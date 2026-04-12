सिंह साप्ताहिक राशिफल: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 12 से 18 अप्रैल तक का समय? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 12- 18 अप्रैल तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा…
Leo Weekly Horoscope, सिंह साप्ताहिक राशिफल (12- 18 अप्रैल 2026): इस हफ्ते की शुरुआत थोड़ी हल्की और सुकून भरी रहेगी। घर का माहौल ज्यादा अच्छा लगेगा और अपने लोग करीब महसूस होंगे। बाहर की भागदौड़ से ज्यादा साधारण चीजों में संतोष मिलेगा—जैसे साथ बैठकर खाना खाना, छोटी बातचीत या थोड़ा शांत समय। इसी बीच कोई बड़ी बात भी आपका ध्यान खींच सकती है। कोई पार्टनर, क्लाइंट या भरोसेमंद व्यक्ति आपको अगला कदम समझने में मदद कर सकता है, खासकर अगर आप आगे बढ़ने, पढ़ाई, यात्रा या किसी बड़े फैसले के बारे में सोच रहे हैं। जैसे-जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, आपका आत्मविश्वास दिखेगा जरूर, लेकिन शांत तरीके से। अब आपको समझ आएगा कि हर जगह खुद को दिखाना जरूरी नहीं है, बल्कि सही चीज चुनना ज्यादा अहम है। इस समय लंबे प्लान और भविष्य से जुड़ी बातें ज्यादा मायने रखेंगी। वीकेंड तक मन में नया नजरिया आएगा, लेकिन बिना सोचे कदम उठाने से बचना बेहतर रहेगा।
आगे पढ़ें सिंह राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल-
सिंह राशि का लव राशिफल- प्यार के मामले में हफ्ते की शुरुआत अच्छी रहेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों के बीच नजदीकी बढ़ सकती है। साथ में समय बिताना, घर पर रहना या बिना किसी दबाव के बात करना रिश्ते को बेहतर बना सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो इस बार आकर्षण धीरे-धीरे बनेगा। कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आ सकता है जिसके साथ बात करना आसान लगे। हफ्ते के दूसरे हिस्से में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। सिर्फ ऊपर-ऊपर की बातें अब काम नहीं आएंगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो बात जीतने के बजाय समझने की कोशिश करें। अगर आप सिंगल हैं, तो सिर्फ उत्साह को ही प्यार न समझें। जो रिश्ता सच्चाई पर टिकता है, वही आगे चलता है।
सिंह राशि का करियर राशिफल- काम के मामले में यह हफ्ता प्लानिंग का है। आपको मौका तो मिलेगा, लेकिन असली फायदा सोच-समझकर लिए गए फैसलों से होगा। इस समय सिर्फ दिखावे से ज्यादा जरूरी है कि आप सही दिशा में काम करें। कोई सीनियर या मदद करने वाला व्यक्ति आपको सही रास्ता दिखा सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं, तो जल्दी रिजल्ट दिखाने के चक्कर में न पड़ें। धीरे-धीरे मजबूत काम बनाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। नौकरी में हैं, तो लगातार काम करना ही आपकी पहचान बनाएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय साफ लक्ष्य तय करने का है।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में हफ्ता ठीक है, लेकिन समझदारी जरूरी रहेगी। यह समय जोखिम लेने का नहीं है, बल्कि जो चल रहा है उसे सही तरीके से संभालने का है। खर्च या जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा गंभीर होना पड़ेगा। अगर निवेश की सोच रहे हैं, तो जल्दबाजी से बचें। लंबी अवधि को ध्यान में रखकर फैसला लेना ज्यादा सही रहेगा। हफ्ते के आखिर में खर्च करते समय ध्यान रखें। सिर्फ मन हल्का करने के लिए खर्च करना सही नहीं रहेगा।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत इस हफ्ते आपके मन की स्थिति पर ज्यादा निर्भर करेगी। बाहर से आप ठीक दिखेंगे, लेकिन अंदर थोड़ा दबाव रह सकता है। अगर इसे नजरअंदाज करेंगे, तो नींद या मूड पर असर पड़ सकता है। इसलिए खुद को थोड़ा समय देना जरूरी है। समय पर आराम करें, हल्का खाना खाएं और ऐसे लोगों के साथ रहें जहां आप सहज महसूस करें। वीकेंड तक आप बेहतर महसूस करेंगे, अगर खुद पर ज्यादा दबाव नहीं डालेंगे।
सलाह: सिर्फ वही न चुनें जो लोगों को दिखे, बल्कि वही चुनें जो टिके। इस हफ्ते शांत आत्मविश्वास ही आपको आगे ले जाएगा।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि