Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Monthly Horoscope February 2026: Singh Masik Rashifal (1-28 February)
सिंह मासिक राशिफल : 1 से 28 फरवरी तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

सिंह मासिक राशिफल : 1 से 28 फरवरी तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा फरवरी का महीना…

Jan 31, 2026 11:41 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Leo Monthly Horoscope, सिंह मासिक राशिफल- फरवरी का महीना सिंह राशि वालों के लिए नई रचनात्मक ऊर्जा, साफ लक्ष्य और बेहतर जुड़ाव लेकर आ रहा है। इस दौरान आप खुद को ज्यादा आत्मविश्वासी और आगे बढ़ने के लिए तैयार महसूस करेंगे। लोग आपकी बातों और काम पर ध्यान देंगे, जिससे आपके भीतर उत्साह बना रहेगा। नए दोस्त बन सकते हैं और पुराने रिश्तों में भी गर्मजोशी बढ़ेगी। इस महीने छोटे लेकिन साफ प्लान बनाकर काम करने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा और आपको अपने प्रयासों की सराहना भी मिल सकती है। दोस्तों और करीबियों का सहयोग बना रहेगा, जिससे मुश्किल काम भी आसान लगेंगे। जरूरी होगा कि आप फोकस बनाए रखें और व्यावहारिक फैसले लें। शांत दिमाग से लिए गए छोटे फैसले आगे चलकर नए मौके खोल सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह राशि लव राशिफल- प्रेम जीवन में इस महीने आत्मविश्वास और अपनापन नजर आएगा। आपकी गर्मजोशी और सकारात्मक रवैया सामने वाले को आकर्षित करेगा। तारीफ करना, हल्की-फुल्की बातें करना और साथ में अच्छे पल बिताना रिश्ते में मिठास लाएगा। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी सोशल इवेंट, पार्टी या दोस्तों की मुलाकात के दौरान नए लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है। यहां रिश्ते दोस्ती से शुरू होकर धीरे-धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय साथ में थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने का है। कोई छोटा लेकिन खास प्लान बनाकर पुराने जुड़ाव को ताजा किया जा सकता है। बात करते समय अहंकार या घमंड भरे शब्दों से बचें, क्योंकि इससे बेवजह दूरी आ सकती है। जितना जरूरी अपनी भावनाएं दिखाना है, उतना ही जरूरी सामने वाले की बात सुनना भी रहेगा।

सिंह राशि करियर राशिफल- कामकाज के मामले में इस महीने आपके नए आइडियाज लोगों का ध्यान खींच सकते हैं। अगर आप अपने काम को साफ योजना के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो आपकी काबिलियत सामने आएगी। छोटे-छोटे कदमों से बड़े काम पूरे होते नजर आएंगे। टीम प्रोजेक्ट्स में सहयोग देना और दूसरों की राय को सम्मान देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। इससे काम के रिश्ते मजबूत होंगे और भविष्य में भी सहयोग मिलेगा। अगर कोई नया क्रिएटिव आइडिया है, तो उसे छोटे स्तर पर शुरू करना बेहतर रहेगा। बड़े फैसले लेने में जल्दबाजी न करें। सवाल पूछें, जानकारी लें और फिर सोच-समझकर कदम बढ़ाएं। इस महीने मिलने वाली छोटी सफलताएं आगे चलकर साफ मौके और नए प्रोजेक्ट्स का रास्ता खोल सकती हैं।

ये भी पढ़ें:मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-28 फरवरी तक का समय?

सिंह राशि आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में महीना कुल मिलाकर स्थिर रहेगा। रचनात्मक काम या किसी साइड प्रोजेक्ट से अतिरिक्त कमाई के मौके मिल सकते हैं। जरूरी होगा कि आप छोटी-छोटी आमदनी और खर्चों का हिसाब रखें। सादा सा बजट बनाकर चलने से बचत बनाए रखना आसान होगा। दिखावे वाली या अचानक की गई बड़ी खरीदारी से बचना समझदारी होगी, क्योंकि इससे बजट बिगड़ सकता है। अगर किसी के साथ मिलकर कोई आर्थिक योजना बना रहे हैं, तो पहले व्यावहारिक सलाह जरूर लें। कोई छोटा साइड काम फायदेमंद साबित हो सकता है, बस समय और खर्च का ध्यान रखें। जो भी अतिरिक्त कमाई हो, उसका एक हिस्सा भविष्य के लक्ष्यों के लिए बचाकर रखें और परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य से अपनी योजना साझा करें।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए फरवरी का महीना रहेगा सबसे खास, 4 ग्रह करेंगे गोचर

सिंह राशि स्वास्थ्य राशिफल- इस महीने आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। समय पर सोना और उठना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। तनाव को संभालने के लिए हल्की एक्सरसाइज या रोज़ टहलने की आदत डालें। दिनभर के काम के बीच छोटे-छोटे ब्रेक लेना आपको थकान से बचाएगा। पानी ज्यादा पिएं ताकि शरीर और दिमाग दोनों एक्टिव रहें। खाने के बाद हल्की सैर या स्ट्रेचिंग पाचन और मन दोनों को शांत रखेगी। अगर कभी दबाव या थकान ज्यादा महसूस हो, तो गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें और खुद को आराम दें। जरूरत से ज्यादा खुद पर बोझ न डालें।

ये भी पढ़ें:मेष मासिक राशिफल: मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 28 फरवरी तक का समय?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
leo Leo Zodiac Singh Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने