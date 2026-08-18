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आज का सिंह राशिफल 18 अगस्त: राहु के कारण सामने वाले को पढ़ेंगे, गलतफहमी से बचें

By Anita Baranwal
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Aaj ka Singh Rashifal: सूर्य आपके व्यक्तित्व को सामने ला रहा है, इसलिए लोग आपको नोटिस करेंगे। बस हर बात में खुद की कुंजी है। अधूरी योजनाओं को नया रूप दिया जा सकता है। 

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सिंह राशिफल 18 अगस्त

एक तरफ आत्मविश्वास बढ़ेगा, दूसरी तरफ भीतर हल्की बेचैनी या सुस्ती भी महसूस हो सकती है। यही कारण है कि आप दिन की शुरुआत थोड़ा ढीले मन से करें, लेकिन जैसे ही कोई लक्ष्य सामने आए, आपकी ऊर्जा जाग सकती है। अपने फैसलों को लेकर आप अधिक स्पष्ट रहेंगे। किसी काम में आगे बढ़ने के लिए साहस दिखाएंगे भी। चंद्रमा संचार और प्रयास के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए छोटे काम, संदेश, फोन, लिखित काम और छोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं।

सिंह लव राशिफल कैसा रहेगा?

रिश्तों में स्थिति सामान्य रहेगी। जीवनसाथी या पार्टनर से बहुत बड़ी उम्मीद रखने के बजाय सहज व्यवहार रखें। सामने वाला व्यस्त या अपने विचारों में डूबा हो सकता है। फिर भी संवाद बना रहा तो दूरी नहीं बढ़ेगी। राहु के कारण सामने वाले के व्यवहार को ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए गलतफहमी से बचना जरूरी है। बच्चों से जुड़ी खुशी या संतोष मिल सकता है। उनका प्रदर्शन, प्रयास या व्यवहार मन को राहत देगा। प्रेम संबंधों में ईगो कम रखेंगे तो बातचीत अच्छी रहेगी। छोटी नाराजगी को तुरंत बड़ा विषय न बनाएं।

सिंह करियर राशिफल कैसा रहेगा?

करियर के लिए मेहनत आधारित दिन है। पैसा और प्रगति दोनों सीधे प्रयास से जुड़ेंगे। जो लोग काम को गंभीरता से पकड़ेंगे, उन्हें अच्छे नतीजों की दिशा दिखेगी। छात्रों के लिए लक्ष्य साफ करने का समय है। पढ़ाई में फोकस लौट सकता है और जो विषय कठिन लग रहे थे, उनमें अब धीरे धीरे पकड़ बनेगी। साहसी फैको साबित करने का दबाव न लें। जो निर्णय लें, उसके बाद उसे निभाने की तैयारी भी रखें। भाई बहन, पड़ोसी या करीबी संपर्कों से बात में लाभ मिल सकता है। भीतर की उलझन को काम में बदलना आज सला, नई शुरुआत, प्रोजेक्ट शुरू करना या टीम के सामने अपना पक्ष रखना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि, पर्दे के पीछे चल रहे कुछ विचार या चिंताएं ध्यान भटका सकती हैं। इसलिए काम को हिस्सों में बांटकर करें। कारोबार से जुड़े लोगों को नेटवर्क और संपर्क से लाभ का रास्ता दिख सकता है, पर हर साझेदारी में शर्तें साफ रखें।

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सिंह धन राशिफल कैसा रहेगा?

आर्थिक पक्ष में सीधा नियम रहेगा कि जितनी मेहनत, उतनी राहत। आय के छोटे स्रोत सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन फिजूल खर्च भी साथ चल सकता है। शुक्र धन क्षेत्र में है, इसलिए अच्छा खाने, सुविधा या पसंद की चीज पर खर्च करने का मन होगा। संतुलन रखें। उधार, साझा पैसा या कागजी भुगतान में ढिलाई न करें। बचत कम सही, पर नियमित रखें। जोखिम वाले फैसले अभी टालना समझदारी होगी।

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सिंह हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

सुस्ती और बेचैनी साथ साथ रह सकती है। शरीर थका नहीं होगा, पर मन थोड़ा अनियमित चल सकता है। इसलिए दिन की शुरुआत हल्की चाल, स्ट्रेचिंग या धूप लेने से करें। पानी कम न करें। देर तक खाली पेट रहने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। नींद का ध्यान रखें। ज्यादा सोचने पर सिर भारी महसूस हो सकता है, इसलिए छोटे ब्रेक लेते रहें।

आज की सलाह: फैसला लें तो उसे निभाने की तैयारी भी रखें, केवल जोश में दिशा न बदलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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