सिंह राशिफल 9 फरवरी 2026: सिंह राशि वाले आज बिजनेस में रहें सतर्क, जानें कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
Leo today horoscope aaj ka singh rashifal : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले आज बिजनेस में रहें सतर्क, जानें कैसा रहेगा आज का दिन, पढ़ें राशिफल
Leo Horoscope Today 9 February 2026 : सिंह राशि वाले मास्टर स्ट्रोक्स को पसंद करते हैं। आपको लवलाइफ की चीजों तो मिच्योर तरीके से सोल्व करना है। आपकी पर्फोर्मेंस आज पॉजिटिव रहेगी। आज हेल्थ इश्यूज आपकी लाइफ में रहेंगे। आज स्मार्ट पैसों के निवेश पर ध्यान दें। आपको रिलेशनशिप को ईगो से फ्री रखना चाहिए। आपको लाइफस्टाइल पर खास ध्यान देना है। फाइनेंशियल तौर पर आपका आज कंट्रोल रहेगा।
सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए दिन खास रहेगा। आपको रिलेशनशिप में कूल रहना हैं। कोशिश करें कि आज किसी तरह की बहस ना करें और ना ही ऐसी कोई बात करें, जिससे लवर दुखी हो। शाम को एक साथ बैठते समय पुरानी बातों को उखाड़ने की कोशिश ना करें, इस बात का ध्यान रखें कि इससे चीजें खराब होंगी, अच्छी नहीं होगीं। आपको सिर्फ पार्टनर की बातों को सुनना है। आज किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा दिन है। आप प्रपोज कर सकते हैं, आपको जवाब भी पॉजिटिव मिलेगा। इसके अलावा आपको अच्छे से पार्टनर की बातों को सुनना है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन लोगों को ऑफिस रोमांस को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। या कैजुअल हुकअप भी आपके लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों को अपने पार्टनर को स्पेस और उनके हिस्से की आजादी देने के बारे में भी सोचना चाहिए। हर आदमी को अपनी आजादी प्यारी होती है।
सिंह करियर राशिफल
आपकी ईमानदारी आपका ट्रैडमार्क है। आपको क्लाइंटस से आज पॉजिटिव तरीके के रिएक्शन और फीडबैक मिलेंगे, जो आपके लिए अचीवमेंट है। आईटी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिएनौकरी आज विदेशों में भी मिल सकती है, आपको विदेश जाकर भी रिएलोकेट हो सकते हैं। अगर आपका प्लान अपनी जॉब को चेंज करने का है, तो आप अपना सीवी अपडेट कर सकते हैं। जो लोग किसी बिजनेस में हैं वो लोग आज नए बिजनेस आइडियाज पा सकते हैं। आप इन्हें आज लॉन्च कर सकते हैं। आपके लिए पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन आपका पार्टनर आपको फाइनेंशियल सहायता दे सकता है।
सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक इश्यूज आ सकते हैं। आपको स्टॉक मार्केट में आंखे बंद करके पैसा नहीं लगाना है। आपको अपने खर्चों को लेकर लापरवाह नहीं होना है। जो भी है अपने ख्रचों को लेकर सावधान रहें और कंट्रोल रखें। बिजनेसमैन को इस समय एकस्ट्रा सावधान रहान है, आप अगर नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो सावधानी बरतें, कोशिश करें कि सभी पेपर्स अच्छे से पढ़ें। इसमें आपको सतर्क रहना है। आप आज कोई डील भी साइन कर रहे हैं, तो अच्छे से रिसर्च करें और फिर साइन करें। आज किसी को बड़ी रकम उधार ना दें, आपको ये वापस मिलने में दिक्कत होगी।
सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वालों को हेल्थ के मामले में खास तौर पर सेंसेटिव रहना है, अगर आपके लिए बात हार्ट को लेकर हो या फिर लिवर को लेकर हो। खास तौर पर अलर्ट रहें और अपना ध्यान रखें, जैसा आपको ट्रीटमेंट बताया जाए वैसा फॉलो करें, दवाएं बिल्कुल भी ना छोड़ें। महिलाओं में स्त्री रोग से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चों में ओरल हेल्थ इश्यूज भी सामने आ सकते हैं। आपकों एल्कोलह और शराब छोड़ देनी चाहिए, आज का दिन इसके लिए अच्छा है। गीले फर्श को लेकर सावधानी बरतें, इसे इस्तेमाल करते समय चोट लग सकती है।खाने में आज हरी सब्जियां औरफल खाएं, आपको ऑयली चीजों को छोड़ देना है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां