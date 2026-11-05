आज का सिंह राशिफल 5 नवंबर 2026 : बचत करने और निवेश के लिए आज दिन बहुत अच्छा
Aaj ka Singh rashifal in hindi: काम से जुड़ी असहमति सुलझाने के लिए भी अच्छा अवसर रहेगा। अपनी बात संक्षेप में और शांत स्वर में रखें। विरोधियों से विवाद दूर करने के प्रयास सफल होंगे।
घर में अचानक मेहमान आने की संभावना है और उनकी आवभगत दिनचर्या का खास प्रसंग रहेगी। परिवार के बीच बातचीत बढ़ेगी और आपकी कही बात का असर अच्छा होगा। बचत और निवेश के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, हालांकि साझा धन की बात धीमी गति से आगे बढ़ेगी। मीन राशि के आठवें भाव में वक्री स्थिति वाला अष्टम शनि निजी चिंताओं और देर से आने वाले जवाबों का भार देगा। कोई बात पूरी तरह खुलने में समय लेगी। इस धीमेपन के साथ भी दिन उपयोगी रहेगा। काम का लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करनी होगी और संबंधों में सहजता बढ़ाने की कोशिश सफल होगी।
सिंह करियर राशिफल
आपकी बात प्रभावशाली रहेगी। दफ्तर में काम समझाना हो या अपनी कोशिश का पक्ष रखना हो, शब्दों में वजन होगा। तुला राशि के तीसरे भाव में वक्री बुध बातचीत और संदेशों को महत्व देगा तथा पढ़ाई से जुड़ा संवाद उपयोगी रहेगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। अपनी बात रखने के बाद उसे काम में उतारने की चुनौती भी सामने रहेगी। छोटे बच्चे की शिक्षा शुरू कराने के लिए समय शुभ है। पढ़ाई से उसका पहला परिचय कराने की पहल के लिए दिन अनुकूल है।
सिंह धन राशिफल
बचत करने और निवेश के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। धन को व्यवस्थित करने का मन रहेगा और परिवार की जरूरतें आर्थिक सोच में जगह लेंगी। किसी साझा रकम का उत्तर देर से मिलने की संभावना है। इससे अपनी योजना की गति धीमी महसूस होगी। निजी चिंता के कारण वही प्रश्न मन में घूमता रहेगा। साफ चेतावनी है: जिस रकम पर जवाब बाकी है, उसे उपलब्ध मानकर अगला खर्च तय न करें। घर आए लोगों की खातिरदारी और खान-पान पर खर्च की संभावना है। पैसे की चर्चा में आपके शब्द प्रभावी रहेंगे। अपनी आर्थिक प्राथमिकता स्पष्ट कर पाने से तसल्ली होगी, हालांकि साझा धन से जुड़ी पूरी बात सामने आने में इंतजार रहेगा।
सिंह लव राशिफल
रिश्तेदारों के साथ मेल बढ़ाने की कोशिश सफल होगी। जिन लोगों से खटास है, उनके साथ बातचीत सुलझाने के लिए भी दिन अनुकूल रहेगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा सिंह राशि के पहले भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में कन्या राशि के दूसरे भाव में आएगा। शुरुआत में आप खुद दिन के केंद्र में होंगे और मन ऊंचा व संवेदनशील रहेगा। फिर परिवार की बात और खान-पान के साथ खर्च पर ध्यान रहेगा। मेहमान आए तो घर के माहौल में हलचल होगी। आपकी बात लोगों को प्रभावित करेगी और सहज शब्द दूरी घटाने में उपयोगी होंगे। पुराने मतभेद पर चर्चा हो तो एक विषय पर टिकें। मन की बात बेहतर ढंग से कह पाने की खुशी होगी।
सिंह धन राशिफल
निजी चिंताएं और देर से मिलने वाले उत्तर मन पर बोझ रखेंगे। दिन की शुरुआत में संवेदनशीलता अधिक रहेगी, इसलिए किसी साधारण प्रतिक्रिया का असर भी देर तक महसूस होगा। काम का लक्ष्य पूरा करने की मेहनत से थकान की संभावना है। सेहत के लिहाज से दिन का कार्यक्रम सरल रखना उपयोगी रहेगा। घर की बातचीत बार-बार उसी चिंता पर लौटे तो मानसिक दबाव महसूस होगा। कुछ समय शांत वातावरण में बिताएं। आज मन की ऊर्जा और बाहरी काम की गति अलग महसूस होंगी। भीतर आगे बढ़ने का उत्साह रहेगा, जबकि कुछ बातें इंतजार कराएंगी। खान-पान पर आपका ध्यान रहेगा और रोजमर्रा की जरूरतों के बीच भी अपनी सहजता का खयाल मन में बना रहेगा।
क्या करें
बचत के लिए आज एक स्पष्ट रकम अलग रखने का फैसला करें।
क्या न करें
मतभेद सुलझाते समय सामने वाले की हर पुरानी बात दोबारा न उठाएं।
कल का राशिफल
कल असाधारण काम का साहस जुटेगा। छोटी यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। सेहत का ध्याटन रखें, वाहन खरीद टालें। तीखी बातचीत से दांपत्य में तनाव की संभावना है।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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