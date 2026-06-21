सिंह साप्ताहिक राशिफल 21-27 जनू: सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह, पढ़ें राशिफल
Singh Rashifal : परिवार के साथ समय बिताना राहत देगा। शनिवार के आसपास आप मानसिक बोझ कम होता महसूस कर सकते हैं। सप्ताह का अंत हंसी और अपनापन लेकर आए, इसके लिए घर में काम की टेंशन न लाएं।
इस सप्ताह की शुरुआत में आपके अंदर साहस और तेजी रहेगी। कोई ऐसा काम जिसे आप टाल रहे थे, अब हाथ में लेने का मन बनेगा। कठिन बातचीत, छोटा सफर, जरूरी फॉलोअप या कोई व्यावहारिक काम आगे बढ़ सकता है। साहस अच्छा है, लेकिन उसे जल्दबाजी में न बदलने दें। घर में आपकी बात का असर ज्यादा होगा, इसलिए स्वर नरम रखें। वाहन या किसी बड़ी खरीदारी से जुड़ा फैसला हो तो थोड़ा ठहरकर सोचें। सप्ताह के मध्य में साफ मेहनत की जरूरत रहेगी। कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। परिणाम तुरंत न दिखें तो भी काम जारी रखें। छोटे भाई, बहन, चचेरे भाई या किसी अपने जैसे व्यक्ति से मदद मिल सकती है। उनका एक सुझाव या सहयोग आपका मन मजबूत करेगा। इस समय आत्मविश्वास तालियों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी उठाने से बढ़ेगा। सप्ताहांत के आसपास माहौल हल्का होगा। नए लोगों से मुलाकात, पड़ोस में कोई गतिविधि या पुराने मित्र से संपर्क मन को अच्छा करेगा।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों की शुरुआत थोड़ी संवेदनशील हो सकती है। जीवनसाथी या लंबे रिश्ते में छोटी बात पर तकरार बढ़ सकती है। घर का कोई मामूली मुद्दा बड़ा रूप ले सकता है, अगर दोनों अपनी बात पर अड़े रहें। दस मिनट की चुप्पी कई बार दो दिन की नाराजगी से बेहतर होती है। अविवाहित लोग शुरुआत की उदासी से यह न समझें कि रिश्तों के रास्ते बंद हैं। ऐसा नहीं है। सप्ताह का मध्य अधिक नरम रहेगा। दंपति के बीच माहौल बेहतर होगा। इस समय प्रेम का रूप व्यावहारिक मदद में दिखेगा। कोई काम में हाथ बंटाएगा, आपकी बात सुनेगा या शांत उपस्थिति से सहारा देगा। यह भी प्रेम ही है। बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर या उनका कोई प्रयास आपको गर्व दे सकता है। नए रिश्ते में जुड़े लोग हल्की बातचीत और सहज अपनापन महसूस करेंगे। शुक्रवार और शनिवार को आपकी सामाजिकता बढ़ेगी। किसी परिवारिक कार्यक्रम, पास के समारोह या सामान्य मुलाकात से रिश्तों में गर्माहट लौटेगी। कोई पुराना दोस्त मिल सकता है और पुरानी यादें अच्छी लगेंगी। बस काम का तनाव घर में न लाएं। सप्ताहांत में घर को आपकी नरम आवाज चाहिए। मां या परिवार की किसी बड़ी महिला को समय दें। यह संबंध आपको भावनात्मक रूप से मजबूत करेगा।
सिंह करियर राशिफल
