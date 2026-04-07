सिंह राशिफल 7 अप्रैल 2026: सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आइए जानते हैं, 6 अप्रैल आपके लिए कैसा रहेगा…
Leo Daily horoscope prediction : आज आप दिखावा फील नहीं करेंगे। आज कुछ गलत सा है, आपके रिस्पॉन्ड करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। सामान्य तौर पर आप किसी भी चीज में इंगेज जल्दी से हो जाते हैं और स्पेस को ले लेते हैं, बिना दो बार सोचे, लेकिन आज आप बहुत शांत रहेंगे। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जो आपकी अटेंशन को अंदर ले जाएगा कि आपके इमोशनल स्पेस में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, इससे आपको आज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज सूर्य और मंगल भी मीन राशि में है, इसलिए किसी भी चीज पर रिएक्ट करने की अर्जेंसी नहीं।
Leo Money Horoscope today, सिंह मनी राशिफल
आज ऐसा भी हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल चॉइस को इस तरह करना हो कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि आपको खर्च नहीं करना है। आप किसी भी चीज पर पैसा खर्च करते हैं, तो पहले फैसला लेने से सोच लें। एक छोटा सा ठहराव बदल सकता है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। जो चीज आपको अभी सही लगती है, हो सकता है कुछ समय बाद आपको लगे कि ये आपके लिए जरूर नहीं? आज आपको अपने आर्थिक फैसले उन चीजों को सोचकर लेने हैं कि आपको किस चीज की जरूरत है, ऐसे नहीं कि आपको बैलेंस फील करना है।
Leo Love horoscope today, सिंह लव राशिफल
आज इमोशनली लवलाइफ में आपको लग रहा होगा कि आप रिलेशनशिप में क्या पा चुके हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी चीजें खड़ी रहेंगी, जैसे टोन, अटेंशन, टाइमिंग। आपके लिए यह बड़ी डील हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपको अभी भी असर पड़े कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आज ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके बिना कहे समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इससे आपको थोड़ा बुरा लगेगा या आप निराश हो सकते हैं। इस फीलिंग को पकड़ कर ना बैठें, अपने पार्टनर को स्पेस दें।
Leo career Horoscope, सिंह करियर राशिफल
काम बिना किसी बड़ी बाधा के चलता रहेगा। लेकिन आप इस बात पर ध्यान देंगे कि बातें किस लहजे में कही जा रही हैं, न कि इस पर कि क्या कहा जा रहा है। आप यह नोटिस कर सकते हैं कि कोई सीधे-सीधे जवाब देने से क्यों बच रहा है, या कोई बातचीत वैसी क्यों नहीं हो रही जैसा कि आप उम्मीद कर रहे थे। हालांकि यह बात स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देगी, लेकिन आप इसे महसूस जरूर करेंगे। कुंभ राशि में बुध आपके संपर्कों पर असर डाल रहा है। आज लोगों के बातचीत करने का तौर तरीका ज्यादा मायने रखेगा। कोई व्यक्ति आपको थोड़ा दूर-दूर सा लग सकता है, या उतना जुड़ा हुआ नहीं लग सकता जितना आप आमतौर पर महसूस करते हैं। इस बात को तुरंत उठाने से बचें। जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। चीजों को तुरंत समझने की कोशिश करने के बजाय उन्हें धैर्य के साथ समझें। धीरे-धीरे चीजें साफ होती जाएंगी। वे बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। अगर आपको कोई जरूरी काम निपटाना है, तो अपनी गति से चलना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होना आसान है, लेकिन इसका असर आपके अपने कामों को करने के तरीके पर नहीं पड़ना चाहिए। अपने आस-पास की चीजों को काबू करने की कोशिश करने के बजाय अपने काम में एकरूपता बनाए रखना आपको ज्यादा स्थिर और शांत महसूस कराएगा।
Leo Health horoscope for today, सिंह हेल्थ राशिफल
आज आपकी बॉडी अच्छा फील कर सकती है। आपकी एनर्जी आज थोड़ी कम होगी। बहत हैवी तरीके से कम नहीं होगी, आपको लगेगा चीजों को सीक्रेट तरीके से करना है। आपके पास आज वैसा जोश नहीं होगा बिजी माहोल में। आपको दिन को सिंपल रखना है, अच्छे से खाएं और अच्छे से पानी पिएं। आपको हर पल को कुछ देना है, अगर वापस भी आना है तो आएं। आपको अपनी एनर्जी को अधिक पुश नहीं करना है।
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
वेबसाइट: https://madhukotiya.com
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
विजन
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
विशेषज्ञता
कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां