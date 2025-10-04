सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए 5-11 अक्टूबर तक का समय कैसा रहेगा? पढ़ें राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 5-11 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल 5-11 अक्टूबर 2025: सिंह राशि वालों इस सप्ताह आप साहस का इस्तेमाल करें लेकिन पहले सुनें। कार्यों को हल करने और दूसरों की मदद करने के लिए शांत एनर्जी के साथ काम करें। लीडरशिप के छोटे-छोटे पल सम्मान पा सकते हैं। रिचार्ज करने के लिए रेस्ट करें। फ्रेंड्स या फैमिली के साथ प्लानिंग को स्पष्ट रूप से शेयर करें, आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। धैर्य के साथ जोड़ा गया आत्मविश्वास इस वीक लगातार ग्रोथ लाएगा।

सिंह साप्ताहिक लव राशिफल- इस सप्ताह प्रिय लोगों को गर्मजोशी दिखाएं और क्लियर बात कहें, तारीफ और छोटे-छोटे विचारों से भरे टास्क मायने रखते हैं। अगर अविवाहित हैं, तो नए लोगों को देखकर मुस्कुराएं और फ्रेंडली फंक्शन में शामिल हों, किसी को आपकी विनम्रता से भरी नजर आ सकती है। ईगो से भरे कमेंट्स से बचें जो फीलिंग्स को ठेस पहुंचा सकती हैं। जब दूसरों को इसकी जरूरत हो तो स्पेस दें और यादें बनाने के लिए एक सिंपल साथ में की जाने वाली एक्टिविटी की प्लानिंग बनाएं।

सिंह साप्ताहिक करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर सावधानी से आत्मविश्वास और क्लियर स्पीच के साथ लीड करें। एक जरूरी काम की जिम्मेदारी लें और टीम मेंबर का विनम्रता से मार्गदर्शन करें। जब डेडलाइन मुश्किल लगे तो प्रैक्टिकल मदद करें, छोटा सा स्थिर सपोर्ट याद रखा जाएगा। अगर आइडिया शेयर कर रहे हैं, तो उदाहरण सरल रखें और दिखाएं कि वे टीम की कैसे मदद करते हैं। पूरा क्रेडिट लेने से बचें और तारीफ शेयर करें। दोस्तों से नए मौके मिल सकते हैं, कॉल और मैसेज का विनम्रता से जवाब दें।

सिंह साप्ताहिक आर्थिक राशिफल- अगर आप सावधानी से प्लानिंग बनाएंगे तो धन लाभ होता नजर आ रहा है। हर वीक एक छोटी रकम बचाएं और अभी बड़ी खरीदारी से बचें। परेशानियों से बचने के लिए बिलों को चेक करें और उनकी पेमेंट करें जो बहुत जरूरी हों। अगर पैसा उधार दे रहे हैं, तो सिंपल नोट लिखें और तारीखों पर सहमति दें। साझा ख़र्चों के बारे में परिवार के साथ छोटी-छोटी बातचीत से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। रिस्क भरे निवेश या वादों से बचें।

सिंह साप्ताहिक सेहत राशिफल- अगर आप सिंपल आदतों को फॉलो करते हैं तो एनर्जी अच्छी रहती है, जैसे समय पर सोएं, पर्याप्त पानी पिएं और हर दिन फ्रेश हवा के लिए बाहर जाएं। मशल्स को हेल्दी रखने के लिए हल्की एक्सरसाइज जैसे पैदल चलना, योग करना या स्ट्रेचिंग करें। फल, सब्जियां, अनाज खाएं। हैवी ऑयली खाने और बहुत ज्यादा मिठाइयों से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

