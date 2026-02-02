Hindustan Hindi News
सिंह राशिफल 2 फरवरी 2026 : आज सिंह वाले कॉन्फिडें फील करेंगे, जल्दी में चॉइज ना करें, जानें कैसा है दिन

Leo Horoscope today Singh Rashi ka Rashifal Horoscope : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। 

Feb 02, 2026 06:57 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Leo Horoscope for Today 2 February 2026 : आज सिंह राशि वाले कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप हर काम में एक्ट करने के लिए तैयार हैं। आज सिंह राशि वालों के लिए लीडरशिप के मौके आएंगे। आपको आज अच्छे से और स्पष्ट सोचना है और अपने प्लान के लिए और लक्ष्यों के लिए क्लियर स्टेप्स उठाने हैं। आज का दिन साफ दिखने वाली तरक्की का है। अपने अभी के आइडियाज के लिए आप अपने कॉन्फि़ेंस का इस्तेमाल करें और दूसरों की मदद करें। छोटे एक्ट जो किसी की भलाई के लिए आपको अच्छी गुडविल दिलाएंगे। अपने प्लान को प्रैक्टिकल रखें और जल्दबाजी में चॉइज ना करें। आपका फोकस उन कामों पर करें जो कॉम्पलेक्स हैं और अच्छे से मैनेज करने के लिए जरूरी हैं।

सिंह लव राशिफल

आज आपके रिश्तों में स्नेह और आकर्षण का स्पर्श रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करें या अपने पार्टनर की भरकर तारीफ करें, जिससे वो अच्छा महसूस करें। आपके पार्टनर को लगेगा कि आप पर बहुत अधिक फोकस दिया जा रहा है। सिंगल वालों को किसी क्लास या सोशल एक्टिविटीमें किसी से मैत्रीपूर्ण ध्यान मिल सकता है। जब आप किसी को सपोर्ट देते हैं और सुनते हैं तो पारिवारिक रिश्ते मजबूत होते हैं। लगातार देखभाल के साथ लीड करें।

सिंह करियर राशिफल

आज काम में आपकी एनर्जी आपको खड़ा रखने के लिएमदद करेगी। आपको स्टडी एफर्ट के कारण आप खड़े रहेंगे और क्लियर गोल्स बना पाएंगे। आपको छोटे प्रोजेक्ट में लीड लेनी है। आपको सभी स्टेप्स को सिंपल एक्सप्लेन करना है। टीम के सदस्य आपकी ईमानदार रिएक्शन को बहुत वैल्यू आज देंगे। आपको इस समय मीटिंग में विनम्र रहना है, मीटिंग में कड़े शब्द इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय शांत भाव से समझाएं। काम को पूरा करने के लिए समय को छोटे-छोटे,सेंटर हिस्सों में बांटें।

सिंह मनी राशिफल

आपके फाइनेंस आज स्टडी हैं और अटेंशन की मांग भी कर रहे हैं। आपको मंथली बिल को रिव्यू करना चाहिए, आपको छोटी सेविंग्स को देखना है, जो आप कर सकते हैं। आपको आवेग में आकर चीजों को नहीं खरीदना है, आपको खर्च की एक शार्टलिस्ट खर्च करने से पहले बनानी है। अगर परिवार में कोई जरूरत किसी को होती है, तो खर्चों पर खुलकर क्लियर डिस्कस करें और मिलकर फैसला लें। किसी भी एकस्ट्रा इनकम जो आपको हो रही है, उस से थोड़ी रकम अलग रखने पर विचार करें। अपने शार्टटर्म टारगेट्स को अधिक तेजी से पाएं और आज ही एक स्पष्ट, सेविंग प्लान बनाएं। आज छोटी बजट की हैबिट आपका आगे का सिरदर्द कम करेंगी।

सिंह स्वास्थ्य राशिफल

सिंह राशि वालों का एनर्जी का लेवल आज अच्छा है, लेकिन आराम आपके लिए जरूरी है। दिन की शुरुआत हल्की एक्सरसाइज से करें और सॉफ्ट स्ट्रेचिंग से करें ताकि आपका शरीर गर्म हो जाए। हाइड्रेटेड रहें और फलों और साबुत अनाज वाला वेज खाना खाएं।ऐसे भारी कामों से बचें जो आपको जल्दी थका देते हैं। काम के दौरान छोटे-छोटे ब्रेक आपके मन को फ्रेश करेंगे। सोने से पहले पांच मिनट के लिए एक सिंपल एक्सरसाइड की प्रैक्टिस करें। इससे दिमाग शांत होगा। किसी भी लगातार परेशानी के लिए डॉक्टर से सलाह लें और आज रात थोड़ा जल्दी सो जाएं।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं।वे यहां एस्ट्रोलॉजी सेक्शन और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता में 17 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में 10 साल से काम कर रही हैं। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम, सीसीएसयू से पीजी और भारतीय जनसंचार संस्थान से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। लाइव हिन्दुस्तान में धर्म में राशिफल, ग्रह-गोचर, अंकज्योतिष, व्रत-त्योहार पर गहराई से पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। लाइव हिन्दुस्तान में भी करियर एजुकेशन की खबरें भी लिख रही हैं। आज तक वेबसाइट में करियर -एजुकेशन में भी तीन साल काम किया है। खाली समय में किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। और पढ़ें
