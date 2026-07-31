आज का सिंह राशिफल 31 जुलाई:केतु आपको अंदर से अनिश्चित करेगा, दिखावे से बचें
Aaj ka Singh Rashifal:छात्रों को पहले पढ़ाई और बाकी आकर्षण बाद में रखना चाहिए। समूह में पढ़ने से फायदा होगा, पर ध्यान भटकने की संभावना भी रहेगी।अविवाहित लोगों के लिए परिचय या रिश्ते की बात शुरू होने की संभावना बन सकती है, लेकिन इसे सहज रखें।
Leo Horoscope today, Singh Rashifal :सुबह का हिस्सा काम, दिनचर्या, समय प्रबंधन और छोटी-छोटी जिम्मेदारियों में बीत सकता है। कई काम एक साथ आने से लग सकता है कि दिन बहुत व्यस्त है, लेकिन सही क्रम बना लिया तो सब संभल जाएगा। दिन बढ़ने पर फोकस रिश्तों, साथ, मुलाकात और मेलजोल की तरफ मुड़ जाएगा। यही कारण है कि बाद का हिस्सा ज्यादा सामाजिक, खुला और आनंद देने वाला रह सकता है। शुक्र आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बना रहा है, इसलिए लोग आपकी तरफ खिंचेंगे और आपकी बात सुनेंगे भी। फिर भी केतु का हल्का असर आपको कभी-कभी अंदर से अनिश्चित कर सकता है, इसलिए दिखावे के लिए हां कहना ठीक नहीं। परिवार के साथ बाहर जाने, छोटा आउटिंग, भोजन या हल्का घूमना संभव है। सूर्य और गुरु अभी आपको थोड़ा आराम, निजी समय और भीतर की सफाई की जरूरत भी बता रहे हैं। इसलिए मजा भी लें और अपनी ऊर्जा की सीमा भी समझें। काम और आनंद के बीच संतुलन बनाएंगे तो दिन संतोष देगा।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों में गर्मजोशी और आकर्षण बढ़ेगा। सुबह अगर साथी व्यस्त हो तो बात को गलत अर्थ न दें। दिन के बाद वाले हिस्से में प्रेम का रंग ज्यादा स्पष्ट होगा। प्रेमी युगल अपने मन की बात कहने, साथ समय बिताने या कोई छोटा उपहार देने के मूड में रह सकते हैं। विवाहित लोग भी साथ में हल्का कार्यक्रम बना सकते हैं। अविवाहित लोगों को मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से कोई परिचय मिल सकता है। राहु के कारण सामने वाला थोड़ा अलग स्वभाव का लगे, फिर भी जल्द निष्कर्ष न निकालें। रिश्ते में स्पष्टता और सम्मान सबसे जरूरी रहेंगे।
सिंह करियर राशिफल
करियर के लिए सुबह मेहनत वाला समय है। कार्यस्थल पर लंबित काम, रूटीन जिम्मेदारी या किसी तकनीकी बारीकी को निपटाना पड़ सकता है। मंगल काम के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए जो लोग लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। टीम में आपकी ऊर्जा दिखेगी, पर आदेश देने के बजाय सहयोगी रवैया रखें। दोपहर के बाद क्लाइंट, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट, साझा प्रोजेक्ट या इंटरव्यू जैसे कामों में सुधार आ सकता है।
सिंह धन राशिफल
सुविधा, कपड़े, सौंदर्य, घूमने या उपहार पर खर्च का मन रहेगा। खर्च बुरा नहीं है, पर सीमा तय होनी चाहिए। नियमित आय की स्थिति सामान्य रह सकती है, लेकिन छिपे हुए या छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं। किसी साझे खर्च या बिल की बात साफ कर लें। निवेश के मामले में जल्दबाजी उचित नहीं। अगर कोई खरीद जरूरी है तो गुणवत्ता और उपयोग दोनों देखें। काम से जुड़ी मेहनत आगे चलकर लाभ दे सकती है, इसलिए आज का फोकस आय से ज्यादा व्यवस्था पर रखें।
सिंह हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य को हल्के में न लें। सुबह की भागदौड़ से थकान, शरीर में भारीपन या दिनचर्या बिगड़ने की शिकायत हो सकती है। पानी कम न करें। बहुत देर तक बैठे रहने या बहुत देर तक बाहर रहने से असहजता बढ़ सकती है। निजी स्वच्छता, समय पर आराम और हल्का भोजन जरूरी रहेगा। मन खुश रहेगा तो शरीर भी बेहतर साथ देगा। देर रात तक जागने से बचें।
आज की सलाह: काम निपटाकर ही मौज करें, तभी आनंद बिना टेंशन के मिलेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र