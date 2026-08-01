सिंह मासिक राशिफल 1-31 अगस्त: 2 अगस्त को मंगल आपके 11वें भाव को एक्टिव करेंगे, पढ़ें क्या लाभ

Singh Rashifal: पुराना अनुभव इस बार सही दिशा दिखा सकता है। मीटिंग से पहले जरूरी बिंदु लिख लें। काम की लिखित पुष्टि लेना उपयोगी रहेगा। विद्यार्थी कठिन विषय को छोटे हिस्सों में बांटें।

Leo Horoscope Mothly, Singh Rashifal: अगस्त में पहचान बढ़ सकती है, पर अपनी ऊर्जा संभालना उतना ही जरूरी होगा। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करके आपके दूसरे भाव में आएगा। इससे परिवार, वाणी, बचत और रोजमर्रा के खर्च पर ध्यान बढ़ेगा। सुविधा और संतुलन की चाह रहेगी, लेकिन अपेक्षा और बजट दोनों साफ रखें।2 अगस्त की रात मंगल मिथुन राशि में आकर आपके ग्यारहवें भाव को सक्रिय करेगा। आय, मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्य में पहल बढ़ेगी। तेज गति उपयोगी होगी, पर गुस्से और बिना तैयारी के जोखिम से बचें। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में आपके बारहवें भाव में आएगा। खर्च, नींद, एकांत और पर्दे के पीछे चल रहे काम से जुड़ी बातचीत और कागज ध्यान मांगेंगे। बात सुनकर ही जवाब दें। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा और 22 अगस्त को बुध भी सिंह में आएगा। आपके पहले भाव से जुड़े आत्मविश्वास, व्यवहार और अपनी प्राथमिकताओं के विषय महीने के दूसरे हिस्से में अधिक दिखाई देंगे। पहचान के साथ जिम्मेदारी भी समझें। गुरु पूरे महीने कर्क राशि में आपके बारहवें भाव से धीरे धीरे अवसर बढ़ाएगा। शनि मीन राशि में वक्री रहकर आपके आठवें भाव के साझा धन, गोपनीय विषय और पुराने उलझे मामलों से जुड़ा पुराना काम दोबारा देखने को कहेगा। शुरुआती सप्ताह की दिनवार स्थिति को अलग से देखें तो कुछ उतार चढ़ाव सामने आएंगे। किसी संदेश या देरी से मन भारी हो सकता है। एक खराब घंटा पूरे सप्ताह का रंग तय नहीं करता। रविवार रात का नक्षत्र बदलाव अंदर दबे डर या निराशा को बढ़ा सकता है। तथ्य जांचें और अनुमान कम करें। थकान में लिया गया फैसला अगले दिन दोबारा देखें। परिवार और काम के बीच छोटी सीमा बनाना उपयोगी होगा। हर रुकावट को अपनी क्षमता पर सवाल न बनाएं। मेष से मीन तक मासिक राशिफल यहां पढ़ें

सिंह राशिफल लव अगस्त में कैसा रहेगा? प्रेम की शुरुआत थोड़ी अस्थिर रहेगी। विवाहित लोगों में छोटी राय का अंतर जल्दी बड़ा हो सकता है। आप अपनी बात पूरी ताकत से रखेंगे, लेकिन जीवनसाथी भी तनाव में हो सकता है। हर चर्चा को अदालत न बनाएं। डेटिंग में संकेत मिश्रित रह सकते हैं। सामनेवाला ठंडा लगे तो तुरंत निष्कर्ष न निकालें। काम या यात्रा का दबाव भी कारण हो सकता है। सोमवार और मंगलवार कम शब्द और ज्यादा संवेदनशीलता मांगेंगे। बुधवार विवाह के लिए नाजुक हो सकता है। बाहर से सब सामान्य दिखे, फिर भी कोई अनकही बात भीतर जमा हो सकती है। कड़वा वाक्य लंबे समय तक असर करेगा। महीने के मध्य भाग मेंजीवनसाथी के साथ जिम्मेदारियों पर खुली बातचीत जरूरी होगी। सहयोग मिल सकता है, लेकिन सामनेवाले से मन पढ़ लेने की उम्मीद न रखें। परिवार के किसी विषय में सबकी राय अलग हो सकती है। नरम भाषा और काम बांटने की आदत घर का दबाव कम करेगी। बच्चों या युवा सदस्य की पढ़ाई और दिनचर्या पर ध्यान देना पड़ेगा। चिंता जताने से पहले उनकी बात समझें। प्रेम संबंध में आकर्षण रहेगा, पर जल्द निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा। भरोसा लगातार व्यवहार से बनेगा। पार्टनर की बात पूरी होने दें। परिवार की सलाह सुनें, पर फैसला आपसी समझ से लें।

