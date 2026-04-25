सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अप्रैल से 7 मई तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 26 अप्रैल से 7 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…

Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (26 अप्रैल- 2 मई, 2026): सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता दो हिस्सों में बंटा हुआ लगेगा। एक तरफ काम, जिम्मेदारी और लोगों के बीच आपकी मौजूदगी रहेगी, दूसरी तरफ अंदर कुछ ऐसी बातें चलती रहेंगी जिन पर आप ज्यादा बात नहीं करना चाहेंगे। शुरुआत में आप यही कोशिश करेंगे कि सब कुछ सामान्य दिखे और कोई आपकी परेशानी समझ न पाए। लेकिन हर चीज को अकेले संभालना आसान नहीं होता। हफ्ते की शुरुआत में ही महसूस हो सकता है कि मन थोड़ा भारी है, चाहे वजह साफ न हो। ऐसे में खुद को नजरअंदाज करने के बजाय थोड़ा रुकना जरूरी रहेगा।

बीच के दिनों में अगर आप खुद से ईमानदारी से बात करते हैं या किसी अपने से अपनी बात शेयर करते हैं तो हल्का महसूस होगा। हर बात को छिपाकर रखने से चीजें आसान नहीं होतीं।

हफ्ते के आखिर में ध्यान घर, सुकून और अपनी जरूरतों पर जाएगा। आप समझ पाएंगे कि अगर अंदर सब ठीक है तो बाहर के फैसले भी आसानी से लिए जा सकते हैं। इस हफ्ते आपको यही सीख मिल सकती है कि मजबूत दिखने से ज्यादा जरूरी है अंदर से ठीक रहना।

आगे पढ़ें सिंह राशि का साप्ताहिक लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-

सिंह राशि का साप्ताहिक लव राशिफल इस हफ्ते रिश्तों में सिर्फ ऊपर-ऊपर की बातों से काम नहीं चलेगा। सामने वाला समझ सकता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, भले आप कुछ कहें या नहीं। अगर आप रिलेशन में हैं तो अपनी बात साफ तरीके से कहें। हर चीज खुद ही संभालने की कोशिश न करें। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपकी पर्सनैलिटी से आकर्षित हो सकता है, लेकिन जो इंसान आपकी सच्ची साइड को समझेगा, वही ज्यादा करीब आएगा। रिश्ते में सुकून तब आता है जब आप खुद को छिपाना बंद करते हैं।

सिंह राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल काम के मामले में यह हफ्ता आपको सामने ला सकता है। कोई जिम्मेदारी, मीटिंग या फैसला आपके ऊपर आ सकता है। लोग आपसे उम्मीद रखेंगे और आप भी उसे निभाना चाहेंगे। लेकिन सिर्फ आत्मविश्वास से काम नहीं चलेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो तैयारी पर ध्यान दें, छोटी-छोटी चीजें भी देख लें। बिजनेस में हैं तो अपनी इमेज के साथ काम की क्वालिटी पर भी ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए यह समय मेहनत दिखाने का है, इसलिए तैयारी जरूरी है। हफ्ते के आखिर में अगर आपने सही तरीके से काम किया होगा तो उसका असर साफ दिखेगा।

सिंह राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल इस हफ्ते खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। खासकर ऐसी चीजों पर जो आपको अच्छा महसूस कराएं—जैसे घूमना, कुछ नया लेना या दिखावे से जुड़ी चीजें। खर्च करने से पहले एक बार सोचें कि यह जरूरी है या सिर्फ उस समय अच्छा लग रहा है। अगर निवेश करना है तो सिर्फ दिखावे के लिए रिस्क न लें। पैसे को ऐसे जगह लगाएं जहां उसका फायदा आगे भी मिले।

सिंह राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल इस हफ्ते आप बाहर से एक्टिव दिख सकते हैं, लेकिन अंदर थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी न होना, शरीर में भारीपन या कमजोरी महसूस हो सकती है। ऐसे में खुद को थोड़ा आराम देना जरूरी है। समय पर सोएं, हल्की एक्सरसाइज करें और शरीर की जरूरत समझें। जब आप खुद का ध्यान रखेंगे, तभी बाकी काम सही तरीके से कर पाएंगे।

सिंह राशि वालों के लिए सलाह हर समय मजबूत दिखना जरूरी नहीं होता। पहले अपने मन को ठीक रखें, तभी बाकी चीजें सही चलेंगी।