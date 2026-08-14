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आज का सिंह राशिफल 14 अगस्त: चंद्रमा व्यक्तित्व को उभार रहा,निर्णय, व्यवहार सीधे असर डालेंगे

By Anita Baranwal
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Aaj ka Singh Rashifal: दिन अच्छा है, पर सोच विचार के साथ अच्छा है। जो लोग जल्द फैसले लेते हैं, उन्हें आज एक बार रुककर दोबारा देख लेना चाहिए। तभी खुशी और लाभ दोनों टिकेंगे।

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आज का सिंह राशिफल 14 अगस्त 2026

यह दिन कई मायनों में असरदार रह सकता है। लोग आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे और आपकी बात को महत्व भी देंगे। सामाजिक स्तर पर सम्मान, सराहना या अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है। फिर भी भीतर कहीं हल्का सा असमंजस बना रह सकता है। यही मिश्रित स्थिति दिन की पहचान होगी। चंद्रमा आपके व्यक्तित्व को उभार रहा है, इसलिए आपका अंदाज, निर्णय और व्यवहार सीधे असर डालेंगे। दूसरी तरफ भीतर की सोच कभी कभी आपको रुककर जांचने को कहेगी। यह खराब बात नहीं है। बल्कि इससे आप बिना सोचे कूदने से बचेंगे। बिजनेस वालों के लिए नए संपर्क, नए ऑर्डर या नए अवसरों की हलचल बन सकती है। नौकरी में भी आपकी छवि बेहतर हो सकती है। दोस्तों, नेटवर्क या समूह के माध्यम से काम आगे बढ़ाने के मौके मिलेंगे। बस अपने आत्मविश्वास को दिखावे में न बदलें।

सिंह लव राशिफल

रिश्तों में आपकी भूमिका प्रमुख रहेगी। साथी आपसे स्पष्टता और स्थिरता चाहेगा। यदि आप खुद ही थोड़ा उलझन में हैं, तो बात टालने के बजाय सरल शब्दों में अपनी स्थिति बता दें। राहु साझेदारी के क्षेत्र में होने से सामने वाले के व्यवहार को लेकर भ्रम या अधिक उम्मीद बन सकती है। इसलिए अनुमान कम, संवाद ज्यादा रखें। प्रेम संबंधों में आकर्षण बना रहेगा, लेकिन अहम की टकराहट से बचना होगा। परिवार में आपके निर्णय का असर रहेगा, इसलिए संतुलित रुख अपनाना बेहतर रहेगा।

सिंह करियर राशिफल

करियर के लिए दिन मजबूत माना जा सकता है। मंगल लाभ और संपर्क वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए टीम, नेटवर्क, मित्र या पुराने जानकारों के माध्यम से काम के अवसर मिल सकते हैं। बिजनेस में बिना बहुत जोर लगाए भी नए ऑर्डर, पूछताछ या सहयोग की संभावना बन रही है। नौकरी में आपकी मेहनत की चर्चा हो सकती है। छात्रों के लिए आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, लेकिन आत्मविश्वास के साथ दोहराव भी जरूरी है। अगर किसी परीक्षा, प्रोजेक्ट या इंटरव्यू की तैयारी है, तो अंतिम समय की लापरवाही न करें। रचनात्मक और प्रस्तुति वाले कामों में विशेष फायदा मिल सकता है।

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सिंह धन राशिफल

आर्थिक रूप से दिन ठीक है और कुछ लोगों को लाभ के मौके दिख सकते हैं। फिर भी जो चीज जल्दी मुनाफे का वादा करे, उसमें ठहरकर जांच जरूरी है। आय के अलग अलग स्रोतों पर विचार हो सकता है। व्यवसायियों को नया काम मिलने से उत्साह रहेगा। वेतनभोगी लोगों के लिए प्रोत्साहन, सराहना या आगे की संभावना बन सकती है। खर्च भी साथ साथ चलेंगे, इसलिए केवल आने वाले लाभ को देखकर बजट ढीला न छोड़ें।

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सिंह हेल्थ राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक स्तर पर हल्की दुविधा थका सकती है। शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत पड़ सकती है। नींद, जल सेवन और भोजन का समय न बिगाड़ें। अगर लगातार लोगों के बीच रहना पड़े, तो थोड़ी देर अकेले बैठना भी जरूरी होगा। हल्का स्ट्रेच और गहरी सांसें तनाव कम करेंगी। खुद पर बहुत कठोर नजर रखने से बचें।

आज की सलाह: तारीफ से खुश रहें, पर हर बड़े फैसले से पहले दो तथ्य जरूर जांच लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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