आज का सिंह राशिफल 3 अगस्त: राहु के कारण सामने पर शक हो सकता है, वास्तव में ऐसा ना भी
Singh Rashifal in hindi: अच्छी बात यह है कि मित्रों या नेटवर्क से कुछ उपयोगी सूचना मिल सकती है। दिन को भारी बनाने के बजाय इसे धीमा और व्यावहारिक रखें। यही आपका बचाव भी होगा और फायदा भी।
Leo Horoscope today, Singh Rashifal: दिन थोड़ा संवेदनशील और सावधानी मांगने वाला रह सकता है। मन में बिना वजह तनाव, किसी खबर से निराशा या काम के दौरान एक हल्की असहजता महसूस हो सकती है। चंद्रमा अष्टम भाव के असर में है, इसलिए हर बात आपकी उम्मीद के मुताबिक न चले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से शनि का दबाव धैर्य की परीक्षा ले सकता है। इसलिए जोखिम लेने, बहस बढ़ाने या किसी बात को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाने से बचें। रास्ते में, वाहन चलाते समय और मशीन या उपकरण के साथ काम करते हुए ध्यान रखें। जो बात साधारण है, उसे भी ठीक तरीके से करना जरूरी होगा। भीतर चल रही उलझन आपको लोगों से थोड़ा दूर भी कर सकती है, लेकिन पूरी तरह चुप हो जाना सही नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें।
सिंह लव राशिफल
साथी के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। राहु के असर से सामने वाले के व्यवहार को लेकर उलझन या शक जैसा भाव आ सकता है, जबकि सच इतना जटिल न हो। इसलिए बिना पूरी बात समझे निष्कर्ष न निकालें। बहस बेवजह लंबी हो सकती है, खासकर अगर पुराने मुद्दे बीच में आ जाएं। शादीशुदा लोगों को घरेलू जिम्मेदारियों को लेकर नरम रहना होगा। प्रेम संबंध में दिन औसत है। अपनापन रहेगा, पर मूड जल्दी बदल सकता है। कम बोलकर दूर होने से अच्छा है कि सादा और साफ बात की जाए।
सिंह करियर राशिफल
काम के मामले में कुछ उलझनें रह सकती हैं, लेकिन पूरी तस्वीर नकारात्मक नहीं है। लाभ के क्षेत्र में मंगल और बुध सक्रिय होने से टीम, मित्र, क्लाइंट या नेटवर्क के जरिए काम की गति बन सकती है। किसी पुराने संपर्क से मदद मिल सकती है। फिर भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। ऑफिस राजनीति, तुलना या अनावश्यक चर्चा से दूर रहें। छात्रों के लिए फोकस बनाए रखना थोड़ा कठिन हो सकता है। पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटकर करें। रिसर्च, विश्लेषण, ड्राफ्ट सुधारने और शांत माहौल में काम करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे। काम के दौरान सुरक्षा और डिटेल दोनों पर ध्यान दें।
सिंह धन राशिफल
यह निवेश के लिए बहुत खुला दिन नहीं है। खासकर जोखिम भरे, जल्द लाभ देने वाले या किसी के कहने भर से किए जाने वाले फैसलों से बचें। नियमित आय बनी रह सकती है, लेकिन अचानक खर्च या साझा भुगतान परेशान कर सकते हैं। पैसा बचाने के लिए आज आवेग में खरीदारी रोकना जरूरी होगा। परिवार, भोजन या सुविधा से जुड़ा खर्च बढ़ सकता है। नकदी प्रवाह सामान्य रहे, इसके लिए छोटे खर्च भी नोट करते चलें। धैर्य से लिया गया आर्थिक फैसला आगे बेहतर रहेगा।
सिंह हेल्थ राशिफल
तनाव शरीर पर जल्दी असर दिखा सकता है। थकान, सुस्ती या बेचैनी बढ़े तो रफ्तार कम करें। सड़क पर, सीढ़ियों पर या जल्दीबाजी वाले काम में खास ध्यान रखें। भोजन समय पर लें और पानी कम न करें। नींद की कमी आज मूड और फोकस दोनों बिगाड़ सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग, गहरी सांस और कुछ समय डिजिटल शोर से दूर रहना लाभ देगा।
आज की सलाह: जल्दबाजी छोड़ें, बहस टालें और हर काम में सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र