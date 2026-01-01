Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo monthly Horoscope 1-31 January 2026 singh masik rashifal future prediction
सिंह मासिक राशिफल : 1 से 31 जनवरी 2026 तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

सिंह मासिक राशिफल : 1 से 31 जनवरी 2026 तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Leo Horoscope Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना 

Jan 01, 2026 08:05 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope for This Month 1st January 2026 : जनवरी का महीना सिंह राशि वालों का दिन ग्रोथ और आनंद के खास चांस लेकर आया है। आपको इस महीने विजिबल एनर्जी मिलेगी, नए चांस भी मिलेंगे। आपको क्लियर गोल्स पर फोकस करना चाहिए। दोस्तों से अच्छे से बात करनी चाहिए। छोती जीत आपमें गर्व भी लाएंगी। अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए करेज लाएं। जल्दबाजी में किए गए चॉइस से गर्व ना करें, छोटे -छोटे काम आपको पहचान दिलाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सिंह मासिक लव राशिफल

इस महीने अगर खुलकर बात करेंगे और तो आपकी लवलाइफ और भी अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो एक प्यार से की प्लानिंग आपके पार्टनर के दिल को छू जाएगी। आपको लगातार उसका सपोर्ट करना है। आपको छोटे-छोटे पलों को सेलिब्रेच करना है। परिवार की उन परंपराओं का सम्मान करेंजो मायने रखती हैं। सिंगल लोगों को किसी फेंड्ली क्लब में आज कोई खास मिल सकता है। अगर आप किसी पर गर्व करते हैं, तो पूरी गर्मजोशी से दिखाएं और धैर्य रखें। अभी तक निभाए गए वादे आप दोनों में विश्वास पैदा करते हैं , इससे आपकी रोज की लाइफ में आनंद आता है।

सिंह मासिक करियर राशिफल

आपकी वर्क एनर्जी आज हाई है। छोटे प्रोजक्ट को लीड करने की कोशिश करें, और अपने क्लियर प्लान दिखाएं। पूरे कॉन्फिडेंस से आपको बोलना है। आपको क्रेडिट शेयर करना है और टीम के लोगों की मदद करनी है। लीडर्स आपको काम को जरूर नोटिस करेंगे। अगर आप किसी चैलेंजिग रोल में हैं, तो आपको नोट्स तैयार करें और ऑफिस के एथिक्स का सम्मान करें। एक यूजफुल स्किल्स सीखें और अपनी डेस्क को साफ रखें। धैर्य और स्पष्ट कदम एक नया मौका खोलेंगे।

ये भी पढ़ें:तुला मासिक राशिफल : तुला वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 जनवरी 2026 तक का समय?
ये भी पढ़ें:तुला 2026 वार्षिक राशिफल: नौकरी बदलेगी, जानें तुला वालों के लिए नया साल कैसा?
ये भी पढ़ें:कन्या मासिक राशिफल : 1 से 31 जनवरी 2026 तक का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसा र

सिंह मासिक मनी राशिफल

आज मनी आपके लिए ब्राइट पल लेकर आईहै, खासतौर पर अगर आप शांत रहेंगे। आपको अपनी एकस्ट्रा इनकम का पार्ट सेव करना चाहिए। इस माह फिजूलखर्ची से बचें। ऑपशन की तुलना करें और महत्वपूर्ण खर्चों के लिए परिवार के बड़े मैंबर्स से सलाह लें। इनकम बढ़ाने के लिए पार्ट टाइम काम जैसे छोटे-छोटे तरीके देखें। बिलों को आर्गनाइज्ड रखें और समय पर बिल्स की पेमेंट करें।

सिंह मासिक हेल्थ राशिफल

आपको रोजाना रुटीन बनाए रखने पर आपकी हेल्थ अच्छी होगी। अच्छी नींद लें, फल और अनाज अपनी डाइट में शामिल करें, सिंपल खाना खाएं। टहलने जैसे हल्की एक्सरसाइज करें। सोने से पहले मन को शांत करें, डीप ब्रीदिंग करें। रात में भारी भोजन से बचें और रात में स्क्रीन टाइम कम करें। थकान होने पर आराम करें । अपने लिए सही समय निकालने और इस महीने आपकी एनर्जी हाई बनी रहेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Leo Rashifal Leo Zodiac Singh Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने