आज का सिंह राशिफल 17 अगस्त: सूर्य 12वें भाव में मन अकेलापन या ओवरथिंकिंग की तरफ जाएगा
Singh Rashifal:मंगल लाभ क्षेत्र में होकर मेहनत से कमाई का रास्ता दिखा रहा है, इसलिए लगातार प्रयास करें। काम थोड़ा भारी लगे, तब भी रुकना नहीं है। शाम तक दिशा साफ होती जाएगी।
Leo Horoscope: दिन की शुरुआत धन, परिवार और जिम्मेदारियों के हिसाब किताब के साथ हो सकती है। मन यह देखना चाहेगा कि किस काम में कितना समय और पैसा लगाना है। आपकी मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलता दिखेगा, इसलिए अधीर होने की जरूरत नहीं। सुबह कुछ दबाव रह सकता है, क्योंकि भीतर से थकान या हल्की बेचैनी बनी रह सकती है। सूर्य बारहवें भाव में होने से मन कभी कभी अकेलापन या ओवरथिंकिंग की तरफ जा सकता है। फिर भी परिवार का सहयोग और अपनी समझ आपको संभाले रखेगी। दिन बढ़ने पर साहस और गति दोनों बढ़ेंगे। बाद के हिस्से में फोन, संदेश, मुलाकात, छोटे सफर, बातचीत और निर्णय लेने की सक्रियता बढ़ सकती है। भाई बहन या करीबी सहयोगी का समर्थन आत्मविश्वास देगा।
सिंह लव राशिफल कैसा है?
रिश्तों का तापमान सामान्य से अच्छा रह सकता है। सुबह आप थोड़ा चुप या अपने हिसाब किताब में उलझे रह सकते हैं, जिससे साथी को दूरी महसूस हो। बेहतर होगा कि अपनी चिंता छिपाने के बजाय सरल शब्दों में साझा करें। बाद के हिस्से में बातचीत खुलने लगेगी और संबंधों में सहजता आएगी। विवाहित लोगों के लिए तालमेल ठीक रहेगा। बच्चों से संतोषजनक खबर या अच्छा व्यवहार मन खुश कर सकता है। यदि किसी प्रियजन को समय देने का वादा किया है, तो उसे निभाने की कोशिश करें। छोटी देखभाल बड़े असर देगी।
सिंह करियर राशिफल कैसा है?
कामकाज में दबाव है, पर प्रगति भी है। यह दिन चमत्कार से ज्यादा लगातार प्रयास पर चलता है। सुबह के समय वित्त, संसाधन, टीम की अपेक्षा या काम की प्राथमिकता पर ध्यान देना होगा। कुछ लोग आपसे तुरंत नतीजा चाहेंगे, पर आपको प्रक्रिया मजबूत रखनी चाहिए। बाद के हिस्से में संवाद क्षमता बढ़ेगी। मीटिंग, कॉल, ईमेल, नेटवर्किंग या दस्तावेजी काम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। छात्रों के लिए भी यह दिन उपयोगी है, खासकर अभ्यास, लिखित तैयारी और दोहराव में। भाई बहन या मित्र की मदद से प्रेरणा मिल सकती है। केतु आपकी राशि में होने से कभी कभी मन अलग थलग रहना चाहेगा, पर करियर में सक्रिय बने रहना जरूरी है।
सिंह धन राशिफल
पैसा मेहनत से आएगा और उसी अनुपात में स्थिरता देगा। सुबह घर या परिवार के खर्च का दबाव महसूस हो सकता है। बजट देखकर चलेंगे तो राहत रहेगी। कोई आय तुरंत बड़ी न लगे, फिर भी छोटे लाभ इकट्ठे होकर संतोष दे सकते हैं। बाद के हिस्से में बातचीत के जरिए काम या कमाई का कोई रास्ता खुल सकता है। साझेदारी या संयुक्त खर्च में पारदर्शिता रखें। जोखिम भरे फैसलों के बजाय व्यावहारिक तरीका अपनाएं।
सिंह हेल्थ राशिफल
सुबह थोड़ी थकान, बेचैनी या मानसिक बोझ महसूस हो सकता है। शरीर साथ देगा, पर आराम की कमी दिखेगी। भारी भोजन कम लें। पर्याप्त पानी और हल्की सैर अच्छा असर देगी। दिन बढ़ने पर ऊर्जा लौटेगी और मन अधिक सक्रिय होगा। फिर भी खुद को जरूरत से ज्यादा धकेलना ठीक नहीं। शाम को स्क्रीन और शोर से थोड़ी दूरी रखें। नींद की तैयारी समय पर करें।
आज की सलाह: धैर्य रखकर लगातार काम करें, आपकी मेहनत ही दिन का सबसे बड़ा सहारा है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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