यह सप्ताह काम कराने वाला है। शुरुआत में आप दूसरों से कठिन लगने वाला काम उठा सकते हैं। इससे आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। काम से जुड़ा छोटा सफर, डॉक्यूमेंट, फॉलोअप या फील्ड एक्टिविटी सामने आ सकती है। तुरंत प्रशंसा की उम्मीद न करें। सप्ताह का मध्य धैर्य, अभ्यास और बारीकियों पर ध्यान मांगता है। मंगलवार से गुरुवार तक दबाव महसूस हो सकता है। मन बेचैन रहेगा और कई दिशाओं में खिंच सकता है। फिर भी यही समय ठोस परिणाम की नींव रखेगा। भाई, टीममेट या सहपाठी से सूचना, संपर्क या मनोबल मिल सकता है। विद्यार्थी नाटकीय आखिरी समय की तैयारी के बजाय रोज की पढ़ाई पर ध्यान दें। गुरुवार को आलस महसूस हो, तो भी शुरुआत करें। काम शुरू करते ही आत्मविश्वास लौटेगा। इस सप्ताह नए काम या निवेश में बहुत तेजी न दिखाएं। जमीन अभी पूरी तरह स्थिर नहीं है। पुराने काम को मजबूत करना बेहतर रहेगा। बच्चों या विद्यार्थियों से जुड़ी सफलता से माहौल प्रेरक रहेगा। सप्ताहांत तक दबाव कम होगा। अपना डेस्क, नोट्स, फाइल और अगले सप्ताह की योजना ठीक कर लें। काम की चिंता घर के दरवाजे पर ही छोड़ दें।
सिंह धन राशिफल
पैसा इस सप्ताह मेहनत से आएगा। शुरुआत में स्थिति सामान्य रहेगी। न बहुत कमी, न बहुत खुलापन। इसलिए अनुशासन जरूरी रहेगा। वाहन या किसी चमकदार खर्च का विचार हो तो फिलहाल टालना अच्छा है। मूड मजबूत है, लेकिन समय पूरी तरह साफ नहीं है। जरूरी खर्च करें, बाकी पर रोक रखें। सप्ताह का मध्य कमाई को प्रयास से जोड़ेगा। नौकरी, फ्रीलांस, बिजनेस या मेहनत आधारित काम में हर रुपये के लिए मेहनत करनी होगी। यह बुरा संकेत नहीं है। बस वास्तविक स्थिति है। नए निवेश, जोखिम वाले काम, साइड बिजनेस या उधार देने से बचें। कोई योजना बहुत आकर्षक लगे तो भी पहले उसकी गहराई जांचें। पेंडिंग बिल साफ करना और नकद बचाकर रखना ज्यादा समझदारी होगी। सप्ताहांत में आर्थिक सुरक्षा का भाव बढ़ेगा। माता पिता या परिवार से व्यावहारिक सहयोग मिल सकता है। बचत और भविष्य की योजना पर बातचीत हो सकती है। अगर आराम या वाहन से जुड़ीकोई खरीदारी सप्ताह के अंत में हो, तो भी बहुत उत्साह में फैसला न करें। शनिवार बचत के लिए अच्छा रहेगा। छोटी बचत भी आगे काम आएगी। सप्ताह के अंत में संतोष इस बात से आएगा कि आपने नियंत्रण वापस पाया है।
सिंह हेल्थ राशिफल
शरीर इस सप्ताह जल्दी संकेत देगा। उन्हें नजरअंदाज न करें। शुरुआत में गर्मी, तनाव और धैर्य की कमी सिरदर्द, एसिडिटी, नींद की गड़बड़ी या चिड़चिड़ापन दे सकती है। सफर अधिक हो तो पानी साथ रखें। भोजन न छोड़ें। जल्दबाजी से बचें। वाहन चलाते समय खास सावधानी रखें, विशेषकर सप्ताह के कामकाजी दिनों के अंत में। भोजन पर ध्यान जरूरी रहेगा। शुक्रवार के आसपास बाहर का खाना, तला भुना या सड़क किनारे की चीजें परेशानी दे सकती हैं। पाचन संवेदनशील रहेगा। थकान से इम्यूनिटी भी कमजोर लग सकती है। मन बहलाने के लिए बार बार कुछ खाते रहने से बचें। सादा भोजन, नियमित पानी और थोड़ी नींद बेहतर असर देंगे। सप्ताहांत में सुधार होगा। परिवार, मित्रों और घर का माहौल मन को उठाएगा। शनिवार को घर पर रहना, परिचित भोजन करना और मन को ढीला छोड़ना अच्छा रहेगा। मां या घर के किसी आरामदायक कोने से जुड़ाव आपको शांति देगा। आपको बड़ी चीज नहीं चाहिए। आराम, नियमितता और नरम आदतें काफी हैं।
सप्ताह की सलाह
साहस रखें, लेकिन जल्दबाजी न करें। घर में आवाज नरम रखें और पैसों में ठहराव बनाए रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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