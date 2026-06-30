Singh Masik july Rashifal: सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना क्या बदलाव लाएगा, ग्रहों की क्या रहेगी चाल
Singh Masik Rashifal: अंतिम सप्ताह सामाजिक मेलजोल से राहत देगा, लेकिन घर, वाहन और बच्चों की चिंता बनी रह सकती है। पढ़ें कैसा रहेगा आपका यह महीना
महीने की शुरुआत में आपकी सलाह, रचनात्मक सोच और लोगों को दिशा देने की क्षमता पहचानी जाएगी। बच्चों या किसी युवा सदस्य से अच्छी खबर मिल सकती है। ग्रहों के सामान्य संकेत बताते हैं कि जुलाई में काम और रिश्तों के अच्छे दौर के बीच ऊर्जा और खर्च के कमजोर चरण भी आएंगे। दूसरे सप्ताह में सेहत और मूड ध्यान मांगेंगे। उसके बाद यात्रा, आध्यात्मिक रुचि और वरिष्ठों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा। तीसरा सप्ताह धीमा रह सकता है।
सिंह लव राशिफल
पहले सप्ताह में जीवनसाथी और कारोबारी पार्टनर के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। संबंध में उत्साह बढ़ेगा और कोई साझा समझौता या योजना आगे बढ़ सकती है। दस्तावेज़ पढ़े बिना हस्ताक्षर न करें। तीसरे सप्ताह में आर्थिक दबाव और कम आत्मविश्वास से परिवार की शांति प्रभावित हो सकती है। अंतिम सप्ताह में दोस्त और रिश्तेदार मन हल्का करेंगे। बच्चों से जुड़ी चिंता पर पार्टनर को दोष देने के बजाय मिलकर समाधान खोजें।
सिंह करियर राशिफल
सलाह, प्रबंधन और रचनात्मक काम में शुरुआत अच्छी रहेगी। सहकर्मी और जूनियर सहयोग देंगे। प्रतिस्पर्धा, कर्ज या कानूनी कागजों से जुड़े मामले शांत तरीके से संभालें। दूसरे सप्ताह के अंत में वरिष्ठ आपके काम को सराह सकते हैं और कारोबार में गति आएगी। तीसरे सप्ताह में नई शुरुआत टालना बेहतर होगा। चौथे सप्ताह में घर की मरम्मत या वाहन की परेशानी काम से ध्यान हटा सकती है।
सिंह धन राशिफल
पहले सप्ताह में काम से लाभ और किसी समझौते से आगे की आय का रास्ता बन सकता है। फिर भी शर्तें साफ रखें। तीसरे सप्ताह में अनियोजित खर्च और कम नकदी चिंता बढ़ा सकती है। अंतिम सप्ताह में घर, वाहन और बच्चों पर खर्च होगा। शेयर या जल्दी पैसा बनाने वाली योजना से दूरी रखें। नुकसान की संभावना को हल्के में न लें।
सिंह हेल्थ राशिफल
दूसरे सप्ताह की शुरुआत में ऊर्जा कम और मूड अस्थिर हो सकता है। नई जिम्मेदारी लेने से पहले शरीर की स्थिति देखें। सांस के अभ्यास, योग और नियमित भोजन मदद करेंगे। तीसरे सप्ताह में आलस, कमजोरी और मानसिक थकान महसूस हो सकती है। परिवार के साथ रहते हुए भी मन पूरी तरह शांत न हो तो खुद को समय दें। अंतिम सप्ताह में मां की सेहत और घरेलू चिंता तनाव बढ़ा सकती है।
ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन
कम ऊर्जा वाले दिनों में नए काम का दबाव न लें। सुबह की धूप, हल्की कसरत और धीमी सांस शरीर और मन को स्थिर रखेगी। घर या वाहन की समस्या को समय पर ठीक करें। बच्चों और परिवार की चिंता में अनुमान न लगाएं। जानकारी लें, फिर फैसला करें। किसी शांत जगह पर कुछ समय बिताना उपयोगी रहेगा।
जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन
1 से 7 जुलाई: सलाह, रचनात्मक काम, बच्चों और साझेदारी से खुशी मिल सकती है।
8 से 14 जुलाई: पहले सेहत संभालें। बाद में यात्रा, मार्गदर्शन और करियर सहयोग मिलेगा।
15 से 21 जुलाई: ऊर्जा और पैसा दोनों बचाकर चलें। नई शुरुआत और बड़ा निवेश टालें।
22 से 31 जुलाई: सामाजिक मेलजोल राहत देगा। घर, वाहन और बच्चों से जुड़े खर्च पर
नियंत्रण रखें।
माह की सलाह
पहचान मिलने पर भी अपनी ऊर्जा और बजट की सीमा न भूलें। जुलाई में शांत फैसले तेज फैसलों से ज्यादा फायदा देंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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