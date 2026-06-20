सिंह राशिफल 20 जून 2026: उपलब्धि टिकाने के लिए योजना साफ रखें, पैसा कहां जा रहा चेक करें
Aaj ka Singh Rashifal: महत्वपूर्ण निर्णय सुबह के शांत हिस्से में लें। देर दोपहर में जल्द निर्णय या आत्मसंदेह दोनों नुकसान दे सकते हैं। आश्वस्त रहें, दिन उपयोगी है। बस अपनी चमक के साथ थोड़ी जमीनी सोच भी रखें।
चंद्रमा आज आपकी ही राशि में है, इसलिए ध्यान स्वाभाविक रूप से खुद, अपनी छवि और अपने फैसलों पर रहेगा। दिन में चमक भी है और हल्का भ्रम भी। यही कारण है कि आज सम्मान और अवसर मिल सकते हैं, लेकिन हर बात केवल जोश से नहीं चलेगी। सुबह 09:25 के बाद पूर्वा फाल्गुनी का असर आपके व्यक्तित्व को और आकर्षक बना सकता है। लोगों से जुड़ना आसान रहेगा। शनिवार का प्रभाव यह कहता है कि उपलब्धि को टिकाने के लिए योजना साफ रखें। समाज में मान सम्मान मिल सकता है। लोग आपकी बात सुनेंगे। ऑफिस मीटिंग, सार्वजनिक मंच, या किसी समूह चर्चा में आपकी मौजूदगी महसूस की जाएगी। कारोबारियों को अलग अलग स्रोतों से काम या ऑर्डर मिलने के संकेत हैं। फिर भी हर प्रस्ताव को तुरंत हां कहना समझदारी नहीं होगी. कुछ खुशी, कुछ उलझन, दोनों साथ चल सकती हैं।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों में आपका प्रभाव बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन हर जगह नेतृत्व जरूरी नहीं होता। जीवनसाथी या करीबी व्यक्ति आपकी व्यस्तता या निर्णयों के बीच खुद को पीछे महसूस कर सकता है। ऐसे में थोड़ी सी खुली बातचीत दूरी कम करेगी। परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा। बच्चों या छोटे सदस्यों के सामने आपका उत्साह अच्छा असर डालेगा। अगर किसी दोस्त या रिश्तेदार से हाल में दूरी आई थी, तो आज बातचीत शुरू करने का अच्छा मौका है। बस अपने मन का भ्रम सामने वाले पर न डालें। आप जितने साफ रहेंगे, रिश्ते उतने सहज रहेंगे।
सिंह करियर राशिफल
करियर के लिहाज से दिन मजबूत है। ऑफिस में मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट से बात, या टीम को दिशा देने वाले काम आपके पक्ष में जा सकते हैं। जो लोग नई जिम्मेदारी चाहते थे, उन्हें भरोसा मिल सकता है। फिर भी एक बात ध्यान रखें। केवल दूसरों की तारीफ या संकेत पर मत चलें। अपनी तैयारी और तथ्य भी देखें। व्यापार में नए ऑर्डर या पूछताछ की संभावना है। काम बढ़ने की खुशी में समयसीमा और संसाधन न भूलें। विद्यार्थियों के लिए आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। इंटरव्यू, प्रस्तुति या मौखिक परीक्षा में असर दिख सकता है। पढ़ाई में प्लान बनाकर चलेंगे तो भ्रम कम होगा। बिना सूची के काम करने से शाम तक उलझन बढ़ सकती है।
सिंह धन राशिफल
धन के मामले में अवसर नजर आएंगे। कारोबारियों को अलग स्रोतों से लाभ का रास्ता खुल सकता है। सट्टा या जोखिम वाले निवेश का विचार भी उठ सकता है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि आकर्षण और गणना को अलग रखें। अगर पहले से अनुभवी हैं तो सीमित दायरे में सोचें। नया कदम उठाना हो तो पूरी जानकारी लें। खर्च भी सामाजिक छवि, कपड़ों, उपहार या आयोजन पर हो सकता है। निवेश से पहले एक बार फिर पढ़ें कि पैसा कहां जा रहा है। यही आज की जरूरी सावधानी है।
सिंह स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर अति उत्साह से थकान आ सकती है। धूप या भागदौड़ में रहने पर पानी और नमक संतुलित रखें। जिन लोगों को बीपी या धड़कन तेज होने की शिकायत रहती है, वे गुस्से या उत्तेजना से दूरी रखें। भोजन बहुत देर से न करें। तैयार होने और भागने के बीच नाश्ता छोड़ देना शरीर को कमजोर करेगा। शाम को गर्दन और कंधे ढीले करने के लिए थोड़ा स्ट्रेच करें।
आज की सलाह: सम्मान मिले तो विनम्र रहें, और फैसला लें तो पूरी जानकारी के साथ लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र