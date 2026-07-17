आज का सिंह राशिफल 18 जुलाई: आज शुक्र हैं मेहरबान, सूर्य-गुरु की चाल से यूं पलटेगा दिन
Aaj Ka Kark Rashifal: सिंह राशि वालों पर आज शुक्र काफी मेहरबान रहने वाले हैं। वहीं सूर्य और गुरु मिलकर आपके दिन की प्लानिंग को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। जानें आज सारे ग्रह मिलकर आपको क्या संकेत दे रहे हैं?
Leo Horoscope today, Singh Rashifal 18 July: शुरुआती घंटों में ध्यान खुद पर, अपने रूप, मनोदशा और निजी जरूरतों पर रहेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपको सामने आने, लोगों से मिलने और अपने तरीके से बात रखने की प्रेरणा देगा। शुक्र भी आपकी राशि में आकर्षण और सामाजिक गर्मजोशी बढ़ा रहा है, इसलिए लोग आपकी मौजूदगी नोटिस करेंगे। परिवार में किसी छोटे उत्सव, मिलन या सामाजिक कार्यक्रम की चर्चा बन सकती है। आप अपनी बात और व्यवहार से लोगों का दिल जीत सकते हैं। हालांकि दिन के दूसरे हिस्से में फोकस पैसों, परिवार और व्यावहारिक जिम्मेदारियों की तरफ शिफ्ट होगा। सूर्य और गुरु फिलहाल भीतर की दुनिया को सक्रिय कर रहे हैं, इसलिए भीड़ में भी आप अपने लिए कुछ शांत समय चाहेंगे। संभव है कि कोई शॉपिंग प्लान टल जाए या आप बाहर जाने के बजाय घर पर रहना बेहतर समझें। कुल मिलाकर दिन अच्छा है, बस हर चमकती चीज पर तुरंत खर्च करने से बचें। जो बात दिल में है, उसे अच्छे शब्दों में कहेंगे तो समर्थन मिलेगा।
सिंह राशि का लव राशिफल
रिश्तों में आपका आकर्षण और गर्मजोशी साफ दिखेगी। साथी आपके मूड, अंदाज और पहल की सराहना कर सकते हैं। अगर परिवार में कोई आयोजन या मिलना-जुलना है, तो उसमें आपका रोल केंद्र में रह सकता है। दांपत्य जीवन में सहयोग अच्छा रहेगा, खासकर घर-परिवार के मामलों में। दिन बढ़ने पर बात भावनाओं से हटकर जरूरतों और व्यवहार पर आ सकती है। ऐसे में केवल ध्यान पाने की इच्छा न रखें, सामने वाले की सुविधा भी समझें। सिंगल लोगों को सामाजिक माहौल में ध्यान मिल सकता है, पर छवि से आगे बढ़कर स्वभाव समझना जरूरी रहेगा। मीठी वाणी आज रिश्तों की सबसे बड़ी ताकत बनेगी।
सिंह राशि का करियर राशिफल
छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, खासकर अगर वे अपने विषय को रुचि के साथ पढ़ें। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा और सही दिशा में बैठें तो काम तेजी से होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर में ऊर्जा बनी रहेगी। मंगल कार्यक्षेत्र में सक्रियता दे रहा है, इसलिए लक्ष्य पूरा करने की इच्छा मजबूत रहेगी। लेकिन बहुत ज्यादा नियंत्रण अपने हाथ में रखने की कोशिश टीम को असहज कर सकती है। बुध वक्री होने से मित्रों, नेटवर्क या समूह चर्चा में पुरानी बात दोबारा उठ सकती है। इसलिए लिखित और मौखिक दोनों बातों को साफ रखें। जो लोग स्वतंत्र काम करते हैं, उन्हें अलग-अलग स्रोतों से अवसर या भुगतान की चर्चा मिल सकती है। छोटी सराहना भी आज मनोबल बढ़ाएगी।
सिंह राशि का आर्थिक राशिफल
आर्थिक रूप से संतोष का भाव रह सकता है। अलग-अलग स्रोतों से पैसा आने की चर्चा या उम्मीद बन सकती है, लेकिन पक्का मानकर खर्च न करें। दिन के दूसरे हिस्से में परिवार, भोजन, घरेलू जरूरत या किसी आयोजन पर खर्च हो सकता है। अगर पहले से शॉपिंग की योजना थी, तो उसे टालना भी समझदारी हो सकती है। आपकी वाणी से आर्थिक बातचीत में फायदा हो सकता है। बस दिखावे के खर्च से दूरी रखें।
सिंह राशि का स्वास्थ्य राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन आराम की कमी या लगातार लोगों में रहने से थकान चुपचाप बढ़ सकती है। आंखों में हल्की थकावट, स्क्रीन से तनाव या सिर भारी लगने जैसी छोटी असुविधा हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम लें। पानी, हल्का भोजन और पर्याप्त नींद जरूरी है। मन अच्छा रहेगा तो शरीर भी जल्दी संतुलित होगा।
आज की सलाह: आकर्षण के साथ संयम रखें, तब रिश्ते और पैसे दोनों बेहतर संभलेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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