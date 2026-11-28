सिंह राशि के लिए यह वीक अच्छे योग लेकर आ रहा है। मंगल अपनी बात मनवाने की इच्छा लाएगा।

यह सप्ताह भीतर की तैयारी से शुरू होकर अपनी क्षमता दिखाने की ओर बढ़ेगा। कर्क का चंद्रमा बारहवें भाव में रहेगा। शुरुआत में आराम, लंबित काम और खर्च पर ध्यान दें। किसी काम के पीछे की मेहनत तुरंत दिखाई न दे तो निराश न हों। घर या परिवार के किसी सदस्य का सहयोग मिल सकता है। खुद को व्यस्त रखने के लिए हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं है। कुछ समय शांत बैठकर अपनी प्राथमिकताएं तय करना भी उपयोगी रहेगा। 30 नवंबर के बाद चंद्रमा आपकी ही राशि में आएगा। मंगल, गुरु और केतु पहले से सिंह में हैं। इससे आत्मविश्वास और पहल की इच्छा बढ़ सकती है। किसी पारिवारिक कार्यक्रम या सामाजिक बैठक में आपकी मौजूदगी को महत्व मिल सकता है। गुरु सीखने और दूसरों का मार्गदर्शन करने की प्रवृत्ति बढ़ाएगा। मंगल अपनी बात जल्दी मनवाने की इच्छा दे सकता है। केतु कभी प्रशंसा के बीच भी असंतोष पैदा कर सकता है। इस समय अपने काम की गुणवत्ता पर भरोसा रखें। मध्य से आगे कन्या का चंद्रमा दूसरे भाव को सक्रिय करेगा। परिवार, कमाई और भाषा को संभालना महत्वपूर्ण होगा। बुध 2 दिसंबर की शाम वृश्चिक के चौथे भाव में आएगा, जहां सूर्य है। घर, संपत्ति या काम की जगह की व्यवस्था पर चर्चा हो सकती है। तुला का चंद्रमा अंतिम हिस्से में तीसरे भाव में शुक्र के साथ रहेगा। संपर्क और छोटी यात्रा का मन होगा। देर रात राहु छठे और केतु बारहवें भाव में जाएंगे। आगे प्रतिस्पर्धा और आराम के बीच संतुलन पर ध्यान देने की जरूरत बढ़ सकती है।

सिंह इस वीक का लव राशिफल कैसा है?

रिश्तों की शुरुआत निजी समय और सहयोग से बेहतर होगी। बारहवें भाव का चंद्रमा किसी करीबी के साथ शांत वातावरण में बैठने की जरूरत बढ़ा सकता है। अगर काम की व्यस्तता के कारण साथी को समय नहीं दिया है तो छोटा अवसर निकालें। शुक्र तीसरे भाव में है। संदेश, फोन या साथ की छोटी यात्रा संवाद को आसान बना सकती है। जीवनसाथी घर के काम में व्यावहारिक मदद दे सकता है। उनकी मदद को सामान्य मानकर न चलें। चंद्रमा आपकी राशि में आने पर आकर्षण और सामाजिक सक्रियता बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों को किसी कार्यक्रम में परिचय का मौका मिलेगा। प्रेम में हैं तो साथ बाहर निकलना या किसी पसंद की गतिविधि में भाग लेना अच्छा लगेगा। मंगल आपकी राशि में है, इसलिए अनजाने में आप बातचीत पर हावी हो सकते हैं। गुरु का प्रभाव दूसरों की राय समझने के लिए इस्तेमाल करें। केतु के कारण कोई छोटी बात मन में रह जाए तो उसे सीधे लेकिन नरम भाषा में कहें। दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार और साझा जिम्मेदारियों को सामने लाएगा। घरेलू खर्च या किसी रिश्तेदार की बात पर असहमति हो सकती है। सूर्य और बुध चौथे भाव में होंगे, इसलिए घर से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा संभव है। किसी की गलती सबके सामने बताने के बजाय निजी बातचीत करें। सप्ताहांत में तीसरे भाव का चंद्रमा और शुक्र संवाद में नरमी लाने में मदद कर सकते हैं। अपने करीबी व्यक्ति से पूछें कि उसे किस तरह का साथ चाहिए।

