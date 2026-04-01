सिंह मासिक राशिफल : सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-30 अप्रैल 2026 का समय, पढ़ें पूरा राशिफल
Leo Monthly Horoscope 1-30 April 2026 Singh Rashi ka Rashifal Masik Horoscope : जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।यहां पढ़ें अप्रैल के महीने में लवलाइफ से लेकर हेल्थ, मनी से लेकर करियर में क्या -क्या होने वाला है।
सिंह राशिफल अप्रैल 2026 मासिक राशिफल: अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छे पल लेकर आया है। लवलाइफ में आपको थोड़ा संभलकर चलना होगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपके काम की तरीफ होगी। लेकिन ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचकर चलेंगे तो आपको लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ में डेडलाइन का ध्यान रखें, जो काम मिले, उसे पूरे फोकस से करें। आपको प्रोफेशनल फैसले भी सोच समझकर लेने हैं। हेल्थ सही है, लेकिन तनाव से बचने की कोशिश करें। यहां पढ़ें अप्रैल के महीने में लवलाइफ से लेकर हेल्थ और मनी से लेकर करियर में क्या -क्या होने वाला है। पढ़ें मासिक राशिफल
सिंह लव राशिफल
लवलाइफ में उम्मीदों को कम कर दें, अगर उम्मीदें ज्यादा होंगी, तो टूटने का दर्द भी ज्यादा होगा। आपको लवर की केयर करनी है। हो सकता है जिस तरह आप केयर करते हैं, आपको बदले में ना मिले? लेकिन यह आप पर निर्भर है? इस समय गलतफहमियां हो सकती हैं, स्पष्ट बातचीत से आप इसे दूर कर सकते हैं। अगर किसी बात पर बहस हो तो उस टॉपिक को बदल लें। इस तरह आफ लवलाइफ में अच्छे पलों को देखेंगे। आपके लिए लवलाइफ में लवर या पार्टनर को खुश रखना जरूरी है। वेकेशन पर जाएं और उनके साथ अपने इमोशंस शेयर करें।
सिंह करियर मासिक राशिफल
प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक अलग पहचान मिल सकती हैं, लेकिन आपके लिए यह सही नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, इसका प्लान किसी को बताएं। इस तरह आपको लाभ भी मिलेगा और आपका संस्थान भी आपकी वैल्यू करेगा। आपको कोई भी आइडिया आए तो स पर काम करना शुरू करें। आपके दूसरे इनकम के सोर्स भी इस समय बन सकते हैं, लेकिन इनको लेकर अबी खुालासा ना करें। आपकी मैनेजमेंट करने की एबिलिटी भी नोटिस की जाएगी। आपको इतनी तारीफ होने से आप ऑफिस पॉलिटिक्स का भी शिकार हो सकते हैं, इसलिए खास ध्यान रखें।
सिंह मनी मासिक राशिफल
इस महीने सिंह राशि वालों के पास पैसा आएगा। आपको अचानक धन लाभ के योग है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां और खर्चे भी आएगे? आपके सामने लोन का तनाव आ सकता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग से आप इसे कम कर सकते हैं। कुछ सिंह राशि के लोग सट्टे वाले बिजनेस में भी पैसा लगाएंगे, लेकिन इसमें फिफ्टी फिफ्टी चांस है कि आपको लाभ हो, इसे अवाइड करना ही आपके लिए अच्छा है। आपको किसी को ट्रीट देने में भी पैसा खर्च हो सकता है। आपको किसी भी चीज पर पैसो ओवर खर्च नहीं करना है, इसे सेव करने की सोचें।
सिंह हेल्थ मासिक राशिफल
अप्रैल का महीना सिंह राशि वालों के लिए अच्छा है, लेकिन संतान पक्ष की हेल्थ को लेकर आपको तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए आपको एफर्ट करना होगा। आपके सामने आर्थिक तौर पर भी तनाव हो सकता है। मानसिक तौर पर तनाव और मूड स्विंग भी आपके सामने आ सकते हैं। कुल मिलाकर आपको मानसिक हेल्थ से लेकर फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। आपको सिंपल फिटनेस रुटीन को फॉलो करना है, रोज एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी चीज का तनाव ना लें, तनाव हो तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां