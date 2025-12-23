Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Leo Horoscope today aaj ka Singh Rashifal 23 december 2025 future predictions
Leo ,सिंह राशिफल, 23 दिसंबर 2025: सिंह राशि वाले आज न लें कोई भी रिस्क, पैसों के मामले में अपनाएं केयरफुल एप्रोच

Leo ,सिंह राशिफल, 23 दिसंबर 2025: सिंह राशि वाले आज न लें कोई भी रिस्क, पैसों के मामले में अपनाएं केयरफुल एप्रोच

संक्षेप:

Leo Horoscope today: सिंह राशि राशिचक्र की छठी राशि है, इसका स्वामी सूर्य है। आज सिंह राशि वालों को करियर, लव, हेल्थ और मनी के मामले में कैसा रहेगा यहां पढ़ें

Dec 23, 2025 05:47 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Leo Horoscope 23 December 2025: आज आपका कॉन्फिडेन्स बढ़ा हुआ रहेगा। आप अपनी बात खुलकर और साफ तरीके से रख पाएंगे, जिससे काम के मामले में आगे बढ़कर जिम्मेदारी लीड करने का मौका मिलेगा। आपका अच्छा बिहेवियर और सही समय पर लिए गए छोटे-छोटे फैसले लोगों की नजर में आएंगे। आज मिलने वाली छोटी-छोटी जीत आगे चलकर आपको नई पहचान दिलाएंगी और रिश्तों को भी मजबूत बनाएंगी। आज सिंह राशि की एनर्जी आपको क्लियर सेल्फ-एक्सप्रेशन और शांत लीडरशिप में मदद करेगी। कोई ऐसा काम मिल सकता है जो सबके सामने हो, उसे संभालें और टीम का पूरा सम्मान बनाए रखें। छोटी पब्लिक सक्सेस आपकी स्टैंडिंग को बेहतर बनाएगी। जोश जरूरी है, लेकिन दूसरों की बात सुनना भी उतना ही जरूरी रहेगा। दिखावे वाले रिस्क से दूरी बनाकर रखें। लगातार एफर्ट और सोच-समझकर बोले गए शब्द आपको मान-सम्मान दिलाएंगे और रोजाना के काम में स्टेडी प्रोग्रेस बनाए रखेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल
प्यार के मामले में आज नरमी और अपनापन अच्छा रिस्पॉन्स दिलाएगा। सामने वाले की बात ध्यान से सुनें और उसकी सोच में इंटरेस्ट दिखाएं। छोटी-छोटी बातें आज रिश्ते की दिशा तय कर सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी ग्रुप इवेंट या फैमिली गैदरिंग का बुलावा मिल सकता है, जहां आप बिना ज्यादा कोशिश किए अच्छा इम्प्रेशन छोड़ेंगे। आपकी सादगी ही आपकी ताकत बनेगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आज एक-दूसरे की तारीफ जाहिर करें और साथ में थोड़ा मीनिंगफुल टाइम प्लान करें। बहुत बड़े प्लान की जरूरत नहीं है। ज्यादा ड्रामा करने से बचें। साथ मिलकर छोटे काम करना, प्यार भरा मैसेज भेजना या एक छोटे से इशारे रिश्ते को मजबूत बनाएगी और आपसी समझ बढ़ाएगी।

करियर राशिफल
काम के मामले में आज आपकी नेचुरल लीडरशिप किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद करेगी। ऊंची आवाज में कुछ बोलने या दिखावे की बजाय क्लियर फैक्ट्स और शांत प्लान के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। भरोसेमंद साथियों के साथ छोटे काम बांट दें और समय-समय पर प्रोग्रेस चेक करते रहें। इससे काम का दबाव भी कम रहेगा और रिजल्ट भी बेहतर मिलेंगे। एक छोटी मीटिंग में तय कर लेना है कि पहले क्या काम करना है, जिससे आगे का काफी समय बचाएगा। टीम की छोटी जीत की पब्लिकली तारीफ करें, इससे टीम का मोराल बढ़ेगा। पर्सनल क्रिटिसिज्म से बचें और कंस्ट्रक्टिव सजेशन दें। आपकी कम्पीटेंस और फेयरनेस लोगों का ट्रस्ट बढ़ाएगी।

आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आज केयरफुल एप्रोच अपनाना फायदेमंद रहेगा। अपने रिकरिंग पेमेंट्स का रिव्यू करें और जो जरूरी नहीं है, उसे फिलहाल बंद करें। अगर कोई ऑफर या इनवॉइस मिला है, तो बिना पढ़े कमिट न करें। आज की छोटी लेकिन स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइस, जैसे- हर पेमेंट से थोड़ा सेव करना, भविष्य की प्लानिंग में मदद करेंगी। पैसों को लेकर बातचीत में शालीनता रखें, ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन न हो। अतिरिक्त कमाई के लिए लो-रिस्क और प्रैक्टिकल ऑप्शंस देखें। ऐसी शर्तों फिलहाल से दूरी बनाए रखें, जो सही नहीं लग रही हैं। सही डिसिप्लिन और साफ रिकॉर्ड्स आपकी फाइनेंशियल स्थिति और कॉन्फिडेन्स दोनों को मजबूत करेंगे।

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत तब बेहतर रहेगी जब आप सिंपल डेली हैबिट्स को फॉलो करेंगे। रेगुलर स्लीप, हल्की मूवमेंट और मॉडरेट स्क्रीन टाइम आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तनाव कम करने के लिए थोड़ी देर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, इससे दिमाग शांत रहेगा और मेंटल क्लैरिटी बनी रहेगी। खाने में बैलेंस्ड वेजिटेरियन डाइट रखें, जिसमें ताजी सब्जियां, होल ग्रेन्स और फल शामिल हों। रात में हेवी स्नैक्स से बचें। जरूरत पड़े तो बेसिक हेल्थ चेकअप कराएं या किसी छोटी परेशानी पर डॉक्टर से कंसल्ट करें। सधी हुई रूटीन लाइफ और पूरा रेस्ट आपकी एनर्जी बनाए रखेगा और व्यस्त दिनों में तनाव कम करेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Aaj Ka Rashifal Leo Rashifal Singh Rashi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने