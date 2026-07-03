सिंह राशिफल 3 जुलाई 2026: केतु के कारण बिना वजह अलग-थलग महसूस कर सकते हैं
Leo Horoscope 3 july 2026: शांत रहकर काम करने पर दिन धीरे-धीरे आपके पक्ष में जा सकता है। प्रतिस्पर्धा के माहौल में आपका धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार रहेगा।
दिन का पहला हिस्सा काम, दिनचर्या, छोटे दबाव और जिम्मेदारियों में निकल सकता है। कुछ बातें आपकी योजना के मुताबिक न चलें, इसलिए लचीलापन रखना जरूरी होगा। सुबह कोई उलझा हुआ काम, प्रतिस्पर्धा वाला माहौल या दूसरों की टिप्पणी थोड़ी खटक सकती है। दिन बढ़ने पर फोकस रिश्तों और साझेदारी पर आ जाएगा। तब यह साफ दिखेगा कि अकेले चलने के बजाय तालमेल बनाकर चलना ज्यादा उपयोगी है। सूर्य लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए संपर्कों और समूह से फायदा मिल सकता है, लेकिन बुध, गुरु और शुक्र का भीतर वाला प्रभाव यह भी कहता है कि हर बात हर किसी से साझा न करें। अपनी रणनीति सीमित लोगों तक रखें। केतु आपकी राशि में होने से आप कभी-कभी बिना वजह अलग-थलग भी महसूस कर सकते हैं। इसे जिद में न बदलने दें। जिन लोगों से मतभेद है, उनके साथ अनावश्यक बहस आज नुकसान दे सकती है।
सिंह लव राशिफल
रिश्तों में संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। सुबह साथी या प्रियजन की किसी बात पर आप तुरंत प्रतिक्रिया दे सकते हैं, लेकिन यह समय शब्दों पर नियंत्रण मांगता है। दिन के बाद के हिस्से में बातचीत, मिलना, समझौता या दूरी कम करने का मौका मिलेगा। जो लोग नए रिश्ते में हैं, उन्हें दूसरे की स्वतंत्रता और अपनी अपेक्षाओं के बीच संतुलन रखना होगा। किसी तीसरे व्यक्ति की राय को जरूरत से ज्यादा महत्व न दें। शादीशुदा लोगों के लिए साझा जिम्मेदारियों पर बात करना जरूरी रहेगा। प्रेम में सच्चाई अच्छी रहेगी, पर हर भावना एक ही बार में खोल देना जरूरी नहीं। भरोसा धीरे-धीरे बनता है।
सिंह करियर राशिफल
कामकाज में दबाव रहेगा, पर परिणाम मेहनत के अनुसार आ सकते हैं। सुबह छोटे विरोध, आलोचना, तुलना या समय सीमा की वजह से तनाव रह सकता है। नौकरी में अपने काम को व्यवस्थित रखें और अधूरी जानकारी के साथ कोई वादा न करें। बिजनेस करने वालों को पार्टनरशिप, क्लाइंट या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी बातचीत में सावधानी रखनी होगी। प्रतियोगी परीक्षा या चयन प्रक्रिया की तैयारी कर रहे लोगों के लिए दिन उपयोगी है। लगातार अभ्यास और शांत मन आपकी मदद करेगा। किसी भी प्रोफेशनल योजना को सार्वजनिक करने से पहले उसे पूरी तरह तैयार कर लें। यही समझदारी रहेगी।
सिंह धन राशिफल
पैसों के मामले में उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा। जो चीज अभी जरूरी न हो, उस पर खर्च रोकें। आय की संभावना बनी रह सकती है, लेकिन भुगतान का समय और शर्तें साफ रखें। किसी के कहने पर पैसा फंसाने से बचें। साझेदारी या साझा खर्च में लिखित स्पष्टता जरूरी है। पुराने बकाया की सूची बनाकर चलेंगे तो राहत मिलेगी। बड़ा लाभ सोचकर जल्दबाजी करना ठीक नहीं। स्थिर और साधारण विकल्प आज ज्यादा सुरक्षित रहेंगे।
सिंह हेल्थ राशिफल
सेहत पर विशेष ध्यान चाहिए। सुबह शरीर में सुस्ती, थकान या सामान्य असहजता महसूस हो सकती है। काम का दबाव मन को भी प्रभावित करेगा। बाहर से सब सामान्य लगे, फिर भी भीतर की थकान को नजरअंदाज न करें। समय पर भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी नींद की भरपाई जरूरी है। अनावश्यक बहस से मानसिक ऊर्जा घटेगी। हल्की वॉक, गहरी सांस और स्क्रीन समय कम करना आपको संतुलित रखेगा।
आज की सलाह: अपनी योजनाएं सीमित रखें और तर्क से ज्यादा धैर्य को आज प्राथमिकता दें। -पंडित जी को दिखाएं अपनी कुंडली
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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