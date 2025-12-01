Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Monthly Horoscope 1-31 December 2025 Singh Masik Rashifal Future Prediction
सिंह मासिक राशिफल : 1 से 31 दिसंबर तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

सिंह मासिक राशिफल : 1 से 31 दिसंबर तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप:

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर का महीना…

Mon, 1 Dec 2025 07:55 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Leo Monthly Horoscope, सिंह मासिक राशिफल (1-31) दिसंबर, 2025: दिसंबर में सिंह राशि वाले ऊर्जावान बने रहेंगे और आपको नए मौके मिलेंगे। इस माह क्लियर बोलें, विनम्र रहें, अच्छे लोगों से जुड़ें और प्लान बनाकर आगे बढ़ें। दिसंबर में छोटे-छोटे नए अवसर दिखेंगे। आत्मविश्वास से अपने विचार रखें लेकिन दूसरों की बात ध्यान से सुनकर संतुलन बनाए रखें। सोचे-समझे जोखिम लें, जरूरी काम पहले पूरा करें और हर कदम में नरमी रखें। दोस्तों और परिवार का सहारा आपका मन हल्का करेगा। महीने के अंत तक आपकी निरंतर मेहनत का साफ परिणाम मिलने लगेगा और आगे खुशी भरे दिन दिखेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: इस महीने लव लाइफ रहेगी। सिंगल सिंह राशि के जातक किसी उत्सव, समारोह या दोस्तों की महफिल में किसी दयालु इंसान से मिल सकते हैं। ओपन रहें लेकिन अपनी मूल्यों के प्रति सच्चे भी रहें। कपल्स के लिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना, प्रेमी की बात ध्यान से सुनना और साथ मिलकर बनाई गई छोटी योजनाएं रिश्ते को और मजबूत करेंगी। इगो से दूर रहें। विनम्रता और धैर्य से बात करें। हर खुशनुमा पलों को सेलिब्रेट करें। प्रेमी को छोटे-छोटे मैसेज भेजकर प्रेम जताएं और उन सरल आदतों का आनंद लो जो मुस्कान लाती हैं। ये छोटे, नरम कदम पूरे महीने प्यार को गहरा करेंगे।

ये भी पढ़ें:कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 दिसंबर तक का समय? पढ़ें राशिफल

करियर राशिफल: काम में इस महीने आपको अपनी आवाज और दिशा दोनों साफ दिखती हैं। अपने आइडिया साफ तरीके से रखें और अपनी मददगार लीडरशिप दिखाएं। छोटे प्रोजेक्ट समय से पूरे करें। इससे भरोसा भी बढ़ेगा और आपकी पहचान भी। नई जिम्मेदारियां आएं तो उन्हें स्टेप्स में प्लान करें और जरूरत हो तो मार्गदर्शन मांगने में झिझके नहीं। टीम के साथ मिलकर चलें और जीत का श्रेय सबके साथ शेयर करें। जल्दबाजी से बचें और आगे का असर सोचकर फैसला लें। संयमित, आत्मविश्वासी कामकाज महीने के अंत तक नए दरवाजे खोलेगा और सराहना भी दिलाएगा।

आर्थिक राशिफल: पैसों के हिसाब से महीना अच्छा है। बस प्लानिंग और बजट का ध्यान रखें। रोज के खर्च नोट करें। हर हफ्ते थोड़ी-सी बचत रखें और सिर्फ दिखावे वाले सामान पर खर्च से बचें। किसी दयालु स्रोत से छोटा बोनस या गिफ्ट मिल सकता है। उधार देने से पहले साफ शर्तें तय कर लें और दो बार सोचकर फैसला करें। अगर निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो सुरक्षित और पहचाने हुए विकल्प चुनें और भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। अभी की समझदारी और छोटे त्याग आने वाले महीनों में पैसे को स्थिर और मन को शांत रखेंगे।

ये भी पढ़ें:तुला मासिक राशिफल : तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से 31 दिसंबर तक का समय?

स्वास्थ्य राशिफल: स्वास्थ्य के लिए इस महीने आपको ऊर्जा और आराम- दोनों का संतुलन बनाना होगा। नींद का समय नियमित रखें, हल्की एक्सरसाइज जैसे वॉक या योग शामिल करें और हल्का, पौष्टिक शाकाहारी भोजन लें। दिन में कुछ मिनट गहरी सांसों या शांत बैठने का समय रखें। तनाव कम होगा और दिमाग साफ रहेगा। देर रात तक जागने और सोने से पहले ज्यादा स्क्रीन से दूरी रखें। अगर थकान या कोई तकलीफ महसूस हो तो देर न करें। जल्दी डॉक्टर से सलाह लेना सही रहेगा। रोज की हल्की देखभाल इस महीने आपको ज्यादा ऊर्जा देगी और आपके मूड को बेहतर कर देगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Leo Zodiac Singh Rashi Masik Rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने