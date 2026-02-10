सिंह राशिफल 10 फरवरी 2026: सिंह राशि वाले आज अपने कोवर्कर के साथ वर्बल फाइट ना करें, विवाद से भी दूर रहें
Leo today horoscope aaj ka singh rashifal : राशि चक्र की यह पांचवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि सिंह मानी जाती है। सिंह राशि वाले आज अपने कोवर्कर के साथ वर्बल फाइट ना करें, विवाद से भी दूर रहें
Leo Horoscope Today 10 February 2026 : आज सिंह राशि वालों को परेशानियों से बाहर आना है। अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव रखें। ऑफिस के चैलेंज को सोल्व करें।आपको कई मौके मिल सकते हैं। अपने पास्ट की जितनी भी नेगेटिविटी थी, उसे दबा दें और अपनी लवलाइफ में सेलिब्रेट करें। ऑफिस में क्रिएटिव रहें। आपकी प्रॉडक्टिविटी भी आज अच्छी रहेगी। आज का दिन बड़े निवेश के लिए अच्छा दिन है और आपकी हेल्थ भी आज नॉर्मल रहेगी।
सिंह लव राशिफल
आज लवलाइफ में छोटी दिक्कतें सामने आ सकती है। आपके लिएजरूरी है कि आप उन्हें स्मार्ट तरीके से सोल्व करें, आज दिन के खत्म होने से पहले ही उन्हें सोल्व कर लें। आपके लिए जरूरी है कि जो रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, वो आज का दिन चूज कर सकते हैं। मन के अंदर चिंताओं और दुख को रखने से अच्छा है कि आप सिंगल रहे, और इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आएं। आपके लिए अच्छा है कि आप अपने लवर के पर्सनल स्पेस को ना छीनें। आज कुछ महिलाओं को भी शादी में दिक्कत हो सकती है, आपका पति किसी के साथ ऑफिस में रोमांटिक अफेयर में फंसा पाया जाएगा।
सिंह करियर राशिफल
आज आपको नए टास्क सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज अपने कोवर्कर के साथ वर्बल फाइट ना करें। आपको किसी विवाद से भी दूर रहना चाहिए। आज आप ऑफिस में अगर डिप्लोमेसी में सफल हो जाएंगे, जो आप ऑफिस में दिखाते हैं। आपको अलग-अलग ऑप्शन भी देखने चाहिए। बैकिंग, सेल्स आईटी, एडवरटाइजिंग के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, इन्हें विदेश में नौकरी के मौके मिलेंगे। अगर बिजनेस को लेकर कोई नई पार्टनरशिप डील साइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा है। आप पार्टनरशिप डील साइन कर सकते हैं, सुबह का समय इसके लिए अच्छा है। आज स्टूडेंट्स और जॉब मांगने वालों के लिए अच्छा दिन है। जॉब वाले आज इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे और स्टूडेंट्स को आज अच्छे एग्जाम पास कर लेंगे।
सिंह मनी राशिफल
आज सिंह राशि वालों के पास पैसा आएगा। आपको आर्थिक खर्चों को आज किसी भी तरह कंट्रोल करना होगा। ऑफिस में कोई दोस्त को या घर में भाई-बहन को पैसों को जरूरत होगी और आपको उनकी मदद करनी होगी। आपको स्टॉक मार्केट में स्मार्ट निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। आज कुछ महिलाएं फैमिली विवाद में पड़ सकती है, प्रोपर्टी को लेकर उनका नाम किसी विवाद में आज घसीटा जा सकता है। आज बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि उनके पास प्रमोटर्स के जरिए पैसा आएगा।
सिंह हेल्थ राशिफल
आद सिंह राशि वालों को कोई बड़ी दिक्कत परेशान नहीं करेगी। आज कुछ लोग क्लास मिस कर सकते हैं या ऑफिस क्योंकि उन्हें आज डाइजेशन से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए थोड़ा सावधानी से चीजों को संभालें। कुछ लोगों को वायरल फीवर और ओरल हेल्थ इश्यूज भी परेशान कर सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को गले में दर्द और कॉमन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो आज का दिन बेस्ट है। केजुअल स्मोकर्स भी आज अपनी हेल्थ को सही करने के लिए स्मोकिंग छोड़ने पर विचार कर सकते हैं।
