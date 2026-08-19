आज का सिंह राशिफल 19 अगस्त 2026: केतु के कारण आप समझ नहीं पाएंगे कि मन क्या चाहता है
Aaj ka Singh Rashifal:अगर मन भारी हो, तो थोड़ी देर रुकना और फिर बोलना समझदारी होगी। दिन कुल मिलाकर सक्रिय रहेगा, पर सही संतुलन न रखा तो थकान जल्दी पकड़ सकती है।
सुबह का समय संपर्क, संदेश, छोटी यात्राएं, पड़ोस, भाई-बहन या आसपास के लोगों से जुड़ी गतिविधियों में बीत सकता है। किसी पुराने परिचित से अचानक बात हो सकती है या किसी पुराने दोस्त की याद ताजा हो सकती है। अपनी बात रखने का आत्मविश्वास रहेगा, क्योंकि सूर्य आपकी राशि में चमक दे रहा है। फिर भी केतु के कारण कभी-कभी आप खुद भी समझ नहीं पाएंगे कि मन क्या चाहता है। दिन बढ़ने पर घर, आराम और भावनात्मक स्थिरता की जरूरत ज्यादा महसूस होगी। काम का दबाव बना रहने से भीतर बेचैनी या खिंचाव हो सकता है। ऐसे में बाहर की भागदौड़ कम करके घरेलू व्यवस्था, आराम और सीमित लोगों के साथ समय बिताना बेहतर रहेगा। पड़ोस या आसपास किसी समारोह, बुलावे या छोटी मुलाकात का योग बन सकता है। राहु रिश्तों के क्षेत्र में अप्रत्याशित प्रतिक्रियाएं दिखा सकता है, इसलिए हर बात का जवाब उसी क्षण देना जरूरी नहीं।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों में खुलापन रहेगा, लेकिन संवेदनशीलता भी साथ चलेगी। सुबह साथी या प्रिय व्यक्ति से मैसेज, कॉल या छोटी मुलाकात मन हल्का कर सकती है। पुराने दोस्त या पुराने रिश्ते से संपर्क भी हो सकता है, पर भावनाओं को जल्दबाजी में दिशा न दें। दिन के बाद वाले हिस्से में घर और निजी स्थान की जरूरत बढ़ेगी। जीवनसाथी से सहयोग मिल सकता है, यदि आप अपनी टेंशन को गुस्से में न बदलें। पड़ोसी, रिश्तेदार या परिवार के किसी छोटे समारोह में शामिल होने से संबंध बेहतर होंगे। प्रेम संबंधों में दिखावे से ज्यादा सादगी असर करेगी। किसी बात को मन में दबाकर रखने के बजाय सही समय पर शांत ढंग से रखें।
सिंह करियर राशिफल
कामकाज का बोझ कुछ ज्यादा महसूस हो सकता है। छोटे कामों की भरमार, लगातार संदेश, कॉल या समन्वय की जरूरत थका सकती है। फिर भी आपका नेतृत्वभाव बना रहेगा और लोग दिशा आपसे ही चाहेंगे। नौकरीपेशा लोगों को जल्दबाजी में जवाब देने से बचना चाहिए। जो बात लिखित में भेजनी हो, उसे दोबारा पढ़ लें। बिजनेस में नेटवर्क से लाभ हो सकता है। मित्र या परिचित किसी उपयोगी संपर्क से मदद कर सकते हैं। छात्रों के लिए सुबह पढ़ाई, चर्चा, नोट्स या छोटे विषयों को निपटाने का अच्छा समय है। बाद में घर का माहौल पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है, इसलिए शांत कोना चुनें। बुध और गुरु का बारहवें क्षेत्र में होना बता रहा है कि सोच गहरी है, पर ओवरथिंकिंग से ऊर्जा खर्च हो सकती है।
सिंह धन राशिफल
आय की स्थिति स्थिर रह सकती है, पर खर्च भी साथ-साथ चलेंगे। घर, आराम, यात्रा, संचार या छोटी जरूरतों पर पैसा जा सकता है। शुक्र धन क्षेत्र में है, इसलिए कमाई के नए तरीके या बेहतर प्रस्तुति से लाभ की संभावना बनती है। फिर भी बड़े खर्च से पहले घर की प्राथमिकताएं देखें। किसी मित्र या पार्टनर के साथ साझा योजना में पैसा लगाने से पहले नियम साफ रखें। भावनात्मक खरीदारी से बचना ठीक रहेगा।
सिंह हेल्थ राशिफल
काम का दबाव मानसिक टेंशन बढ़ा सकता है। बाहर का खाना, अनियमित समय और जल्दी-जल्दी में दिन चलाना शरीर पर बोझ डाल सकता है। वाहन चलाते समय और यात्रा में ध्यान रखें। पर्याप्त पानी लें और बहुत देर तक बिना आराम के काम न करें। थोड़ी देर शांत बैठना, हल्की स्ट्रेचिंग और समय पर भोजन आपको संभाले रखेगा। दिन के बाद वाले हिस्से में आराम खास जरूरी है।
आज की सलाह: हर संदेश का तुरंत जवाब जरूरी नहीं, पहले मन शांत करें फिर प्रतिक्रिया दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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