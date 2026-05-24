सिंह साप्ताहिक राशिफल 2026:सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 मई से 30 मई तक का समय, पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 24 मई-30 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Singh Rashifal saptahik, Leo weekly 24 may-30 May: आपके लिए चौतरफा तरक्की, धन लाभ और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि लेकर आ रहा है। इस समय आपकी राशि में भूमि, भवन, मकान या किसी मनपसंद वाहन की खरीदारी के बहुत ही प्रबल और सुंदर योग बने हुए हैं, जिससे घर में किसी मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। हालांकि, इन सब खुशियों के बीच आपको थोड़ा सा सचेत भी रहना होगा। बिजनेस और धन के मोर्चे पर मिल रही शानदार सफलताओं का पूरा आनंद लें, लेकिन घर-परिवार के मामलों में अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें ताकि गृह कलह को बढ़ने से रोका जा सके।
Leo weekly Love horoscope, सिंह लव राशिफल
प्रेम संबंधों और निजी जीवन के लिहाज से सितारे इस समय आपके लिए बेहद खूबसूरत और लाभप्रद परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ में रोमांस और आपसी समझ बढ़ेगी। हालांकि, ग्रहीय स्थिति के कारण इस अवधि में आपके सामने प्रेम या रिश्तों को लेकर एक से अधिक विकल्प (ऑप्शंस) आ सकते हैं, जिसे लेकर आप मन ही मन थोड़े से असमंजस या कंफ्यूजन की स्थिति में रह सकते हैं। आपको इस कंफ्यूजन पर थोड़ा ध्यान देने और शांति से फैसला लेने की आवश्यकता है।
Leo weekly career Horoscope, सिंह करियर राशिफल
आपके करियर, नौकरी और आर्थिक मोर्चे के लिए यह समय पूरी तरह से 'वंडरफुल' यानी अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी कहा जाएगा। कार्यक्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। यात्रा से सरकारी लाभ मिलने के संकेत बन रहे हैं। आपको सीनियर्स नईजिम्मेदारी देंगे। प्रमोशंस और इंक्रीमेंट भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपके लिए समय उत्तम है।
Leo weekly money horoscope, सिंह मनी राशिफल
व्यापारिक दृष्टिकोण से आपके सितारे बुलंदियों पर हैं। आपकी इनकम (आय) के स्रोतों में लगातार वृद्धि होगी, फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा और रुपए-पैसों की आमद बनी रहेगी। और आपके दैनिक काम-काज बिना किसी बड़ी अड़चन के सुचारू रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। हालांकि, जहां तक धन, रुपए-पैसे और निवेश का सवाल है, तो इस मामले में ग्रह आपको पूरी तरह रुक जाने की सख्त चेतावनी दे रहे हैं। इस समय नए निवेश की स्थिति को पूरी तरह से टाल दीजिए।
Leo Weekly health horoscope, सिंह हेल्थ राशिफल
आपकी राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय काफी मजबूत और अनुकूल बना हुआ है। शारीरिक रूप से आपको किसी भी बड़ी या गंभीर बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, आपकी राशि के लग्न भाव में केतु देव विराजमान हैं, जिसके प्रभाव से कभी-कभी त्वचा में हल्की एलर्जी, फूड रिएक्शन या शरीर में अचानक से कोई मामूली प्रतिक्रिया (रिएक्शन) देखने को मिल सकती है। परंतु आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य देव इस समय बहुत ही मजबूत और शुभ स्थिति में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का यह प्रबल आत्मबल और सकारात्मक प्रभाव आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी-मोटी समस्या को पूरी तरह संभाले रखेगा
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
- विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में वैदिक ज्योतिष का प्रशिक्षण
पुरस्कार
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Purvanchal Ratna Award
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Paramshree Award
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Achiever Award
Hindustan Shaurya Samman 2024
Akhil Bharatiya Brahman Mahasabha Samman (2009)
Purvanchal Icon Award 2024 – NB Bharat News
विशेषज्ञता
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