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सिंह राशिफल 6 जुलाई 2026: आवेश में लिया गया निर्णय बाद में भारी लग सकता है

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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aaj ka singh rashifal future predictions:बच्चों से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर दिन संभलकर चलने, भावनाओं को दिशा देने और व्यावहारिकता बनाए रखने का है।

सिंह राशिफल 6 जुलाई 2026: आवेश में लिया गया निर्णय बाद में भारी लग सकता है

दिन का पहला हिस्सा लोगों के साथ तालमेल, समझौते और रिश्तों की दिशा देखने वाला रहेगा। किसी साझेदारी, दांपत्य या करीबी संबंध में बातचीत जरूरी होगी। दूसरों की जरूरत समझना आज आपके लिए उतना ही अहम है जितना अपनी बात रखना। बाद के हिस्से में मन गहराई में जाएगा और भावनाएं थोड़ी तीखी हो सकती हैं। किसी परिणाम से पूरी संतुष्टि न मिले तो निराशा बढ़ सकती है। ऐसे में आवेश में लिया गया निर्णय बाद में भारी लग सकता है। शुक्र आपकी राशि में आकर्षण और आत्मअभिव्यक्ति बढ़ा रहा है, लेकिन केतु साथ होने से भीतर असंतोष भी रह सकता है। इसलिए जो दिख रहा है, वह पूरा सच नहीं होगा। रुका पैसा, अटका काम या पुरानी उम्मीद से जुड़ी कोई हलचल बन सकती है। जरूरतमंद की मदद करने से मन भी हल्का होगा और सोच भी साफ होगी।

सिंह लव राशिफल

सुबह तक रिश्तों में बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। साथी आपकी बात सुनना भी चाहेगा और अपनी बात मनवाना भी। ऐसे में बराबरी का भाव जरूरी है। प्रेम संबंधों में आकर्षण है, लेकिन बाद के हिस्से में शक, चुप्पी या भावनात्मक उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। कोई बात मन में रखने के बजाय समय देखकर साझा करें। शादीशुदा लोग पैसों, जिम्मेदारियों या पुराने मुद्दों पर बात करें तो लहजा नरम रखें। बच्चों से सहयोग और खुशी मिलने की संभावना है।

सिंह करियर राशिफल

करियर में मेहनत दिखेगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं। आपका फोकस परिणाम पर रहेगा, फिर भी दिन के अंत तक लग सकता है कि जितनी उम्मीद थी, उतना हासिल नहीं हुआ। इसे असफलता न मानें। यह सिर्फ सुधार की दिशा बता रहा है। बिजनेस वालों को अटका पैसा या लंबित बातचीत आगे बढ़ती दिख सकती है। निवेश या जोखिम भरे निर्णयों में लालच से बचें। विद्यार्थी रचनात्मक कामों में बेहतर रहेंगे, पर ध्यान को स्थिर रखना होगा। अगर कोई प्रस्तुति या प्रोजेक्ट है, तो अंतिम जांच बहुत जरूरी है।

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सिंह धन राशिफल

रुके हुए पैसे, बकाया भुगतान या पुरानी वसूली से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। यह राहत देगी, लेकिन तुरंत बड़ा जोखिम लेना ठीक नहीं। निवेश की सोच बने तो पहले नियम, समय और निकासी की शर्त समझें। साझा धन, टैक्स, फीस या पारिवारिक खर्च में पारदर्शिता रखें। भावुक होकर खर्च करना दिन का कमजोर पक्ष हो सकता है। जितना साफ हिसाब, उतना कम दबाव।

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सिंह हेल्थ राशिफल

मानसिक तनाव का असर शरीर पर आ सकता है। इसलिए गाड़ी चलाते समय, सड़क पार करते समय और जल्दबाजी वाले कामों में पूरा ध्यान रखें। थकान या बेचैनी में ड्राइव करना ठीक नहीं। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और कुछ देर शांत समय आपको संतुलित रखेगा। भावनात्मक उतार चढ़ाव को दबाने के बजाय लिखें या किसी भरोसेमंद से साझा करें।

आज की सलाह: भावनाओं में बहने से पहले रुकें, फिर फैसला करें, यही समझदारी रहेगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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