सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 5 से 11 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 5- 11 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (5- 11 अप्रैल 2026): इस हफ्ते सिंह राशि वालों के लिए दिन थोड़े ऊपर-नीचे रह सकते हैं। कभी काम आसानी से बनेंगे तो कभी छोटी-सी बात में भी अटक सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा मन भटका हुआ रह सकता है, ऐसा लगेगा कि क्या करें और क्या छोड़ें। लेकिन धीरे-धीरे आप खुद ही चीजों को संभाल लेंगे। इस हफ्ते आपको एक बात ध्यान रखनी है- हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश न करें। कुछ चीजें अपने टाइम पर ही ठीक होती हैं। घर में भी थोड़ा शांत रहना बेहतर रहेगा, वरना बेवजह की बहस हो सकती है।
आगे पढ़ें, सिंह राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
सिंह राशि का लव राशिफल- लव लाइफ इस हफ्ते बहुत ज्यादा स्मूद नहीं रहेगी, लेकिन बहुत खराब भी नहीं जाएगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर मन खट्टा हो सकता है। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक ज्यादा उम्मीद कर रहा हो और दूसरा उतना ध्यान न दे पा रहा हो। ऐसे में सीधा-सीधा बात करना ही सही रहेगा। सिंगल लोगों के लिए यह हफ्ता थोड़ा शांत रहेगा। कोई नई शुरुआत तो नहीं दिखती, लेकिन अगर पहले से किसी से बात चल रही है तो उसमें थोड़ी नजदीकी बढ़ सकती है। बस जल्दी एक्सप्रेस करने से बचें।
सिंह राशि का करियर राशिफल- कामकाज के मामले में यह हफ्ता आपको बिजी रखेगा। ऑफिस में अचानक से काम बढ़ सकता है और आपको लगेगा कि टाइम कम पड़ रहा है। लेकिन आप चाहें तो इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इस हफ्ते एक बात ध्यान रखें- किसी भी काम को आधा छोड़ने की आदत से बचें। जो शुरू करें, उसे पूरा करें। सीनियर लोग आपके काम को नोटिस करेंगे, इसलिए लापरवाही बिल्कुल न करें। अगर आप नई जॉब की तलाश में हैं, तो थोड़ा और इंतजार करना बेहतर रहेगा। अभी जो है, उसी पर फोकस रखें।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में यह हफ्ता थोड़ा सावधानी वाला है। पैसा आएगा, लेकिन टिकेगा कम। अचानक से कुछ खर्च सामने आ सकते हैं, जो जरूरी भी होंगे और टाले भी नहीं जा सकेंगे। ऐसे में आपको अपने खर्चों पर नजर रखनी होगी। बेवजह की शॉपिंग या दिखावे में पैसा खर्च करने से बचें। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो अभी रुकना ही सही रहेगा। किसी की सलाह पर तुरंत पैसा लगाना सही नहीं होगा।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल- हेल्थ के मामले में यह हफ्ता आपको संकेत दे रहा है कि अब थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दें। शरीर में थकान, भारीपन या आलस महसूस हो सकता है। अगर आप अपनी नींद और खाने का ध्यान नहीं रखेंगे तो दिक्कत बढ़ सकती है। ज्यादा बाहर का खाना खाने से बचें। हल्का और घर का खाना ही बेहतर रहेगा। अगर मन परेशान है या स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है, तो उसे नजरअंदाज न करें। थोड़ा समय अकेले बैठकर खुद को समझने की कोशिश करें। हल्की वॉक या खुली हवा में बैठना भी आपके लिए अच्छा रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
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वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
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