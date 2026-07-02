सिंह राशिफल 2 जुलाई 2026:धन के मामले में दिन स्थिर, कैसा रहेगा आपका दिन
aaj ka Singh Rashifal: दिन मेहनत से मिलने वाले परिणाम पर ज्यादा भरोसा करने को कहता है। जो काम आपके हाथ में है, उस पर पूरा ध्यान दें। बाकी चीजें धीरे धीरे बनती नजर आएंगी।
रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को संभालने का यह अच्छा दिन है। काम की रफ्तार बनी रहेगी और आप भीतर से ज्यादा व्यवस्थित महसूस करेंगे। चंद्रमा का असर दिनचर्या, काम और उपयोगी फैसलों पर है, इसलिए जो लोग लंबे समय से बिखरे हुए कामों से परेशान थे, वे अब उन्हें क्रम में ला पाएंगे। मन में उत्साह रहेगा और शरीर भी साथ देता दिखेगा। सामाजिक या पारिवारिक माहौल में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। किसी समारोह, मिलन या छोटे फंक्शन में जाना अच्छा लग सकता है। सूर्य लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए मित्रों, नेटवर्क या परिचितों से मदद मिल सकती है। हालांकि हर संबंध में बराबर निवेश जरूरी है, खासकर जहां अपेक्षाएं बढ़ रही हों। राशिफल से जुड़ी खबरें
सिंह लव राशिफल
रिश्तों में व्यावहारिकता और समझदारी की जरूरत रहेगी। साथी के साथ समय कम भी मिले, तो लहजा नरम रखें। राहु का असर संबंधों में कभी कभी उलझन या असमान अपेक्षाएं ला सकता है, इसलिए सामने वाले की बात पूरी सुनना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है, अगर आप स्पष्ट रहें। परिवार के साथ मेलजोल बढ़ेगा और किसी सामाजिक कार्यक्रम में साथ जाना अच्छा लग सकता है। जो लोग किसी रिश्ते को लेकर संशय में हैं, वे निर्णय थोपने से बचें। अपने मन की बात शांत तरीके से रखें।
सिंह करियर राशिफल
पढ़ाई और काम दोनों में अच्छा प्रदर्शन करने का अवसर है। छात्रों को एकाग्रता का लाभ मिलेगा, खासकर उन विषयों में जिनमें अभ्यास और अनुशासन चाहिए। प्रतियोगी तैयारी करने वालों को छोटे लेकिन ठोस सुधार दिख सकते हैं। नौकरीपेशा लोग आत्मविश्वास से काम करेंगे और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभालेंगे। ऑफिस में आपकी तैयार सोच और समय पर काम पूरा करने की आदत आपको अलग पहचान दे सकती है। मंगल करियर को सक्रिय बना रहा है, इसलिए मेहनत करने का मन भी रहेगा और नतीजे देखने की चाह भी। व्यापार करने वाले लोगों को विस्तार के लिए यात्रा या बाहर के संपर्कों पर ध्यान देना पड़ सकता है। खिलाड़ियों या प्रदर्शन आधारित क्षेत्र से जुड़े लोगों को सराहना, अच्छी प्रतिक्रिया या बेहतर मौके मिल सकते हैं। ----कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो यहां क्लिक करें
सिंह धन राशिफल
धन के मामले में दिन स्थिर है। आय नियमित रहने की संभावना है और काम से जुड़ा लाभ भी धीरे धीरे बन सकता है। हालांकि कुछ खर्च सामाजिक कार्यक्रम, यात्रा या सुविधा पर हो सकते हैं। बजट बनाकर चलेंगे तो कोई दबाव नहीं होगा। लाभ की संभावना दिखे तो भी बिना जांचे जोखिम न लें। साझेदारी या संबंधों के कारण कोई वित्तीय निर्णय लेना हो, तो भावनाओं से ज्यादा तथ्य देखें। पुराना बकाया याद दिलाने में संकोच न करें।
सिंह हेल्थ राशिफल
सेहत सामान्य से अच्छी रह सकती है। शरीर में हल्का उत्साह और सक्रियता महसूस होगी। फिर भी अधिक काम के बीच आराम कम न करें। नियमित भोजन, पर्याप्त पानी और थोड़ी कसरत आपकी ऊर्जा को संतुलित रखेगी। अगर पिछले दिनों नींद पूरी नहीं हुई है, तो शाम को खुद को थोड़ा शांत समय दें। ज्यादा मानसिक शोर से दूर रहना अच्छा लगेगा।
आज की सलाह: काम में आत्मविश्वास रखें, पर रिश्तों में नरमी और सुनने की आदत साथ रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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