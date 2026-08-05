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आज का सिंह राशिफल 6 अगस्त:शनि धैर्य मांग रहे, परिणाम न मिलने पर निराश न हों

By Anita Baranwal
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Singh Rashifal: किसी सीनियर, ग्राहक या काम के नियमों को गंभीरता से लेना होगा। नई शुरुआत का विचार आए तो पहले तैयारी देख लें। ऊर्जा साथ देगी, पर फोकस बिखरने न दें।

singh_rashifal_6 August 2026
सिंह राशिफल 6 अगस्त 2026

Leo Horoscope today, Singh Rashifal: दिन की शुरुआत सीख, विश्वास, यात्रा जैसे विचारों या किसी प्रेरक बात से हो सकती है। मन थोड़ा खुला रहेगा और आप रोजमर्रा की सीमाओं से बाहर सोचेंगे। बाद में दिन बढ़ने पर ध्यान करियर, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि पर आ जाएगा। इसलिए जो विचार सुबह आएं, उन्हें शाम तक काम की दिशा में बदलना उपयोगी रहेगा। सूर्य, बुध और गुरु पीछे के क्षेत्र में होने से मन भीतर बहुत कुछ प्रोसेस कर रहा है। आप बाहर से सामान्य दिखें, फिर भी अंदर योजनाएं बन रही होंगी। थोड़ी एकांतप्रियता भी रह सकती है। बच्चों की तरफ से सहयोग, उनके व्यवहार या पढ़ाई को लेकर संतोष मिल सकता है। धार्मिक, सांस्कृतिक या अर्थपूर्ण काम में रुचि बढ़ सकती है। यह दिन भाग्य के भरोसे बैठने का नहीं, बल्कि संकेतों को समझकर व्यावहारिक कदम लेने का है। बाद के हिस्से में करियर से जुड़ी जिम्मेदारी सामने आ सकती है।

सिंह लव राशिफल

दिल के मामले में दिन अच्छा संकेत दे रहा है। प्रेम जीवन में गर्मजोशी बढ़ सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे भावनात्मक नजदीकी महसूस करेंगे। जीवनसाथी के प्रति स्नेह बढ़ेगा और बातों में अपनापन रहेगा। अगर कुछ समय से दूरी थी, तो साझा समय निकालना फायदेमंद होगा। बच्चों से जुड़ी खुशी या उनकी तरफ से समर्थन मन को सुकून देगा। अविवाहित लोग किसी समझदार और सहज व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। बस एक बात ध्यान रखें। अपने मन की हर बात भीतर न रखें। थोड़ा खुलकर बोलना रिश्ता मजबूत करेगा।

सिंह करियर राशिफल

सुबह का हिस्सा सीखने, योजना बनाने, आवेदन, मार्गदर्शन लेने या किसी नए विचार पर सोचने के लिए अच्छा है। दिन बढ़ने पर करियर पर रोशनी आएगी और आपसे ज्यादा जिम्मेदार रवैये की अपेक्षा होगी। व्यापारियों के लिए नया काम शुरू करने का विचार बन सकता है, लेकिन शुरुआत से पहले बजट, टीम, समय और ग्राहक पक्ष की जांच जरूरी है। मंगल लाभ के क्षेत्र में है, इसलिए संपर्कों से मदद मिल सकती है। नौकरीपेशा लोग अपनी टीम से सहयोग पा सकते हैं। विद्यार्थी उच्च अध्ययन, प्रतियोगी तैयारी, शोध या लंबी योजना वाले विषयों में बेहतर सोच पाएंगे। शनि गहरे परिवर्तन वाले क्षेत्र में धैर्य मांग रहा है, इसलिए जल्दी परिणाम न मिलने पर निराश न हों। निरंतरता ही फायदा देगी।

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सिंह धन राशिफल

आर्थिक पक्ष सामान्य से बेहतर रह सकता है, खासकर यदि आप कमाई के व्यावहारिक रास्तों पर ध्यान दें। शुक्र धन के क्षेत्र में है, इसलिए सुविधा, स्वाद और गुणवत्ता पर खर्च करने का मन होगा। यह ठीक है, पर सीमा में। किसी नए कारोबार, निवेश या बड़े खर्च से पहले कागजी और व्यावहारिक पक्ष जरूर देखें। साझेदारी या साझा बजट में स्पष्टता रखें। प्रेम या बच्चों से जुड़ी छोटी खरीद खुशी दे सकती है, पर दिखावे से बचना बेहतर रहेगा।

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सिंह हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रह सकता है। मन को आराम देने वाली गतिविधियां ज्यादा फायदेमंद रहेंगी। देर रात तक जागना, बेवजह स्क्रीन देखना या चुपचाप तनाव लेना ऊर्जा घटा सकता है। सुबह थोड़ी स्ट्रेचिंग और शाम को हल्की वॉक अच्छी रहेगी। पानी समय पर लें। अगर दिनभर बाहर रहे हों तो रात में शरीर को पर्याप्त आराम दें। यही अगले दिन की ऊर्जा बचाएगा।

आज की सलाह: बड़े सपने देखें, लेकिन हर कदम को तैयारी और समय की कसौटी पर परखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
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कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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