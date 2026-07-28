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आज का सिंह राशिफल 28 जुलाई: राहु संबंधों में उलझन पैदा कर सकता है, इसलिए शक ना करें

By Anita Baranwal
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Aaj ka Singh Rashifal: आज कारोबारियों के लिए कोई बड़ा फैसला लेने का मन बने तो भावनाओं के बजाय आंकड़ों पर भरोसा करें। शरीर साथ देगा, लेकिन ज्यादा ओवरकमिटमेंट थका सकता है। 

Leo Horoscope Today 28 July 2026
सिंह राशिफल 28 जुलाई

Leo Horoscope today singh rashi 28 july: सुबह का माहौल हल्का, रचनात्मक और मनपसंद कामों के लिए अच्छा रह सकता है। आपका आकर्षण और आत्मविश्वास महसूस होगा, क्योंकि शुक्र आपकी राशि में होकर व्यक्तित्व को निखार रहा है। फिर भी भीतर कहीं थोड़ा अलग रहकर सोचने की जरूरत भी बनी रहेगी। यह मिश्रित भाव आपको भीड़ में रहकर भी अपने निजी स्पेस की याद दिला सकता है। पढ़ाई, रचनात्मक काम, बच्चों के साथ समय, प्रस्तुति, कंटेंट, डिजाइन या किसी शौक में अच्छा ध्यान लग सकता है। प्रेम संबंधों के लिए भी यह अनुकूल समय है। दिन बढ़ने पर फोकस बदलकर काम, अनुशासन, समयसीमा और व्यावहारिक जिम्मेदारियों पर आ जाएगा। शाम के आसपास आपको समझ आ सकता है कि केवल उत्साह काफी नहीं, नियमितता भी जरूरी है। नौकरीपेशा लोगों के लिए बाद का हिस्सा सामान्य रहेगा, पर लंबित काम समेटने का दबाव हो सकता है।

सिंह लव राशिफल

दिल के मामलों में दिन अच्छा संकेत देता है। सुबह और दोपहर तक प्रेम संबंधों में सहजता, आकर्षण और मिलने-बैठने की इच्छा बढ़ सकती है। यदि हाल में दूरी थी, तो बात फिर गर्मजोशी से शुरू हो सकती है। शादीशुदा लोगों के लिए भी साथी के साथ हल्के पल बनेंगे, बशर्ते आप अपनी व्यस्तता के बीच उनके लिए समय निकालें। राहु का असर संबंधों में कभी-कभी उलझन पैदा कर सकता है, इसलिए सामने वाले की मंशा पर बेवजह शक न करें। शाम के बाद व्यावहारिक विषय, जैसे समय, जिम्मेदारी या दिनचर्या, रिश्तों की बातचीत में आ सकते हैं। तब रोमांस से ज्यादा भरोसेमंद व्यवहार जरूरी होगा। बच्चों से जुड़ी खुशी भी मिल सकती है। मेष-मीन तक का राशिफल यहां पढ़ें

सिंह करियर राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन की शुरुआत अनुकूल है। जो विषय पहले भारी लग रहे थे, उनमें रुचि बढ़ सकती है। रिवीजन, रचनात्मक असाइनमेंट, इंटरव्यू तैयारी या प्रस्तुति बनाने में अच्छा समय जाएगा। करियर में मंगल काम के क्षेत्र में सक्रियता दे रहा है, इसलिए कारोबारी लोग अपने व्यापार में कोई अहम निर्णय सोच सकते हैं। विस्तार, नई दिशा, नई टीम या किसी निवेश पर चर्चा हो सकती है। फिर भी शाम के बाद हर बारीकी जांचना जरूरी रहेगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर कहा जा सकता है, खासकर यदि वे अपने काम को व्यवस्थित रखें। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है। देर शाम तक छोटे कामों की सूची बनाकर काम करें, वरना बिखराव हो सकता है। प्रशंसा मिल सकती है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ेगी।

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सिंह धन राशिफल

आर्थिक मामलों में रचनात्मक सोच काम आ सकती है। किसी निवेश या अतिरिक्त आय के विकल्प पर विचार होगा। जोखिम वाले निवेश में आकर्षण बढ़ सकता है, लेकिन बहुत बड़ा दांव लगाने के बजाय सीमित और जांचा हुआ कदम बेहतर रहेगा। कारोबारियों को लाभ की संभावना दिखे तो भी नकदी प्रवाह, भुगतान चक्र और वास्तविक जरूरत पर ध्यान देना चाहिए। अचानक शौक, रूप-रंग या निजी सुविधा पर खर्च हो सकता है। घर या बच्चों से जुड़े खर्च भी आएंगे। बजट बनाकर चलेंगे तो दिन आराम से निकलेगा।

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सिंह हेल्थ राशिफल

ऊर्जा अच्छी रह सकती है और आप सामान्य से ज्यादा सक्रिय महसूस करेंगे। फिर भी दिन के दूसरे हिस्से में अनियमित भोजन, लगातार काम या देर तक बैठे रहने से थकान आ सकती है। शरीर का संकेत अनदेखा न करें। पानी पिएं, स्ट्रेच करें और शाम को हल्की चाल में टहलें। मानसिक शांति के लिए थोड़ी देर डिजिटल दूरी भी फायदेमंद रहेगी।

आज की सलाह: मन की चमक बनाए रखें, पर शाम होते-होते काम और आराम के बीच संतुलन जरूर रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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