सिंह राशिफल 29 जनवरी 2026 : आज सिंह वालों के लिए ऑफिस रोमांस ठीक नहीं, सट्टेबाजी वाले कारोबार से बचें, जानें कैसा है दिन
Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। आज सिंह वालों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स और ऑफिस रोमांस दोनों ठीक नहीं, जानें कैसा है दिन
Leo Horoscope Today 29 January 2026 : आज सिंह राशि वालों के सिद्धांत आपके काम आएंगे। आज का दिन रिलेशनशिप के लिए अच्छाहै। इसके अलावा आपका दिन भी प्रोफेशनल लाइफ में प्रोडक्टिव रहेगा। आर्थिक तौर पर आप भाग्याशाली हैं, आपकी हेल्थ पर आपको खास तौर पर ध्यान देना होगा। रिलेशनशिप में थोड़ी मिच्योरिटी दिखाएं, इससे ही आप खुश रह सकते हैं।आपको किसी भी मौके के हाथ से नहीं छोड़ना है, जहां आप अपनी काबिलियत साबित कर सकें। आपको धन को स्मार्टली संभालना है। आज छोटे हेल्थ इश्यूज भी आज रहेंगे।
सिंह लव राशिफल
अपने लवर के साथ समय बिताते समय सावधान रहें। अप्रिय बातचीत से बचें जिससे गलतफहमी भी पैदा हो सकती है।आज आपको किसी ना किसी बात पर समझौता करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप लवर आज जिद्दी हो सकता है। इससे आपको लव अफेयर को सेव करने में मदद मिलेगी। ओपन कम्युनिकेशन लव अफेयर में बहुत जरूरी है, आपको अपने बिजी शेड्यूल में से लव के लिए समय निकालना चाहिए।ऑफिस का रोमांस आपके लिए अच्छा नहीं है। यह आपको किताबों और फिल्मों में तो अच्छा लगता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में यह ठीक नहीं होता है, खासतौर पर अगर आप शादीशुदा हैं।
सिंह करियर राशिफल
आज सिंह राशि वालों की अप्रोच बहुत खास रहेगी। आपको कुछ छोटी दिक्कतें आ सकती है। आपको ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। ये ऑफिस में आपकी रेपोटेशन को खराब कर सकती है। आईटी, हेल्थ सर्विस, हॉस्पिटेलिटी, एचआर, अकाउंटिंग, एजुकेशन से जुड़े और बिजनेस डेवल्पर्स के लिए दिन बिजी रहेगा। इसके साथ ही आपको आगे बढ़ने के लिए मौके भी मिलेंगे। आपको जॉब पोर्टल पर अपने प्रोफाइल को अपडेट करने पर विचार करना चाहिए। आज कुछ बिजनेसमैन को फंड से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती हैं, इसलिए समय बिजनेसमैन पार्टनरशिप आपके लिए बहुत काम आ सकती है।
सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों को फाइनेंशियल सफलता मिलेगी। आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप ऐशो-आराम, लग्जरी आइटम पर पैसा कम से कम खर्च करें। आप घर को रेनोवेट कराने के लिए पहल कर सकते हैं। आपको इस बात का भी ध्यान देना है, कि अंधाधुंध सट्टेबाजी वाले कारोबार के चक्कर में ना पड़े। इसके बजाय आप मार्केट का अच्छे से रिसर्च करें या फिर किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। आप आज कार, बाईक खरीद सकते हैं। कुछ लोग आज रियल एस्टेट में भी पैसा लगाएंगे।
सिंह हेल्थ राशिफल
अपने स्वास्थ्य पर नजर रखें। जो लोग हाइपरटेंशन, हाई बीपी की दिक्कत से जूझ रहे हैं, उन लोगों का आज खास तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। आपको आज खूब सारा पानी पीना है और एंडवैंचर्स स्पोर्ट्स से फिलहाल दूर रहें। खासकर अंडर वॉटर एक्टिविटी से बचें। अपने माता-पिता के अच्छे हेल्थ का ध्यान रखें और उन्हें घर में खुशहाल माहौल दें। फेफड़ों से संबंधित समस्या वाले लोगों को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है।