सिंह राशिफल 17 फरवरी 2026: आज सिंह राशि वालों को फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी, स्मार्ट निवेश कर पाएंगे, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज सिंह राशि वालों को फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी, स्मार्ट निवेश कर पाएंगे, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Horoscope Today 17 February 2026: आज सिंह राशि वालों को ओपन माइंड से सभी इश्यूज को सोल्व करना होगा। आप इमोशनल हैं, लेकिन अपनी लवलाइफ में इमोशनल को हावी ना होने दें। आज ऑफिस में नए चैलेंज लें। आप इच्े से स्मार्ट फाइनेंशियल हैंडलिंग की जरूरत है। आज रिलेशनशिप को चेंजेज को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करें। आपकी ऑफिस लाइफ आज प्रॉडक्टिव रहेगी। आज कोई बडी बीमारी भी आपको परेशान नहीं करेगी।
सिंह लव राशिफल
आज पर्सनल प्रॉब्लम्स को लवर के साथ ना करें, इसको लेकर डिप्लोमेटिक रहें, हर बात की जानकारी देना लवर को सही नहीं। अपने ओपनियन पर टिके रहें, लेकिन पार्टनर को इसके लिए फोर्स ना करें। आप लवर को गिफ्ट देकर सरप्राइज दे सकते हैं। आज लवर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। आज कुछ महिलाओं की लाइफ में एक्स लवर बहुत एक्टिविली रोल निभा रहे है, आपको इससे बचना चाहिए, इससे आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है।आज शादीशुदा लोगों को ससुराल वालों से अपने रिलेशनशिप बनाए रखने चाहिए। आज सिंगल मेल लोग नया प्यार पाने में सफल रहेंगे।
सिंह करियर राशिफल
आज ऑफिस में आपकी ईमनादारी पर सवाल उठ सकता है, इससे आप अपसेट होंगे, हो सकता है, परेशान होकर आप गुस्सा करें और अपना आपा खोएं।इससे अप्रिय घटना हो सकती है, इसलिए इन चीजों को लेकर सतर्क रहें। आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो आपको इसको लेकर सावधान रहने की जरूरत है, खासकर बैंकर, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल मैनेजर इसको लेकर अलर्ट रहें। आज ऑफिस मीटिंग्स में कूल रहें और अपने साथ काम करने वालों पर उंगली ना उठाएं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आपका बिहेव पॉजिटिव रहना चाहिए, इससे आप कॉन्ट्रैक्ट पा पाएंगे।
सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों को फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी, इससे आप स्मार्ट निवेश कर पाएंगें। आज स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए भी अच्छा समय हैं। आज भाई-बहनों के साथ प्रोपर्टी और आर्थिक मामलों को डिस्कस ना करें। आपके परिवार में कोई मंदल कार्य होगा, आपको उसमें अपनी तरफ से पैसा मिलाना होगा।इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और लॉजिस्टिक्स का बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को प्रमोटरों और पार्टनरों के जरिएपैसा मिलेगा
सिंह हेल्थ राशिफल
बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है और कुछ बच्चों को कट लग सकता है। लेकिन ये सीरियस नहीं होगा। आज एल्कोहल और तंबाकू को अवाइड करें, खासकर अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं।आज अपने लाइफस्टाइल पर खास ध्यान दें। आज जिन लोगों को डायबिटीज और हार्ट का इश्यू है, उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत रहेगी। आप योग क्लास और जिम भी आज ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन लोगों के साथ रहें, जो लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाते हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां