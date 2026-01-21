Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 21 जनवरी 2026: सिंह राशि वाले आवेग में आकर प्रमोशन या बड़े बदलाव ना करें

संक्षेप:

Leo Horoscope Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले आवेग में आकर प्रमोशन या बड़े बदलाव ना करें

Jan 21, 2026 07:10 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Leo Horoscope for Today 21 January 2026 : आज नए प्रैक्टिकल पाथ से आपके लिए चमकदार कॉन्फिडेंस का रास्ता खुलेगा। आज आपकी एनर्जी शाइन करेगी। बोल्ड चॉइस आपके लिए काम के मौके लाएगी। प्लान और स्टडी फोकस से आप काम को अच्छे से पूरा करने में मदद करेंगे। इसके अलावा खर्च भी आपको सोच समझकर करना है। इस समय चिंता को फिलहाल छोड़ दो। आप कॉन्फिडेंट और स्पष्ट महसूस करेंगे।आज बड़े प्लान से ज्यादा प्रैक्टिकल स्टेप्स अधिक मायने रखेंगे। आपको शांत रहकर सलाह भी माननी चाहिए।

सिंह लव राशिफल

आज आपकी उपस्थिति सभी कीअटेंशन को खिचेंगी। आज तारीफ भी पार्टनर की खुलकर और सभी के सामने करें। आपको सिंपल कॉम्पिलीमेंट शेयर करना है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो छोटे प्लान बनाएं और पार्टनर के साथ ईमानदार रहें। आज आपके मायनेपूर्ण जेस्चर आपको वैल्यूज और सम्मान दोनों दिलाएंगे।सिंगल सिंह राशि के लोग आज किसी खास से मिलेंगे।। इस दौरान आप ग्रुप चैट या ग्रुप एक्टिविटी के जरिए और कम्युनिटी के जरिए किसी खास से मिलेंगे।

सिंह करियर राशिफल

आज आपकी लीडरशिप क्लियर दिखेगी। आपके एक्शन लगातार रहेेंगे। आपको काम की लिस्ट बनानी चाहिए कि क्या काम पहले करना है। इसके अलावा साथ काम करने वालों को अच्छे से टाइमलाइन भी बताएं कि कब-कब क्या हुआ।आपको टीम के लोगों को प्रैक्टिकल हेल्प करनी है। अगर सपोर्ट मिले तो वो भी लेना है। आपको इस समय आवेग में आकर प्रमोशन या बड़े बदलाव के फैसले नहीं लेने हैं। इसके अलावा अगर फैसले लेने है, तो पहले जानकारी हासिल करें। आर्गानाइज रहें। अपने रिकार्ड रखें। अपनी टीम की भावना और जोश दोनों हाई रखें। टीम की छोटी जीतों पर तारीफ करें।

सिंह मनी राशिफल

इस समय सिंह राशि के लोगों को आर्थिक तौर पर अ्च्छी आदतें अपनानी चाहिए। बिल पाएं और इसमें छोटी एडजस्टमेंट करें। इससे आपके खर्च कम होंगे। आवेग में आकर इस समय शॉपिंग ना करें, बड़ी खरीददारी को फिलहाल टाल दें। सेविंग का एक लक्ष्य बनाएं। सिंपल बजट बनाने से आपको फायदा होगा। अगर आपका कोई पेमेंट और बिल आता है तो आपको तुरंत इसे देना चाहिेए। अपने प्लान किसीदोस्त से शेयर करें, जिस पर भरोसा करते हैं, इससे आप सजेशन पाएंगे और गलतियों की गुंजाइश कम होगी। हर वीक अकाउंट को रिव्यू करें

सिंह हेल्थ राशिफल

हल्की-फुल्की रुटीन अपनाने से आपकी एनर्जी का लेवल बना रहता है। शुरुआत में छोटे-छोटे एक्सरसाइज करें औरमन को शांत करने के लिए हल्की ब्रीदिंग भी करें। बैलेंस शाकाहारी भोजन करें और एनर्जी को स्थिर रखने के लिए रोजाना रूप से पानी पिएं। स्क्रीन से ब्रेक लें और आंखों को आराम दें। अगर तनाव बढ़े, तो बाहर टहलें या किसी दोस्त से बात करके सहारा लें। पर्याप्त नींद लें और अच्छी नींद और स्पष्टता बनाए रखने के लिए देर रात भारी नाश्ता करने से बचें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

