सिंह साप्ताहिक राशिफल 19-25 जुलाई: इस वीक चंद्रमा धन, परिवार वाणी पर ध्यान बढ़ाएगा
Singh Saptahik Rashifal: शुक्रवार और शनिवार घरेलू सुविधा, माता का सहयोग और सामाजिक मेलजोल से मन हल्का होगा।
Leo Horoscope, Singh Rashifal: रविवार और सोमवार कन्या राशि का चंद्रमा धन, परिवार और वाणी पर ध्यान बढ़ाएगा। कमाई मेहनत से जुड़ी रहेगी और खर्च भी सामने रहेगा। षष्ठी और सप्तमी के समय बोलने से पहले सोचें। घर के किसी युवा सदस्य या भाई बहन का सहयोग आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। मंगलवार सुबह चंद्रमा तुला में आते ही साहस, संदेश, छोटी यात्रा और नए संपर्क सक्रिय होंगे। काम ज्यादा रहेगा, लेकिन छोटे लक्ष्य बनाकर गति पकड़ेंगे। गुरुवार शाम वृश्चिक का चंद्रमा घर और परिवार की तरफ खींचेगा।
सिंह लव राशिफल
व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी या पार्टनर का सहयोग बना रह सकता है। बड़े रोमांटिक इशारे जरूरी नहीं हैं। घर के काम में हाथ बंटाना या समय पर हाल पूछना ज्यादा असर करेगा। बच्चों या किसी युवा सदस्य की प्रगति से गर्व हो सकता है। थकान को चुप्पी में बदलने से बचें। मंगलवार और बुधवार आप बातचीत से दूरी कम कर सकते हैं। गुरुवार शाम के बाद घर का माहौल नरम होगा। परिवार के साथ भोजन, फिल्म या छोटी ड्राइव अच्छा लगेगी। प्रेम संबंधों में साधारण आउटिंग राहत दे सकती है। पार्टनर को यह स्पष्ट करें कि आपकी व्यस्तता उदासीनता नहीं है। मेष से मीन तक का हाल
सिंह करियर राशिफल
यह मेहनत वाला सप्ताह है। कमाई, पहचान और परिणाम सीधे प्रयास से जुड़े रहेंगे। शुरुआत में रिपोर्ट, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट या क्लाइंट फॉलोअप पूरा करें। नई निवेश वाली योजना में जल्दबाजी न करें। विद्यार्थी मूड का इंतजार न करें। बैठते ही ध्यान धीरे धीरे बन जाएगा। मंगलवार से नेटवर्किंग और छोटी यात्रा उपयोगी बातचीत दे सकती है। गलियारे या सामान्य मीटिंग में मिला संपर्क आगे काम आ सकता है। गुरुवार के बाद घर से काम या घरेलू जिम्मेदारी बढ़ सकती है। फिर भी शुक्रवार और शनिवार लंबित काम खत्म करने के लिए अच्छे हैं। निर्माण करें, जोखिम भरा प्रयोग न करें।
सिंह धन राशिफल
इस सप्ताह पैसा मेहनत के बाद आएगा। भुगतान के लिए फॉलोअप करना पड़ सकता है। शुरुआती दिनों में बिल, बकाया और बजट की छोटी कमियां देखें। कोई चमकदार निवेश या साइड बिजनेस सुनकर तुरंत रकम न लगाएं। पहले शर्तें, समय और जिम्मेदारी समझें। गुरुवार शाम के बाद घर, वाहन, उपकरण या सजावट पर खर्च का मन बनेगा। इनमें कुछ जरूरतें उचित होंगी। खरीद से पहले सीमा तय करें। माता या परिवार की मदद मिल सकती है। शनिवार को अच्छा मूड ज्यादा खर्च करा सकता है। गर्व से खर्च करें, दबाव या दिखावे में नहीं।
सिंह हेल्थ राशिफल
तनाव इस सप्ताह शरीर में जकड़न, चिड़चिड़ाहट या नींद की कमी के रूप में दिख सकता है। समय पर खाना और पानी जरूरी है। काम के बीच फोन से छोटा ब्रेक लें। सोमवार तक लगातार बैठने और देर रात काम करने से बचें। मंगलवार और बुधवार ऊर्जा कभी तेज, कभी धीमी रह सकती है। यात्रा में सावधानी रखें। गुरुवार के बाद बाहर का भारी भोजन कम करें। परिवार, माता, जीवनसाथी और बच्चों के साथ शांत समय नसों को राहत देगा। कमरे या काम की जगह साफ करना भी मन को व्यवस्थित कर सकता है।
सप्ताह की सलाह
कमाई को मेहनत से जोड़ें, शब्दों को संयम से और सप्ताहांत को घर की शांति से। नया जोखिम लेने से पहले पुराना काम पूरा करें
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र