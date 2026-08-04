आज का सिंह राशिफल 4 अगस्त: राहु के कारण सामने वाले का रवैया अलग लगेगा, धैर्य रखें
aaj ka singh rashifal: दिन बढ़ने पर राहत मिलेगी। सोच थोड़ी खुली होगी और आगे देखने का मन बनेगा। मित्र, समूह, नेटवर्क और संपर्कों से फायदा दिख सकता है।
Leo Horoscope today, Singh Rashifal: दिन का पहला हिस्सा थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। मन में बिना वजह बेचैनी, काम में रुकावट या लोगों की बातों से जल्दी असर लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। इसलिए खुद को अनावश्यक दबाव में न डालें। कोई काम योजना के मुताबिक न चले तो उसे अपनी क्षमता की कमी न मानें। चंद्रमा के शुरुआती असर से छोटे अड़ंगे, देरी या मानसिक बोझ संभव हैं। वाहन, रास्ते और जल्दबाजी वाले काम में सावधानी रखें। साथ ही अपनी बात बोलते समय शब्दों का वजन समझें, क्योंकि इस समय कहा गया कठोर वाक्य बाद में लंबा असर छोड़ सकता है। मंगल और बुध लाभ के क्षेत्र में हैं, इसलिए सही लोगों से जुड़ना, जानकारी लेना और भविष्य की योजना बनाना उपयोगी रहेगा। सूर्य और गुरु का बारहवें भाव का असर यह भी कहता है कि बाहरी सक्रियता के साथ अंदर थोड़ा विराम जरूरी है। हर बात का जवाब तुरंत देना आज जरूरी नहीं।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों में मतभेद की संभावना सुबह ज्यादा है। साथी की बात आधी सुनकर प्रतिक्रिया देना या अपनी बात मनवाने की जिद माहौल बिगाड़ सकती है। प्रेम संबंधों में भी मूड जल्दी बदल सकता है। अगर कोई बात खटक रही है तो उसे उसी समय बहस में बदलने के बजाय थोड़ा ठहरें। शाम की ओर स्थिति नरम हो सकती है। साथ बैठकर भविष्य, यात्रा, योजना या किसी साझा लक्ष्य पर बात करना बेहतर रहेगा। विवाहित लोगों को अहं से ज्यादा तालमेल पर ध्यान देना चाहिए। राहु के असर से सामने वाले का रवैया आपको अलग या अनपेक्षित लग सकता है, इसलिए धैर्य रखें।
सिंह करियर राशिफल
कामकाज में पहले हिस्से में कुछ रुकावट या अस्पष्टता संभव है। कोई जानकारी पूरी न हो, किसी की प्रतिक्रिया देर से आए या आपका ध्यान बार-बार टूटे, ऐसा हो सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण कागज, मेल, भुगतान या डेटा दोबारा जांच लें। कारोबार करने वालों के लिए मित्रों, संपर्कों या ऑनलाइन माध्यम से नए अवसर दिख सकते हैं, लेकिन शर्तें समझकर ही आगे बढ़ें। छात्र वर्ग का मन शुरुआत में पढ़ाई में कम लग सकता है। शाम के बाद समझ और ग्रहण क्षमता बेहतर होगी। लंबी योजना, परीक्षा रणनीति या करियर लक्ष्य पर काम करने का यह अच्छा समय है।
सिंह धन राशिफल
पैसों के मामले में मिश्रित स्थिति रहेगी। एक तरफ लाभ या कमाई के अवसर दिख सकते हैं, दूसरी तरफ अनियोजित खर्च या भावनात्मक खरीदारी का मन हो सकता है। सट्टा या जोखिम वाले फैसले बहुत सोचकर ही करें। केवल उत्साह देखकर कदम न बढ़ाएं। परिवार या साथी के साथ पैसों को लेकर अलग राय बन सकती है, इसलिए स्पष्टता जरूरी है। शाम के बाद कोई उपयोगी सुझाव या व्यावहारिक रास्ता मिल सकता है। अभी सुरक्षित और सीमित कदम ही ठीक रहेंगे।
सिंह हेल्थ राशिफल
मूड का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। थकान, भारीपन या थोड़ा सुस्तपन महसूस हो तो रफ्तार कम करें। सुबह विशेष सावधानी रखें, खासकर ड्राइव करते समय या सीढ़ियों, फिसलन और जल्दीबाजी में। दिन के बाद वाले हिस्से में मन हल्का होगा। थोड़ी वॉक, पानी और नियमित भोजन से आराम मिलेगा। देर रात तक स्क्रीन या बहस से बचें, इससे नींद सुधरेगी और चिड़चिड़ापन घटेगा।
आज की सलाह: बहस जीतने से बेहतर है लहजा संभालना, इससे आधी परेशानियां खुद शांत होंगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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