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आज का सिंह राशिफल 21 जुलाई:केतु कभी-कभी मन को अनकहा भी बना देता है

By Anita Baranwal
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Aaj ka Singh Rashifal: खासकर नया निवेश, नया उपक्रम या जल्दबाजी वाला विस्तार सोच-समझकर ही करें। मेहनत का असर दिखेगा, पर धैर्य चाहिए। 

आज का सिंह राशिफल 21 जुलाई:केतु कभी-कभी मन को अनकहा भी बना देता है

Leo Horoscope today , 21 july 2026: दिन की शुरुआत धन, परिवार और बोलचाल से जुड़े मामलों पर ध्यान दिला सकती है। पैसों का हिसाब, किसी घरेलू जरूरत का खर्च, या परिवार में किसी बात पर अपनी राय देने की स्थिति बन सकती है। शब्दों में मिठास रखेंगे तो काम आसान होंगे। बाद का हिस्सा ज्यादा सक्रिय रहेगा। हिम्मत, पहल, छोटे सफर, मीटिंग, बातचीत और काम निकालने की क्षमता बढ़ेगी। जो लक्ष्य आपको मुश्किल लग रहा था, उसके लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी, पर प्रगति संभव है। सूर्य और गुरु का प्रभाव भीतर से थोड़ा पीछे हटकर सोचने को कहता है, जबकि मंगल करियर से जुड़े कामों में दबाव और मेहनत दोनों बढ़ा रहा है। इसलिए दिन का सूत्र यही है कि बिना शोर किए लगातार काम करें। भाई-बहन या करीबी साथी से मदद मिल सकती है। शाम तक आप महसूस करेंगे कि मेहनत ज्यादा थी, लेकिन दिन बेकार नहीं गया। बस नए लोगों पर जल्दी भरोसा करने से बचें और अपने समय का बंटवारा ठीक रखें।

सिंह लव राशिफल

रिश्तों में शुरुआत नरम रखें। सुबह किसी बात पर स्वाभिमान जल्दी जाग सकता है, इसलिए आवाज का लहजा संभालना जरूरी रहेगा। बाद में संवाद आसान होगा और प्रेम संबंध में खुशगवार ऊर्जा आएगी। साथी के साथ छोटी यात्रा, चाय पर बातचीत या दिन की बातें शेयर करना नजदीकी बढ़ाएगा। शादीशुदा लोगों के लिए तालमेल ठीक रहेगा, बशर्ते काम का तनाव घर में न लाएं। बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बात मन खुश कर सकती है। प्रेमी जोड़ों के लिए दिन हल्का और गर्मजोशी भरा है। शुक्र आपकी राशि में आकर्षण बढ़ाता है, लेकिन केतु कभी-कभी मन को अनकहा भी बना देता है। इसलिए सामने वाले से उम्मीद रखने के साथ अपनी बात भी साफ रखें।

सिंह करियर राशिफल

काम के मोर्चे पर यह मेहनत का दिन है। अगर कोई लक्ष्य, प्रोजेक्ट या डेडलाइन सामने है तो आपको अतिरिक्त प्रयास देना पड़ सकता है। सुबह वित्तीय या संसाधन संबंधी बातों को स्पष्ट करें। बाद में फॉलोअप, प्रेजेंटेशन, टीम समन्वय, क्लाइंट बातचीत या फील्ड से जुड़े काम बेहतर ढंग से आगे बढ़ेंगे। बुध वक्री होने से दोस्त, नेटवर्क या ऑफिस ग्रुप में संदेशों का भ्रम हो सकता है, इसलिए सुनी-सुनाई बात पर प्रतिक्रिया न दें। छात्र अगर पढ़ाई में सक्रिय भाग लें, नोट्स बनाएं और खुद लिखकर दोहराएं, तो अच्छा लाभ होगा। करियर में नया बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा ठहरना ठीक रहेगा।

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सिंह धन राशिफल

आर्थिक मामलों में सावधानी का दिन है। सुबह खर्च और बचत का संतुलन देखना जरूरी रहेगा। कोई नया निवेश, उधार या जोखिम भरी योजना फिलहाल जांच के बाद ही करें। आमदनी की दिशा बनी रह सकती है, पर अचानक उत्साह में पैसा रोकना मुश्किल हो सकता है। परिवार या यात्रा से जुड़े छोटे खर्च सामने आ सकते हैं। अगर बजट पहले से तय है, तो उसी के भीतर रहना समझदारी होगी।

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सिंह हेल्थ राशिफल

शरीर से ज्यादा मन की थकान महसूस हो सकती है। मेहनत बढ़ने से कंधों, गर्दन या सामान्य जकड़न जैसी सुस्ती आ सकती है। समय पर खाना और पानी जरूरी है। छोटी दूरी पैदल चलना अच्छा रहेगा। देर रात तक जागने से अगले दिन की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। दिन भर में थोड़े-थोड़े ब्रेक लेते रहें। इससे चिड़चिड़ापन कम होगा।

आज की सलाह: जो जरूरी है उसी पर ताकत लगाएं, बाकी बातों को हल्का जाने दें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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