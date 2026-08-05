आज का सिंह राशिफल 5 अगस्त:राहु के कारण रिश्तों में असामान्य रिएक्शन दिखेंगे, धैर्य रखें
Aaj ka Singh Rashifal: अपने सच को कहें, लेकिन सामने वाले की जगह भी समझें। भीतर की थकान को नजरअंदाज करके केवल बाहर की सक्रियता बढ़ाएंगे तो मन और भटकेगा। थोड़ा ठहराव भी जरूरी है।
Leo Horoscope today Singh Rashifal: दिन का स्वर कुल मिलाकर सकारात्मक है। चंद्रमा भाग्य, सीख और दूरदृष्टि वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अटकी सोच में खुलापन आएगा और चीजों को बड़े नजरिए से देखने की क्षमता बढ़ेगी। किसी सलाह, सूचना, यात्रा योजना, सीखने के मौके या अनुभवी व्यक्ति की बात से फायदा हो सकता है। फिर भी भीतर बेचैनी बनी रह सकती है। इसकी वजह यह है कि एक तरफ लाभ और संपर्कों का क्षेत्र सक्रिय है, दूसरी तरफ मन को पूरा आराम नहीं मिल पा रहा। इसलिए अच्छे मौके आते हुए भी आप थोड़ा अस्थिर महसूस कर सकते हैं। आय या लाभ उम्मीद से बेहतर रह सकता है, खासकर अगर पहले से चल रहे संपर्कों पर आपने मेहनत की है। बच्चों, रचनात्मक काम या किसी निजी उपलब्धि से खुशी मिलने के संकेत हैं। नाम और छवि को भी हल्का सहारा मिल सकता है। बस साझेदारी, रिश्तों और निजी संवाद में सावधानी रखें।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों में आज खास ध्यान देने की जरूरत है। साथी से अपेक्षाएं ज्यादा रहेंगी, लेकिन उनकी बात आधी सुनकर जवाब देने से गलतफहमी बढ़ सकती है। राहु के प्रभाव से संबंधों में असामान्य प्रतिक्रियाएं दिख सकती हैं, इसलिए स्पष्टता और धैर्य जरूरी है। अविवाहित लोगों को नए आकर्षण में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिनके बच्चे हैं, उन्हें उनसे अच्छी खबर, प्रगति या खुशी का कारण मिल सकता है। परिवार में आपका मान बना रहेगा, पर रिश्ते केवल प्रतिष्ठा से नहीं, व्यवहार से मजबूत होते हैं। शाम को हल्की और सच्ची बातचीत बहुत कुछ संभाल सकती है।
सिंह करियर राशिफल
काम में भाग्य साथ देता हुआ महसूस हो सकता है, लेकिन यह भाग्य तैयारी से जुड़ा हुआ है। नेटवर्क, टीम, मित्र या परिचितों के जरिए कोई उपयोगी सूचना मिल सकती है। आय बढ़ाने वाली संभावना, अतिरिक्त काम या नई दिशा पर चर्चा हो सकती है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शन, मेंटर या किसी अच्छे स्रोत से मदद मिलेगी। प्रतियोगी माहौल में आत्मविश्वास रखें, पर अहंकार नहीं। किसी प्रस्तुति, आवेदन या योजना को विस्तार से लिखना लाभदायक रहेगा। लंबी योजना अच्छी है, लेकिन आज उसी पर आगे बढ़ें जो व्यावहारिक रूप से संभव हो। सहयोग मिलेगा, पर अपेक्षा से ज्यादा वादा करने से बचें। आपके विचार अच्छे हैं, उन्हें जमीन पर उतारने के लिए अनुशासन जरूरी है।
सिंह धन राशिफल
आय के लिहाज से दिन उम्मीद से बेहतर संकेत दे सकता है। किसी पुराने संपर्क, टीमवर्क या अतिरिक्त स्रोत से लाभ की बात बन सकती है। फिर भी खर्चों को हल्के में न लें, क्योंकि भीतर का असंतोष अनावश्यक खरीदारी करा सकता है। निवेश के मामले में सीमित और जांचे-परखे कदम ही ठीक रहेंगे। बच्चों, शिक्षा, यात्रा या निजी सुविधा पर खर्च संभव है। पैसा आए तो उसका एक हिस्सा बचत या आवश्यक भुगतान के लिए अलग रखना समझदारी होगी।
सिंह हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य रहेगी, पर मन थोड़ा चंचल और बेचैन रह सकता है। ज्यादा सोच, कम आराम और भीतर की अनकही बात थकान बढ़ा सकती है। नींद और मानसिक शांति पर ध्यान देना जरूरी है। हल्का व्यायाम, गहरी सांस और स्क्रीन से थोड़ी दूरी फायदेमंद रहेगी। बाहर से मजबूत दिखते हुए भी भीतर के दबाव को पहचानें। मन को शांत रखेंगे तो शरीर भी बेहतर साथ देगा।
आज की सलाह: लाभ के बीच भी रिश्तों की भाषा संभालें और मन को आराम देने का समय निकालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र