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आज का सिंह राशिफल 15 जुलाई: आज चंद्रमा खर्च, आराम, दूरी से जुड़े विषयों को उभार रहा

By Anita Baranwal
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Aaj ka Singh Rashifal: दिन ठीक निकल सकता है, अगर आप ऊर्जा बिखेरने के बजाय संभालकर चलें। भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना और पैसों का हिसाब रखना सबसे अहम रहेगा।  

आज का सिंह राशिफल 15 जुलाई: आज चंद्रमा खर्च, आराम, दूरी से जुड़े विषयों को उभार रहा

Leo Horoscope today, Singh Rashifal 15 july: दिन थोड़ा भीतर की तरफ ले जाने वाला है। बाहर से सब सामान्य दिखेगा, लेकिन मन कई परतों में सोचता रहेगा। चंद्रमा खर्च, आराम, दूरी और निजी जगह से जुड़े विषयों को उभार रहा है, इसलिए भीड़ में भी अकेलापन महसूस हो सकता है। यह कमजोरी नहीं है। बस अपने लिए थोड़ा शांत समय चाहिए। आय की तुलना में खर्च अधिक दिख सकते हैं, इसलिए हर भुगतान पर नजर रखें। करियर पक्ष पर मंगल सक्रियता दे रहा है, जिससे काम का दबाव बढ़ेगा और आप चाहेंगे कि चीजें आपके हिसाब से चलें। लेकिन हर जगह नियंत्रण रखने की कोशिश टेंशन बढ़ा सकती है। जो काम जरूरी हैं, उन्हें प्राथमिकता दें। बाकी को टालना भी समझदारी है। कुछ लोग आपके इरादों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कम बोलना और साफ बोलना बेहतर रहेगा।

सिंह लव राशिफल

संबंधों में खटास से बचने के लिए धैर्य जरूरी है। साथी के साथ बात करते समय लहजे पर खास ध्यान दें। राहु का असर साझेदारी वाले क्षेत्र में भ्रम बढ़ा सकता है, इसलिए जो बात साफ पूछनी हो, सीधे पूछें, अंदाजे न लगाएं। शादीशुदा लोगों के लिए छोटी बात पर बहस घर का माहौल बिगाड़ सकती है। अविवाहित लोग आकर्षक महसूस करेंगे, क्योंकि शुक्र व्यक्तित्व में चमक दे रहा है, लेकिन सामने वाले के इरादे समझने में जल्दबाजी न करें। भाई-बहनों या करीबी लोगों से भी गलतफहमी न बढ़ने दें। मेष से मीन तक राशिफल

सिंह करियर राशिफल

काम का दबाव रहेगा, पर आपकी क्षमता भी कम नहीं है। समस्या यह हो सकती है कि आप एक साथ बहुत कुछ अपने कंधों पर ले लें। ऑफिस में जिम्मेदारी बढ़ सकती है या वरिष्ठों की अपेक्षा ज्यादा रह सकती है। मीटिंग, लक्ष्य, रिपोर्ट या टीम मैनेजमेंट में सतर्कता जरूरी है। छात्रों के लिए एकांत में पढ़ाई करना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। शोर, सोशल विचलन या मन की उथल-पुथल फोकस बिगाड़ सकती है। नया निवेश, नया पार्टनरशिप निर्णय या बड़ा करियर मोड़ लेने से पहले थोड़ा रुकें। पुराने काम पूरे करना अभी ज्यादा उपयोगी रहेगा।

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सिंह धन राशिफल

खर्च बढ़े हुए महसूस हो सकते हैं। कुछ भुगतान जरूरी होंगे और कुछ केवल इच्छा से जुड़ सकते हैं। दोनों में फर्क करना आज बहुत जरूरी है। आय आ रही हो तब भी लापरवाही ठीक नहीं। उधार, ऑनलाइन खरीदारी, दिखावे या जल्द लाभ वाली बातों से दूरी रखें। अगर बजट लिखित रूप में बनाएंगे तो राहत मिलेगी। साझेदारी या साझा खर्च में पारदर्शिता रखें। निवेश को फिलहाल सुरक्षित और सीमित रखना बेहतर रहेगा।

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सिंह हेल्थ राशिफल

थकान, नींद की कमी या मानसिक दबाव असर दिखा सकते हैं। शरीर से ज्यादा मन को आराम चाहिए। देर रात तक काम या स्क्रीन देखने से बचें। हल्का भोजन, पर्याप्त पानी और दिन में छोटे विराम मदद करेंगे। यदि मूड जल्दी बदल रहा हो, तो इसे गंभीर न लें। थोड़ी शांति, कम शोर और कम प्रतिक्रिया से स्थिति संभल जाएगी।

आज की सलाह: खर्च, शब्द और गुस्सा, तीनों पर लगाम रखेंगे तो दिन संभला रहेगा।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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