सिंह इस वीक का करियर राशिफल कैसा है? विद्यार्थियों को शुरुआत में लंबित तैयारी पर लौटना चाहिए। बारहवें भाव के चंद्रमा के समय शांति से रिवीजन और गलतियां जांचना उपयोगी रहेगा। मोबाइल और अनावश्यक बातचीत से पढ़ाई का समय बचाएं। चंद्रमा आपकी राशि में आने पर गुरु के प्रभाव से समझ और प्रस्तुति में आत्मविश्वास बढ़ सकता है। खेल या रचनात्मक काम करने वालों को अपने अभ्यास की प्रतिक्रिया मिल सकती है। मंगल के कारण प्रतियोगिता में जल्दबाजी न करें।नौकरी और कारोबार में सप्ताह का शुरुआती से मध्य हिस्सा अपनी बात रखने के लिए उपयोगी हो सकता है। क्लाइंट की जरूरत समझें। पुराने ग्राहक से संपर्क या नए ऑर्डर की चर्चा हो सकती है। शुक्र और बुध शुरुआत में तीसरे भाव में रहेंगे। इसलिए प्रस्ताव भेजने और संवाद को स्पष्ट करने का समय है। शनि आठवें भाव में वक्री है। भुगतान, साझेदारी और पुराने दस्तावेज का ध्यान रखें। केवल मौखिक भरोसे पर काम न बढ़ाएं। बाद के हिस्से में दूसरे भाव का चंद्रमा काम के परिणाम और आर्थिक बातचीत पर ध्यान देगा। बुध चौथे भाव में आने के बाद काम करने की जगह, उपकरण और घर से काम की व्यवस्था सुधारने का विचार हो सकता है। नया काम उठाने से पहले उपलब्ध समय देखें। सप्ताहांत में तीसरे भाव की सक्रियता यात्रा, मीटिंग और फॉलोअप बढ़ा सकती है। किसी छोटे सहकर्मी से मिली जानकारी भी उपयोगी हो सकती है। अगले सप्ताह से काम की प्रतिस्पर्धा को लेकर नई प्राथमिकताएं तय करने का मन हो सकता है। अपनी राशि में चंद्रमा के सूक्ष्म स्तर पर पहले पुराने अनुभव की समीक्षा और फिर रचनात्मक अभिव्यक्ति की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। किसी प्रस्तुति का पहला मसौदा तैयार करके उसे दोबारा पढ़ें। काम से जुड़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिले तो पूछें कि कौन सा हिस्सा खास उपयोगी था। इससे आगे भी उसी गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद मिलेगी। जो विद्यार्थी खेल या कला के क्षेत्र में हैं, वे तैयारी की रिकॉर्डिंग देखकर अपनी कमियां समझ सकते हैं।

सिंह इस वीक का धन राशिफल कैसा है? आय के मामले में शुरुआती खर्च को नियंत्रित करना जरूरी रहेगा। बारहवें भाव का चंद्रमा आराम, यात्रा या सुविधा के लिए अतिरिक्त खर्च की इच्छा बढ़ा सकता है। कारोबार से आय की उम्मीद हो तो वास्तविक भुगतान आने तक उसे बजट में शामिल न करें। किसी लंबित रकम का फॉलोअप करें। शनि आठवें भाव में है, इसलिए साझा वित्त, कर और बीमा जैसे विषयों की समीक्षा उपयोगी होगी। चंद्रमा आपकी राशि में आने पर आर्थिक आत्मविश्वास बढ़ सकता है। मंगल और गुरु की उपस्थिति निवेश या नया व्यापार शुरू करने के विचार को आकर्षक बना सकती है। इसे लाभ की गारंटी न मानें। रकम, जोखिम और वापसी की शर्त देखें। मध्य से आगे दूसरे भाव का चंद्रमा बचत पर जोर देगा। परिवार के खर्च और निजी पसंद के लिए अलग सीमा रखें। वाहन या बड़ी खरीद की चर्चा हो तो बजट के बाहर जाने की जल्दी न करें। सप्ताह के अंतिम हिस्से में बुध चौथे भाव में होने से घर के खर्च, मरम्मत या उपकरण की जरूरत स्पष्ट हो सकती है। तीसरे भाव का चंद्रमा छोटी यात्रा या संपर्क पर खर्च बढ़ा सकता है। किसी परिचित की कही बात पर जोखिम भरा निवेश न करें। नौकरीपेशा लोग अगले महीने का बजट तैयार कर सकते हैं। परिवार के साथ आर्थिक जिम्मेदारी साझा करना भी उपयोगी होगा। बचत को बची हुई रकम नहीं, पहले से तय जरूरत मानें।

सिंह इस वीक का हेल्थ राशिफल कैसा है? सप्ताह के आरंभ में आराम की कमी हो तो शरीर पर ज्यादा जोर न डालें। बारहवें भाव का चंद्रमा नींद और शांत समय का महत्व याद दिलाएगा। देर रात तक स्क्रीन देखने से बचें। घर का सामान्य भोजन और समय पर सोने की आदत रखें। शरीर की थकान को अपनी इच्छाशक्ति से दबाने की जरूरत नहीं है। अपनी राशि में चंद्रमा और मंगल की सक्रियता के साथ उत्साह बढ़ सकता है। खेल, सैर या व्यायाम में रुचि अच्छी बात है, लेकिन अचानक बहुत भारी अभ्यास न करें। सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान खाने पीने में संयम रखें। यदि मन में असंतोष है तो उसे बहस में निकालने की बजाय थोड़ा समय लें। उत्साह के साथ अनुशासन बनाए रखें। बाद के हिस्से में परिवार और काम के बीच भागदौड़ बढ़ सकती है। गाड़ी चलाते समय पूरा ध्यान सड़क पर रखें। नियमित व्यायाम हल्का और सहज रखें। सप्ताहांत में फोन और काम की बातचीत के बीच आराम का समय निकालें। यदि किसी तरह का दर्द या असुविधा बार बार हो रही है तो डॉक्टर की सलाह लें। घर की छोटी जिम्मेदारियां बांटने से भी मानसिक दबाव कम होगा।