सिंह राशिफल हेल्थ अगस्त में कैसी रहेगी? सोमवार और मंगलवार काम में देरी, छोटी रुकावट और कागजी उलझन दे सकते हैं। मीटिंग, क्लाइंट कॉल, फील्डवर्क और समय सीमा दोबारा जांचें। इस दौरान जोखिम वाला लॉन्च या बहस से अपनी क्षमता साबित करने की कोशिश न करें। स्वर संभालें। कारोबार में वर्तमान काम को स्थिर करना नए प्रयोग से बेहतर रहेगा। विद्यार्थियों को शुरुआत में मन भारी लग सकता है। छोटे लक्ष्य तय करें। जो विषय कठिन है, उसे सुबह पढ़ें। बुधवार से पहिया आपके पक्ष में घूमेगा। कमाई, प्रशंसा या लंबित काम में गति मिल सकती है। कारोबार करने वाले नई योजना और विस्तार पर गंभीर चर्चा कर सकते हैं। गुरुवार पहले से तैयार नए काम के लिए सहायक है। मध्य महीने में काम की पहचान बढ़ सकती है। इसके साथ नई जिम्मेदारी भी आए तो समय और संसाधन देखकर सहमति दें। विद्यार्थियों के लिए दोहराव, पुराने प्रश्न और साफ समय सारिणी अधिक उपयोगी रहेगी। परिणाम की चिंता से पढ़ाई का समय कम न करें। कारोबार में नया प्रस्ताव आकर्षक लग सकता है। शर्तें, भुगतान और जिम्मेदारी लिखित रूप में स्पष्ट होने के बाद ही आगे बढ़ें। काम से जुड़ी यात्रा या स्थान परिवर्तन की चर्चा हो सकती है। टिकट, दस्तावेज और समय की दोबारा जांच जरूरी होगी। वरिष्ठ से मतभेद हो तो तथ्य के साथ बात करें। जल्दबाजी में नौकरी या कोर्स न बदलें। पुराने काम को पूरा करना नई शुरुआत जितना जरूरी है।

सिंह राशिफल धन अगस्त में कैसी रहेगी? इस समय केवल बिल, घर की जरूरत, फीस और पहले से तय जिम्मेदारी पर खर्च करें। मंगल का ग्यारहवें भाव में प्रवेश कमाई के नए रास्ते दिखा सकता है, लेकिन मित्रों की सलाह को जांचे बिना वित्तीय निर्णय न लें। बुधवार वित्तीय राहत दे सकता है। उम्मीद से अधिक कमाई, रुका भुगतान या पुराने प्रयास का परिणाम मिलेगा। आमदनी में सुधार का अवसर बने तो पहले बचत और जरूरी भुगतान तय करें। अतिरिक्त रकम को तुरंत खर्च मान लेना ठीक नहीं होगा। घर, यात्रा या सेहत से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है। बजट में थोड़ी गुंजाइश रखने से अचानक जरूरत संभल जाएगी। वाहन, संपत्ति या बड़ी खरीद पर बात आगे बढ़ सकती है। कीमत के साथ रखरखाव और भविष्य के भुगतान भी देखें। छोटे नियमित खर्च भी महीने के अंत में जुड़ जाते हैं। बैंक और कागजी काम दोबारा जांचें। बचत छोटी हो तो भी उसे नियमित रखें। परिवार के खर्च पर शांत बातचीत करें।

सिंह राशिफल हेल्थ अगस्त में कैसी रहेगी? यात्रा और वाहन चलाते समय जल्दबाजी से बचें। थकान में लंबा रास्ता लेने के बजाय विराम लेना समझदारी होगी। स्क्रीन, नींद और आंखों की थकान पर ध्यान दें। लगातार असुविधा को केवल काम का दबाव मानकर न टालें। लगातार परेशानी रहे तो डॉक्टर की सलाह लें। काम के बीच छोटे विराम रखें। तनाव बढ़े तो सांस धीमी करके शरीर को ढीला छोड़ें। यात्रा में दवा और पानी साथ रखें।

ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन सुबह पांच से सात मिनट धीमी सांस लें। फोन देखने से पहले दिन के तीन जरूरी काम लिखें। घर और काम की जगह में अनावश्यक सामान कम रखें। बाहरी व्यवस्था मन की बेचैनी घटाने में मदद करेगी। मन भारी हो तो भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। हर समस्या अकेले सुलझाने की जिद न रखें। जरूरत हो तो योग्य पेशेवर की सलाह लेना समझदारी है।

अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण दिन 1 से 7 अगस्त: 7 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके दसवें भाव में रहेगा। इससे करियर,जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर ध्यान जाएगा। आय और खर्च के संतुलन को संभालें।जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

8 से 14 अगस्त: 9 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके ग्यारहवें भाव में रहेगा। इससे आय,मित्र, नेटवर्क और लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान जाएगा। परिवार और रिश्तों में बात साफरखें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

15 से 21 अगस्त: 17 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेगा। इससे साहस,संदेश, छोटी यात्रा और भाई बहन से तालमेल पर ध्यान जाएगा। काम और पढ़ाई की प्राथमिकता तय करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।

22 से 31 अगस्त: 22 अगस्त के आसपास चंद्रमा आपके पांचवें भाव में रहेगा। इससे पढ़ाई,संतान, प्रेम और रचनात्मक काम पर ध्यान जाएगा। आराम और दिनचर्या की अनदेखी न करें। जल्दबाजी से बचें और परिस्थिति देखकर अगला कदम तय करें।