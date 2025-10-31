Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Monthly Horoscope 1-30 November 2025 Singh Masik Rashifal Future Prediction
सिंह मासिक राशिफल : 1 से 30 नवंबर तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

सिंह मासिक राशिफल : 1 से 30 नवंबर तक का समय सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।

Fri, 31 Oct 2025 10:01 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Monthly Horoscope, सिंह मासिक राशिफल (1-30) नवंबर, 2025: नवंबर का महीना आपके लिए जोश और आत्मविश्वास लेकर आ रहा है। काम और दोस्ती दोनों जगह नए मौके मिलेंगे। लोगों से प्यार और शालीनता से पेश आएं। बातें साफ रखें और अपने छोटे-छोटे लक्ष्यों की ओर एक-एक कदम बढ़ाते जाएं। इस महीने आपकी एनर्जी बढ़ेगी जिससे आप अधूरे काम पूरे कर पाएंगे और टीम में भी चमकेंगे। दोस्त आपके स्वभाव और गर्मजोशी को नोटिस करेंगे। साफ़ सोच और प्लानिंग से पैसे और काम दोनों में फायदा होगा। अगर किसी चीज़ में देरी हो, तो धैर्य रखें। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए छोटे-छोटे पल आपको खुशी और आत्मविश्वास देंगे, जो आने वाले हफ्तों में काम आएगा।

लव राशिफल: इस महीने प्यार में नई रौनक और अपनापन रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, उन्हें किसी ग्रुप एक्टिविटी या ऑनलाइन बातचीत में कोई अच्छा इंसान मिल सकता है। बस ईमानदार रहें और दिल खुला रखें। कपल्स के लिए यह महीना रिश्ते में ताजगी लाएगा। छोटी-छोटी सरप्राइज या प्यारी बातें पुराने प्यार को फिर से गहरा करेंगी। किसी बात पर जरूरत से ज़्यादा जोर न डालें। थोड़ा हंसी-मजाक ही काफी रहेगा। घर के बड़े कोई उपयोगी सलाह दे सकते हैं, ध्यान से सुनें। प्यार जताने के लिए बड़े वादे नहीं, बल्कि समय और छोटे अच्छे काम ज्यादा मायने रखेंगे।

करियर राशिफल: काम के क्षेत्र में यह महीना आपकी लीडरशिप और समझदारी दिखाने का सही समय है। किसी छोटे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लें और तय समय में पूरा करें। सहकर्मी आपकी सादगी और भरोसेमंद स्वभाव की सराहना करेंगे। मीटिंग से पहले अपनी बातों को नोट करें और आत्मविश्वास से पेश करें। नेटवर्किंग के लिए एक प्रोफेशनल इवेंट में जाएं या किसी पुराने साथी से दोबारा संपर्क करें। फायदा मिलेगा। जरूरत से ज़्यादा जिम्मेदारी न लें। 'ना' कहना भी सीखें। महीने के आखिर तक आप खुद को ज्यादा सक्षम और सम्मानित महसूस करेंगे।

आर्थिक राशिफल: इस महीने आपकी आमदनी स्थिर रहेगी और कुछ छोटे आर्थिक फायदे भी मिल सकते हैं। जैसे बोनस, गिफ्ट या रिफंड। पैसे दिखावे या दूसरों को प्रभावित करने में खर्च न करें। खरीदारी से पहले लिस्ट बना लें और दामों की तुलना करें। घर के खर्चों को लेकर परिवार से खुलकर बात करें ताकि प्राथमिकताएं तय रहें। हर हफ्ते थोड़ी-थोड़ी बचत करें और बिलों को समय पर चेक करें ताकि तनाव न हो। बड़े निवेश से पहले घर के बड़ों की राय लेना बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: सेहत इस महीने अच्छी रहेगी अगर आप अपनी दिनचर्या सादी और नियमित रखें। समय पर सोएं, हल्की सैर या स्ट्रेचिंग को रूटीन में शामिल करें। हल्का, पौष्टिक खाना खाएं जिसमें फल, सब्जियां और अनाज हों। ज्यादा चाय या देर रात भारी खाना खाने से बचें। अगर थकान महसूस हो तो आराम करें और जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह लें। गुनगुने पानी से नहाना या पैर धोना शरीर को आराम देगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फ़ोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
