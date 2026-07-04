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सिंह साप्ताहिक राशिफल 5-11 जुलाई 2026:सूर्य करेंगे प्रभावित, मूड के तेज उतार चढ़ाव में निर्णय न लें

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिश्रित अनुभवों का है, जहां स्वास्थ्य में सावधानी, आर्थिक राहत और रिश्तों में कोमलता आवश्यक है। इस सप्ताह सूर्य का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाएगा, लेकिन निर्णय करते समय तेजी से मूड में बदलाव से बचें। पढ़ें क्या है खास!

सिंह साप्ताहिक राशिफल 5-11 जुलाई 2026:सूर्य करेंगे प्रभावित, मूड के तेज उतार चढ़ाव में निर्णय न लें

सप्ताह की शुरुआत मिली जुली रहेगी। कोई रुका हुआ पैसा, सहायता या अटका काम आगे बढ़े तो राहत मिलेगी। फिर भी मन संवेदनशील रहेगा। सूर्य आत्मविश्वास देगा, पर मूड के तेज उतार चढ़ाव में निर्णय न लें। किसी की मदद करने से आपका अपना मन भी स्थिर होगा। मध्य सप्ताह में कुछ काम खिंच सकते हैं। फोन देर से आए, खबर उम्मीद जैसी न हो या सफर में रुकावट आए तो धैर्य रखें। सड़क, वाहन और रोजमर्रा की जल्दी में सावधानी जरूरी है। गुरुवार से भाग्य साथ देने लगेगा।

सिंह लव राशिफल

रिश्तों में इस सप्ताह कोमलता जरूरी है। शुरुआती दिनों में भावनाएं समझदारी से आगे निकल सकती हैं। जीवनसाथी या पार्टनर की हर बात पकड़ने से तनाव बढ़ेगा। मंगलवार और बुधवार शांत रहें। प्रेम में एक दो फीके दिन आ जाएं तो उसे संकट न मानें। शुक्रवार से गर्माहट लौटेगी। जीवनसाथी का साथ सहारा देगा और मन की नाराजगी धीरे से रखी जा सकती है। शनिवार साथ समय बिताने, रोमांस और घरेलू सहयोग के लिए अच्छा रहेगा। जीवनसाथी से घर या प्रॉपर्टी से जुड़ी व्यावहारिक मदद भी मिल सकती है। बच्चों की प्रगति घर का माहौल हल्का करेगी।

सिंह करियर राशिफल

काम की शुरुआत असमान रहेगी। मेहनत और परिणाम बराबर न लगें तो हिम्मत न हारें। देरी हार नहीं है, केवल समय का संकेत है। ऑफिस में मीटिंग, क्लाइंट फॉलोअप, दस्तावेज या यात्रा हो तो दो बार जांचें। आपकी भाषा इस सप्ताह बहुत महत्व रखेगी। कारोबारियों के लिए गुरुवार से अवसर खुलेंगे। शुक्रवार नई योजना या रुके प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा है। शनिवार किसी महत्वपूर्ण संपर्क से व्यावहारिक मदद मिल सकती है। विद्यार्थी सप्ताहांत की ओर बेहतर ध्यान लगा पाएंगे। परिवार में बच्चे की पढ़ाई या उपलब्धि आपको भी प्रेरित करेगी।

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सिंह धन राशिफल

धन इस सप्ताह राहत दे सकता है। कोई लंबा रुका भुगतान, रिइम्बर्समेंट या वादा किया हुआ पैसा मिल सकता है। इससे मन हल्का होगा। फिर भी एक अच्छी आर्थिक हलचल का मतलब लापरवाही नहीं है। सोमवार को छोटा और सोचा हुआ जोखिम ठीक है, पर मंगलवार संयम मांगता है।गुरुवार लाभ के लिए अच्छा दिखता है। आय उम्मीद से बेहतर हो सकती है। सप्ताहांत में जीवनसाथी या घर से जुड़ी संपत्ति पर बातचीत हो सकती है। भावनात्मक उदारता और दिखावे वाले खर्च पर ध्यान रखें। मदद करें, लेकिन अपनी सीमा में रहें। लाभ को बचत और स्थिरता में बदलना ज्यादा समझदारी होगी।

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सिंह हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अधिकतर संभला रहेगा, पर सावधानी बार बार जरूरी होगी। वाहन चलाते समय, टू व्हीलर पर, सीढ़ियां चढ़ते समय या फोन देखते हुए चलते समय जल्दबाजी न करें। मंगलवार और बुधवार खास ध्यान मांगते हैं। बाएं पैर, जकड़न या थकान महसूस हो तो आराम करें। पहले हिस्से में मन थोड़ा भारी रह सकता है। देरी और घर की बहस को रात भर दिमाग में न घुमाएं। हल्की सैर, सरल भोजन, प्रार्थना और कम स्क्रीन मदद करेंगे। शुक्रवार मन को ठंडक देगा। शनिवार चिंता कम होगी। मां की सेहत या आराम पर नजर रखें।

सप्ताह की सलाह

रुका काम आगे बढ़े तो भी संयम न छोड़ें। सड़क, शब्द और खर्च में सावधानी ही इस सप्ताह आपकी रक्षा करेगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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