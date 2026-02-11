सिंह राशिफल 11 फरवरी 2026: सिंह राशि वाले आज आज किसी भी पेपर पर तुरंत साइन ना करें, पढें राशिफल
Leo today horoscope aaj ka singh rashifal : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले आज आज किसी भी पेपर पर तुरंत साइन ना करें,
Leo Horoscope for Today 11th February 2026 : शांत और कॉन्फिडेंट होने से आपकी एनर्जी ब्राइट रहेगीष आप आज एनर्जेटिंक फील करेंगे। दूसरों के साथ बात करते हुए धैर्य रखें। आज क्लियर चॉइस आपके टीम के लोगों को सेफ फील करने में मदद करेगी।आज आपके पास मजबूत एनर्जी है, जिससे आप बड़े फैसले लेंगे। अगर दूसरे आपको कंफ्यूज लग रहे हैं, तो उनकी मदद करें। क्लियर होलें और कॉन्फिडेंसस से काम करें, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। शाम तक रिलेक्स और एंजॉय करेंगे और रिचार्ज की खुशी पाएंगे। एक स्टडी प्लान और छोटे दयालुता के काम आपके लिए विश्वास को बढ़ाएंगे।
सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वालों का लव गर्माहच भरा रहेगाष अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो पार्टनर को की तारीफ करें और आपके छोटे एफर्ट भी पार्टन नोचिस करेगा। एक सोचा समझा इशारा आपके लिएपार्टनर के लिए बहुक मायने रखता है। अगर आप सिंगल हैं, तो फ्रेंडली चैट के लिए तैयार रहें। किसी से मिलें, स्माइल जरूर करेंष छोटी बातों पर बहस करने से आपको बचना है। इसकी जगह आप शांत तरीके से बात कर सकते हैं। आज ईमानदारी से तारीफ करें और उनकी बातों को अच्छे से सुनेंगे, तो आप दोनों के बीच अच्छा बॉन्ड बनेगा। आज क्लोज मूवमेंट आपके प्यार के आपको सेफ फील कारएंगे और आपके बॉन्ड को पहले से भी अधिक मजबूत कर दें।
सिंह करियर राशिफल
काम में आपका शांत कॉन्फिडेंस काम आएगा। आपको क्लियर उदाहरणों से और विनम्र होकर शांत रहना है। अगर आपको सलाह दी जाए तो सलाह लें। अगर आपके सामने समस्याएं आएं, तो अपने काम को कईभागों में बांट लें और फिर एक समय में एक काम को सोल्व करें। आपका साफ काम और स्टडी चॉइस के कारण आपको दूसरों से सम्मान भी मिलेगा। जहां भी आप मदद कर सकते हैं, अपने टीम के लोगों की मदद करें, इससे टीमवर्क और आसान होगा। आपको आर्गनाइज्ड रहना है और तुरंत फैसले लेने से बचना है। अरने आपको कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ने दें।
सिंह मनी राशिफल
आज आर्थिक तौर पर केयरफुल टॉइस पर फोकस करें। ऐसी चीजों को ना खरीदें, जो आप खरीदना नहीं चाहते हैं। बिल्स चेक करें। जो आप कमाते हैं, उसमें से सेविंग के लिए प्लान बनाएं। अगर आप किसी से पैसों की उम्मीद कर रहे हैं, तो थोड़ा धैर्य रखें और चीजों को सैटल हो जाने दें, आपको पैसा मिल जाएगा। आज किसी भी पेपर पर तुरंत साइन ना करें, पहले अच्छे से पढ़ें और फिर साइन करें। आज सिपंल बजटिंग से आपको फायदा होगा, किसी विश्वसनी घर के इंसान से आप मदद ले सकते हैं। आज सेविंग और खर्चों को ट्रैक करने को लेकर उठाए गए छोटे कदम आपको भविष्य के लिए सेफ कराएंगे, इससे आप और आपके परिवार वाले खुश रहेंगे।
सिंह हेल्थ राशिफल
आज सिंह राशि वालों के लिए स्टडी समय रहेगा। आपको खास तौर पर अटेंशन देनी है। आपको अच्छे से पानी पीना है और लाइड और फ्रेश खाना खाना है। अपने एनर्जी को सेव रका है? आपको शार्ट वॉक के जरिए अपनी बॉडी को मूव करना है। इसके अलावा स्टिफनेस को कम करने के लिए थोड़ा स्ट्रैच करें। स्क्रिन से आपको थोड़ा ब्रैक लेना है और अपनी आंखों को बार-बार आराम देना है।अगर आपको तनाव महसूस हो रहा हो तो कोशिश करें कि
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां