सिंह राशिफल 26 मार्च 2026: सिंह राशि वालों का आज पैसा खर्च होने के योग, पढ़ें विस्तृत राशिफल
Leo Horoscope today Singh Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वालों का आज पैसा खर्च होने के योग
Leo Horoscope Today 26 March 2026: सिंह राशि वालों के लिए रिस्क उनका साथी है। आपकी लवलाइफ आज फेबुलस रहने वाली है। आपका प्रोफेशनल शेड्यूल बिजी रहेगा। आपको बैलेंस फाइनेंशियल लाइफ बनाए रखनी चाहिए। आपके सामने आज हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें भी आ सकती हैं। आपका लव अफेयर आज अच्छा चलेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सभी प्रोफेशनल उम्मीदों पर खरा उतरें। आज फाइनेंस और हेल्थ से जुड़ी दिक्कत आपको परेशान करेगी।
Leo Love Horoscope Today, सिंह लव राशिफल
आज सिंह राशि वालों को रिलेशनशिप के लिए समय निकालने की जरूरत है। आपके पास ऐसे भी मौके आएंगे, जब लवर आपसे उम्मीद करेगा कि आपको आपको अधिक से अधिक एक्सप्रेसिव होना चाहिए। आपको पुरानी बातों को फिर से नहीं लाना चाहिए, इससे आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो सकती है। सिंगल लोगों को आज किसी से प्रपोजल भी मिल सकता है, ऐसे किसी इंसान से जिसके बारे में आपने सोचा ना हो, यह आपके लिए सरप्राइज होगा। आपको इस समय गहराई से सोचना है, खासकर कोई बड़ा फैसला लेने से पहले। कुछ महिलाओं को आज विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। अपने परिवार का दवाब झेल रहे हैं, तो डिप्लोमेटिक रहें।
Leo Career Horoscope Today, सिंह करियर राशिफल
आज आपको वर्कप्लेस के दौरान अपने एटीट्यूड को खास रखना चाहिए। कुछ महिलाओं को ऑफिस में लेट हो सकता है। इससे आपके सीनियर्स आप पर भड़क सकते हैं। आपकी प्रॉडक्टिविटी भी आज खराब हो सकती है, दिन का दूसरा भाग आपके लिए अच्छा है, जब आप अपने नए प्रोजेक्ट के लिए आइडियाज ला सकती हैं। जो लोग नोटिस पीरियड में हैं, वो लोग अच्छा ट्विस्ट देखेंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं। आपके लिए च्छा है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस पालिटिक्स से दूर रहना चाहिए। बिजनेसमैन आज खुश होंगे, जिससे आप नईपार्टनरशिप डील ले लेंगे।
Leo Money Horoscope Today, सिंह मनी राशिफल
आज बिजनेसमैन को प्रमोटर्स के जरिए से फंड मिलेगा। व्यापारी भी आज अच्छा रिटर्न पाएंगे। आपके सामने आज पैसों से जुड़े कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जिसके कारण आप लोन देने में परेशान रहेगें, इसके अलावा हॉस्पिटल के खर्चे को लेकर भी आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। आपको आज प्रोपर्टी से जुड़ी लीगल मामला भी परेशान कर सकता है, इस पर आपका अच्छा खासा पैसा भी खर्च होगा और आपको इसको लेकर अधिक परेशान नहीं होना फैसला आपके पक्ष में आएगा।
Leo Health Horoscope Today, सिंह हेल्थ राशिफल
आपको सावधान रहने की जरूरत है, छाती से जुड़े मामलों में अलर्ट रहें। आज दोपहर के समय बाईक आदि पर भी चढ़ते समय सावधान रहें। महिलाओं को सब्जियां काटते समय सावधान रहना चाहिए। आपको हर में छोटे कट लग सकते हैं। आपको फैट को कम से कम करना है और इसकी जगह आपको अपने खाने में प्रोटीन और विटामिन लाने हैं। ऑयली चीजों से बचें और इस तरह की खाने को डाइट में शामिल ना करें। एक्सरसाइज को रुटीन में शामिल करें।
डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-
मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट