सिंह साप्ताहिक राशिफल 28 जून -4 जुलाई: इस वीक सूर्य देगा आत्मविश्वास, इसे दिखावे में ना बदलें
Singh Saptahik RAshifal: सप्ताहांत में परिवार, पिकनिक या छोटा आउटिंग मन को फिर हल्का करेगा। खानपान और देर रात की आदतों में सीमा रखें।
यह सप्ताह उजली शुरुआत लेकर आएगा। मन हल्का रहेगा और अच्छे प्लान के लिए हां कहने का मन बनेगा। बच्चों, छोटे सदस्यों या जिन लोगों को आप मार्गदर्शन देते हैं, उनसे खुशी मिल सकती है। सूर्य का प्रभाव आत्मविश्वास बढ़ाएगा, पर उसे दिखावे में न बदलने दें। कोई जवाब या संकेतमिल सकता है जिससे आगे का कदम साफ होगा। मध्य सप्ताह में सामाजिक मेलजोल बढ़ेगा। किसी पारिवारिक कार्यक्रम या दोस्ताना मुलाकात से काम का सूत्र भी मिल सकता है। कारोबार में विस्तार, यात्रा या नई शाखा जैसा विचार बन सकता है।शुक्रवार को अपनी रणनीति किसी से खुलकर साझा न करें। कोई मुस्कुराते हुए भी मुकाबला कर सकता है।
सिंह लव राशिफल
प्रेम में बात कहने का साहस बढ़ेगा। अविवाहित लोगों को दोस्त, रिश्तेदार या परिचित दायरे से रुचि का संकेत मिल सकता है। इसे छोटा समझकर टालें नहीं। शुरुआत अक्सर सरल होती है। रिश्ते में हैं तो संदेश, छोटा उपहार या समय निकालना काफी अच्छा असर देगा। शुक्र आपके भाव को नरम भाषा दे सकता है। मध्य सप्ताह रिश्ते को सहज करेगा। आप सुनने और समझने के मूड में रहेंगे। काम के कारण दूरी रही है तो फिर जुड़ने का मौका मिलेगा। शुक्रवार को निजी बात बाहर वालों से साझा न करें। गॉसिप रिश्ते को अनावश्यक तनाव दे सकती है। विवाहित लोग छोटी बात पर बड़ा दृश्य न बनाएं। सप्ताहांत में साथ फिर अच्छा लगेगा। मन की बात कहनी हो तो सादगी और सच्चाई से कहें।
सिंह करियर राशिफल
विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा है। ध्यान बढ़ेगा, याददाश्त बेहतर रहेगी और कठिन विषय भीपकड़ में आ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या टेस्ट की तैयारी कर रहे लोग टाइमटेबल पर टिके रहें। शुक्रवार किसी प्रगति या अच्छे संकेत का दिन हो सकता है। नौकरी करने वालों का काम वरिष्ठों की नजर में आएगा, भले तारीफ खुलकर न मिले। मीटिंग, लंबित फाइल, प्रस्तुति और जिम्मेदारी संभालने के लिए मध्य सप्ताह अच्छा है। कारोबारियों को विस्तार या लंबी दूरी से जुड़े प्रयासों पर सोच मिल सकती है। फिर भी सप्ताह के अंत में योजना सुरक्षित रखें। प्रतिद्वंद्वी को जवाब देने से ज्यादा अपने काम पर ऊर्जा लगाएं।
सिंह धन राशिफल
धन के मामले में शुरुआत अच्छी है। समझदारी से किया गया छोटा जोखिम या पहले से जांचा हुआ निवेश कुछ लाभ दे सकता है। फिर भी यह लापरवाही की छूट नहीं है। अहंकार पैसे की कमान संभाल ले तो अच्छा समय भी गड़बड़ हो सकता है। मध्य सप्ताह में यात्रा, बच्चों, उपहार, सामाजिक जिम्मेदारी या कारोबार विस्तार पर खर्च हो सकता है। खर्च गलत नहीं, पर सीमा जरूरी है। शुक्रवार को उधार लेने से बचें। निवेश की बात ऐसे लोगों से न करें जो हस्तक्षेप करते हों। सप्ताहांत में आउटिंग, पार्टनर या घर के आराम पर खर्च हो सकता है। आनंद लें, पर दबाव में पैसा न खर्च करें।
सिंह हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य अधिकतर ठीक रहेगा। ऊर्जा साफ रहेगी और आप काम जल्दी निपटाना चाहेंगे। सुबह की छोटी दिनचर्या बनाएं। पानी, हल्का स्ट्रेच और समय पर भोजन काफी मदद करेगा। नींद को टालना इस सप्ताह ठीक नहीं रहेगा। शरीर साथ दे रहा है, उसे परखने की जरूरत नहीं। सामाजिक मेलजोल मन को अच्छा करेगा, पर शरीर की सीमा याद रखें। यात्रा हो तो पानी रखें और सड़क किनारे के नाश्ते पर निर्भर न रहें। शुक्रवार और सप्ताहांत में थकान, गर्मी, हल्की कमजोरी या चिड़चिड़ापन हो सकती है। मूत्र संबंधी या संक्रमण से जुड़े छोटे संकेतों को छिपाएं नहीं। शनिवार की रात आराम और हल्का भोजन रखें।
सप्ताह की सलाह
आत्मविश्वास रखें, लेकिन अपनी योजना और पैसा संभालकर चलाएं। निजी बातों को निजी ही रहने दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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