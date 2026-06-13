Singh Rashifal 13 June 2026: आज रिश्ते में ना बढ़ने दें गलतफहमी, पिता के स्वास्थ्य का रखें ध्यान
Singh Aaj Ka Rashifal 13 June 2026: सिंह राशि वालों को आज कानूनी मामलों, पैतृक संपत्ति और पारिवारिक जिम्मेदारी से जुड़ी चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है। पढ़ें 13 जून का राशिफल।
13 जून का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए कई मामलों में काफी बैलेंस्ड रह सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं दिखती है लेकिन कुछ दूसरे मामलों में सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। खासकर कानूनी मामलों, पैतृक संपत्ति और पारिवारिक जिम्मेदारी से जुड़ी चीजों को आज बिल्कुल भी हल्के में ना लें। आर्थिक स्थिति आज पहले से बेहतर हो सकती है और इनकम के नए सोर्स भी सामने आ सकते हैं। अगर आप आज किसी नए काम की शुरुआत करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा धैर्य रखना आपके लिए सही साबित हो सकता है।
सिंह राशि लव लाइफ
लव लाइफ में सकारात्मकता बनी रहेगी। अगर आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस में है तो भले ही मुलाकात ना हो पाए लेकिन भावनात्मक जुड़ाव आज पहसे से भी ज्यादा मजबूत रहेगा। पार्टनर के साथ की गई बातचीत रिश्ते को और बेहतर बनाएगी। चीजें सही दिशा में आगे बढ़ेंगी। बस ध्यान रहे कि किसी गलतफहमी को बढ़ने देने की बजाय खुलकर बात करना सही रहेगा। प्यार के मामले में दिन शुभ होगा।
सिंह राशि करियर
आज काम के मामले में थोड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। अगर नया बिजनेस शुरू करने का विचार बना रहे हैं तो एक-दो दिन रुककर इस प्लानिंग पर दोबारा विचार करना बेहतर होगा। नौकरीपेशा लोगों को भी ऑफिस में नियमों का पालन करना चाहिए और किसी विवाद या कानूनी मामले से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बात करते वक्त ध्यान रहें कि आप क्या कह रहे हैं। सोच-समझकर बोलेंगे तो चीजें खराब नहीं होंगी।
सिंह राशि फाइनेंस
आर्थिक स्थिति आज अच्छी रहने वाली है। पुराने सोर्स से पैसा मिलने की संभावना है और साथ ही कमाई के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। निवेश करने के लिए समय एकदम सही दिख रहा है लेकिन सोच-समझकर लिया गया फैसला ही लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों पर नजर बनाए रखें और हो सके तो जरूरी कागजी काम समय पर पूरा करें।
सिंह राशि हेल्थ
स्वास्थ्य के मामले में स्थिति अब पहले से अच्छी है। अगर पहले से सब ठीक चल रहा था तो आज भी उसी तरह सब सामान्य बना रहेगा। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही ना करें और जरूरत पड़ने पर समय रहते डॉक्टर की सलाह लें। अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। रूटीन फॉलो करें। बाहरी खाने से बचें। नींद प्रॉपर लें। खाना टाइम पर खाएं।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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