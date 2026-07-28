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आज का सिंह राशिफल 29 जुलाई: शुक्र आपके व्यक्तित्व पर प्रभावी रहेगा, लोग आपकी तरफ खिंचेंगे

By Anita Baranwal
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Aaj ka Singh Rashifal: दिन भर छोटी सफलताएं मिल सकती हैं। इनसे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बस हर बात अकेले संभालने की जिद न करें। जरूरत हो तो काम बांटें, तभी ऊर्जा बची रहेगी।

Singh Rashi ka Rashifal 28 july 2026
आज का सिंह राशि का राशिफल 28 जुलाई 2026

Singh Rashi ka Rashifal 29 july 2026:काम पूरा करने का मूड रहेगा और ऊर्जा भी साथ देगी। दिन की शुरुआत से ही आप कई छोटी जिम्मेदारियां व्यवस्थित ढंग से निपटा सकते हैं। चंद्रमा सेवा और दिनचर्या के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए अनुशासन, समय प्रबंधन और व्यावहारिक सोच आपकी ताकत बनेंगे। भीतर से थोड़ी थकान या एकांत की जरूरत महसूस हो सकती है, क्योंकि सूर्य और गुरु फिलहाल आपको अंदर की तैयारी पर भी जोर दे रहे हैं। फिर भी बाहरी व्यवहार में उत्साह बना रहेगा। परिवार या समाज से जुड़ी किसी मुलाकात, कार्यक्रम या छोटे समारोह में शामिल होने का योग बन सकता है। इससे मन हल्का होगा और लोगों से जुड़ाव भी बढ़ेगा। अपनी छवि बेहतर करने का यह अच्छा मौका है, खासकर जब आप बिना दिखावे के मददगार रवैया रखें।

सिंह राशिफल लव

रिश्तों में आकर्षण और गर्मजोशी बनी रहेगी। शुक्र आपकी राशि में होने से व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा और लोग आपकी बात की ओर खिंचेंगे। फिर भी साथी के साथ बराबरी का भाव रखें। अगर आप बहुत निर्देश देने लगेंगे तो सामने वाला दबाव महसूस कर सकता है। शादीशुदा लोगों को रोजमर्रा की जिम्मेदारियां साथ मिलकर निभाने से रिश्ता और सहज लगेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे छोटी मुलाकात, हल्की बातचीत या किसी साझा रुचि के जरिए नजदीकी महसूस कर सकते हैं। दिखावे से ज्यादा सच्चा समय मायने रखेगा।

आज का सिंह राशिफल करियर

शिक्षा और करियर दोनों पक्षों में अच्छा संकेत है। विद्यार्थी आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई कर पाएंगे, खासकर अगर वे तय लक्ष्य पर टिके रहें। प्रतियोगी तैयारी, अभ्यास और दोहराव से लाभ मिलेगा। नौकरीपेशा लोग अपने काम को पूरे भरोसे से पूरा करेंगे। वरिष्ठों के सामने आपकी तैयारी और काम का तरीका प्रभाव छोड़ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए विस्तार की सोच बन सकती है। किसी दूर स्थान, बाहरी संपर्क या लंबी यात्रा से जुड़ा काम आगे बढ़ सकता है। यह समय योजना को जमीन पर लाने का है। खिलाड़ियों, कलाकारों या प्रदर्शन आधारित काम करने वालों को सराहना मिल सकती है।

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आज का सिंह राशिफल धन

धन के मामले में स्थिति संतुलित रह सकती है। कमाई नियमित रहे तो भी कुछ खर्च काम, यात्रा, आयोजन या सुविधा पर हो सकते हैं। लाभ के नए रास्ते दिखें तो जानकारी लेकर ही आगे बढ़ें। मित्रों या नेटवर्क के जरिए अवसर मिल सकता है, लेकिन हर प्रस्ताव तुरंत स्वीकार करना जरूरी नहीं है। आज कमाई से अधिक खर्च की उपयोगिता पर ध्यान दें। छोटे छोटे रिसाव रोकने से बजट मजबूत होगा।

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आज का सिंह राशिफल हेल्थ

ऊर्जा अच्छी रहेगी और शरीर साथ देगा। फिर भी ओवरवर्क से बचें। दिनचर्या सही रही तो उत्साह बना रहेगा। भोजन समय पर लें और पानी पर्याप्त पिएं। अगर हाल में आराम कम मिला है तो दोपहर या शाम में थोड़ा विश्राम लें। मन में जमा तनाव को हल्की एक्सरसाइज, संगीत या खुली हवा से कम किया जा सकता है। नियमितता ही आपको फिट रखेगी।

आज की सलाह: आत्मविश्वास अच्छा है, पर काम और रिश्तों में नरमी जोड़ेंगे तो परिणाम बेहतर होंगे।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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