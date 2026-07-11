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Singh Saptahik Rashifal 12-18 जुलाई: सिंह राशि पर 7 दिनों के लिए केतु -शनि का क्या प्रभाव?

By Anita Baranwal
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Saptahik rashifal singh in hindi: सप्ताहांत में घर, परिवार और जीवनसाथी का सहयोग रिश्ते को संभालेगा। बच्चों की बात घर में खुशी लाएगी।

Singh Saptahik Rashifal 12-18 जुलाई: सिंह राशि पर 7 दिनों के लिए केतु -शनि का क्या प्रभाव?

Leo Weekly Horoscope: सप्ताह की शुरुआत संतुलित रहेगी। जितना धन आएगा, लगभग उतना खर्च भी हो सकता है। इससे मन बहुत खुश न सही, पर स्थिर रहेगा। यात्रा रद्द हो सकती है या घर और संपत्ति से जुड़ी बात रुक सकती है। इसे नुकसान न मानें। कभी कभी रुका कदम आगे की परेशानी बचाता है। मंगलवार से वाणी में गर्माहट आएगी। घर में मेहमान या अचानक हलचल हो सकती है। मध्य सप्ताह में खर्च और मन की चिंता बढ़ सकती है। कोई छोटा सदस्य या भाई बहन धैर्य की परीक्षा ले सकता है। गुरुवार तक मन भारी रहे, तो भी शुक्रवार और शनिवार सम्मान, परिवार और सामाजिक संपर्क के लिए बेहतर रहेंगे।

सिंह सााप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम में सप्ताह धीरे धीरे सुधरेगा। शुरुआत में बातचीत शांत और उपयोगी रहेगी। कोई साधारण संवाद गलतफहमी कम कर सकता है। विद्यार्थी या युवा लोग पढ़ाई और दोस्ती के बीच सहज आकर्षण महसूस कर सकते हैं। आपकी वाणी में आकर्षण रहेगा, उसे नरमी से इस्तेमाल करें। मध्य सप्ताह नाजुक है। धन, परिवार या अहंकार से जुड़ी बात जीवनसाथी से तनाव बढ़ा सकती है। छोटी बात को मौन युद्ध न बनाएं। गुरुवार भावनात्मक होगा, पर नरमी रखें तो निकटता बढ़ेगी। मेष से लेकर मीन तक सभी राशियां यहां पढ़ें

सिंह सााप्ताहिक करियर राशिफल

काम की शुरुआत साधारण पर उपयोगी होगी। कारोबार बहुत तेज न हो, फिर भी स्थिरता रहेगी। विद्यार्थी किसी साथी या शिक्षक से सरल मदद लें। जो बात अटकी है, उसे पूछने में संकोच न करें। औसत दिन भी भविष्य की तैयारी करते हैं। मध्य सप्ताह ध्यान भटका सकता है। मीटिंग धीमी लगेगी और संदेश गलत समझे जा सकते हैं। यात्रा हो तो सावधानी रखें। शुक्रवार प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है। वरिष्ठ या क्लाइंट आपकी मेहनत नोटिस कर सकते हैं। कारोबारियों को अलग दिशा से ऑर्डर मिल सकते हैं। शनिवार को विद्यार्थी फिर लय पकड़ेंगे। फैसला प्रशंसा में नहीं, सोचकर लें। पंडित जी से फ्री में करें चैट

सिंह सााप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति शुरुआत में संतुलित रहेगी। संपत्ति या घर खरीदने का विचार हो तो अभी रोकना बेहतर है। रद्द यात्रा या टला निर्णय जेब बचा सकता है। मंगलवार सोच समझकर निवेश की बात कर सकता है, पर भावनात्मक खर्च से दूरी रखें। बुधवार और गुरुवार पैसे में रिसाव दिखा सकते हैं। मूड के लिए खरीदारी न करें। खर्च की सूची देखें और जो जरूरी नहीं, उसे रोकें। शुक्रवार धन का चित्र सुधरेगा, खासकर कारोबार के लिए। तेजी से लाभ वाली बात आकर्षक लगे तो भी जांच करें। शनिवार संतोष और अलग अलग स्रोतों से सहयोग देगा।

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सिंह सााप्ताहिक हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य में संयम चाहिए। मंगलवार को ज्यादा काम और सामाजिक व्यस्तता से थकान हो सकती है। अच्छा मूड शरीर की सीमा नहीं बदलता। समय पर खाना, पानी और आराम जरूरी रहेगा। बुधवार और गुरुवार तनाव शरीर में थकान, सिर भारी या मन उदास होने के रूप में दिख सकता है। यात्रा में सावधानी रखें। रात को स्क्रीन कम करें और भोजन सादा रखें। शनिवार तक मन हल्का होगा। दाहिनी आंख या आंखों की थकान पर ध्यान दें। शांत सप्ताहांत आपके लिए बेहतर रहेगा।

सप्ताह की सलाह

रुकी योजना से परेशान न हों। खर्च, यात्रा और अहंकार पर नियंत्रण रखेंगे तो सप्ताहांत आपको सम्मान देगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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