Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashifal 27 January 2026 daily future predictions
सिंह राशिफल 27 जनवरी 2026:आज सिंह वालों की लवलाइफ में कोई तीसरा फैसले ना ले, करियर में दिक्कतें भी

संक्षेप:

Leo Horoscope Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है।आज सिंह वालों की लवलाइफ में कोई तीसरा फैसले ना ले, करियर में दिक्कतें भी

Jan 27, 2026 06:38 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Horoscope Today 27 January 2026 : आज मेहनत से आपको अपने आपको साबित करना है। आज लव रिलेशनशिप में आप एक नहीं कई सरप्राइजिंग पलों को देखेगें। काम में आप नए पलों को देखें, जिससे आप अपने प्रोफेशनल मेहनत को साबित कर सकें। इसके अलावा आपके पास आज भी समृद्धि आएगी। लवलाइफ में आज रोमांचिक रहें और कोशिश करें कि पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। अपनी प्रोफेशनल पर्फोर्मेंस को लगातार जारी रखें, जिससे आप करियर में सफलता पा सकें। आपको धन को सावधानी से संभालना है,आपकी हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें भी आज आ सकती हैं।

सिंह लव राशिफल

आज आपका लवर के प्रति प्यार में कमिटेड होने पर आपका लवर सवाल उठा सकता है, आप इस कारण मानसिक तौर पर अपसेट हो सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप लवर से बात करते रहें, फिर चाहें आप बाहर घूमने ही क्यों ना गए हैं। आपको रिलेसनशिप में आज एक्सप्रेसिव होना चाहिए, जो बात है वो खुलकर अपने पार्टनर के सामने रखें। कुछ महिलाएं आज किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकती हैं। आपकी लवलाइफ में किसी तीसरे व्यक्ति का रोल नहीं होना चाहिए और ना ही कोई तीसरा व्यक्ति यह तय करें कि आप आपको लवलाइफ में क्या करना है। कोई पुराना लव अफेयर जिसका अंत कड़वाहट से हुआ था, आज सुधर सकता है। इसका मतलब यह है कि आप पुराने रिश्ते में वापस जा सकते हैं।

सिंह करियर राशिफल

आज सिंह राशि वालों को अपनी पर्फोर्मेंस पर खास ध्यान देना चाहिए। आज दोपहर तक आपकी लाइफ में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपके लिएजरूरी है कि आप सभी विवादों को काम में अवाइड करें और शांत रहकर काम करें। सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर की उम्मीद की जा सकती है, जबकि आईटी, मीडिया, हेल्थ सर्विस के प्रोफेशनल्स के पास बिजी शेड्यूल होगा और अपनी प्रतिभा दिखाने के अधिक मौके होंगे। अगर आपके पास आइडियाज हैं, तो आपको उनको लॉन्च करके देखना चाहिए कि वो कितने सक्सेसफुल हैं। आपका बिजनेस लंबे समय में प्रॉफिट देखेंगे। आज कुछ स्टूडेंट्स लंबे समय तक एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट देखेंगे।

सिंह मनी राशिफल

आज सिंह राशि वालों की समृद्धि साथी रहेगी, इस कारण ही आपको महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद होगी। आपको पुराने निवेश से अच्छे रिटर्न दोपहर में मिल सकते हैं। आज ऐसा भी हो सकता है, कि आपको प्रोपर्टी से जुड़े मामलों में परिवार के किसी सदस्य के साथ विवाद हो जाए, इसलिए इन परिस्थितियों से दूर रहें,अगर ऐसी स्थिति आती है, तो आपको शांत रहना चाहिए । आप आज शेयर बाजार में अपना लक आजमाने का सोच सकते हैं। आप वाहन खरीदने को लेकर भी आज प्लानिंग कर सकते हैं।

सिंह हेल्थ राशिफल

आज हेल्थ से जुड़ी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं, आपके लिए फिलहाल अपनी लाइफस्टाइल और डाइट से खासतौर पर समझौता करना होगा, इनमें बदलाव करके ही आप अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। आज कुछ बुजुर्गों को सांस संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। आज आपको स्किन संबंधी एलर्जी भी हो सकती है। अधिक फल और सब्जियां खाएं और मिठाइयों और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों से परहेज करें। ट्रेन या बस में चढ़ते समय भी सावधानी बरतें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

