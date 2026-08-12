आज का सिंह राशिफल 12 अगस्त: निवेश, नया सौदा या बड़ा खरीद निर्णय आज टालना बेहतर
Aaj ka Singh Rashi: दिन का अच्छा उपयोग तभी होगा जब आप अनावश्यक बहस, जल्दबाजी के खर्च और मानसिक थकान से खुद को बचाएं। शांत रहकर देखना कई बार बोलने से ज्यादा असरदार होता है।
दिन थोड़ा भीतर की ओर खींच सकता है। काम चलते रहेंगे, पर मन हर चीज में खुलकर नहीं लगेगा। चंद्रमा खर्च, आराम, निजी सोच और पीछे चल रहे मामलों पर ध्यान दिला रहा है। इसलिए बाहरी उपलब्धि से ज्यादा जरूरी होगा कि आप अपनी ऊर्जा कहां खर्च कर रहे हैं। सूर्य, बुध और गुरु का प्रभाव भी शांत रहने, निरीक्षण करने और कुछ बातों को फिलहाल अपने तक रखने का संकेत देता है। खर्च सामान्य से अधिक महसूस हो सकते हैं। इनमें कुछ जरूरी होंगे और कुछ ऐसे भी जिनसे बचा जा सकता है। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से उलझन बढ़ सकती है, खासकर अगर मामला परिवार या करीबी रिश्तों का हो। छोटे भाई-बहन या किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ विचार नहीं मिलें, तो टकराव से बेहतर दूरी रखना रहेगा। आपका आत्मसम्मान मजबूत है, पर आज हर बात में अपनी बात मनवाना जरूरी नहीं है।
सिंह लव राशिफल
संबंधों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है। जीवनसाथी या साथी के साथ बात करते समय शब्दों की गर्मी कम रखें। छोटी बात का गलत मतलब निकले तो दिन का माहौल खराब हो सकता है। राहु का असर साझेदारी में उलझन बढ़ा सकता है, इसलिए साफ लेकिन शांत संवाद जरूरी है। अगर सामने वाला शिकायत कर रहा है, तो पहले सुनें। अपनी तरफ से सफाई बाद में दें। अकेले लोगों को पुराने किसी संपर्क की याद आ सकती है, पर भावनात्मक वापसी में जल्दी न करें। घर की शांति बचाना आज जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा।
सिंह करियर राशिफल
कामकाज में पर्दे के पीछे की तैयारी, रिसर्च, पुराना डेटा, लंबित फाइल या रणनीति पर काम बेहतर रहेगा। खुली टक्कर, बहस या शक्ति दिखाने की कोशिश से लाभ कम मिलेगा. जो लोग टीम में काम करते हैं, वे अपनी सीमाएं साफ रखें। सहकर्मी से समन्वय ठीक रहेगा अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया न दें। छात्रों के लिए यह दिन रिवीजन, नोट्स दुरुस्त करने और अकेले पढ़ने के लिए उपयोगी है। अगर यात्रा या किसी बाहरी कार्यक्रम की योजना थी, तो उसमें बदलाव आ सकता है। निवेश, नया सौदा या बड़ा खरीद निर्णय आज टालना बेहतर रहेगा। जो अवसर बहुत आकर्षक लग रहा हो, उसकी शर्तें दोबारा जांचें।
सिंह धन राशिफल
आय की तुलना में खर्च बढ़े हुए महसूस हो सकते हैं। यही कारण है कि आज बजट पर सख्त नजर रखना जरूरी है। सुविधा, यात्रा, स्वास्थ्य, घर या किसी और के लिए किया गया भुगतान मिलकर दबाव बना सकता है। जरूरी और गैरजरूरी खर्च अलग करें। उधार देने या जोखिम भरे निवेश में जाने से बचें। शुक्र धन भाव को संभालने की समझ देता है, इसलिए अगर आप शांत रहेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं। कैश फ्लो साधारण रहेगा, बस लीक बंद करनी होगी।
सिंह हेल्थ राशिफल
ऊर्जा कम नहीं, लेकिन थकान जल्दी महसूस हो सकती है। नींद, आराम और मानसिक शांति पर ध्यान देना जरूरी है। ज्यादा स्क्रीन, देर रात तक जागना या भारी भोजन आपको सुस्त बना सकता है। शरीर में हल्की जकड़न या बेचैनी हो तो दिन को थोड़ा हल्का रखें। पानी ज्यादा लें और बीच-बीच में गहरी सांस लें। आज आराम कोई आलस नहीं, बल्कि जरूरत है।
आज की सलाह: खर्च और गुस्से दोनों पर लगाम रखें, तभी दिन का दबाव हल्का महसूस होगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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